В Украине вернут карантинные зоны через неделю, после анализа, - Степанов. ВИДЕО

Правительство введет карантинные зоны через неделю. За это время Министерство здравоохранения планирует провести анализ эпидемиологической ситуации в различных регионах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина возвращается к адаптивному карантину.

"Теперь мы живем в общих карантинных ограничениях. Мы в течение этой недели проанализируем ситуацию. В том числе в разрезе регионов - где какая ситуация эпидемиологическая. Мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Но для того, чтобы вернуться, чтобы это было эффективно, нам нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и другом", - заявил Степанов.

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