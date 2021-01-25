В Украине вернут карантинные зоны через неделю, после анализа, - Степанов. ВИДЕО
Правительство введет карантинные зоны через неделю. За это время Министерство здравоохранения планирует провести анализ эпидемиологической ситуации в различных регионах.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина возвращается к адаптивному карантину.
"Теперь мы живем в общих карантинных ограничениях. Мы в течение этой недели проанализируем ситуацию. В том числе в разрезе регионов - где какая ситуация эпидемиологическая. Мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Но для того, чтобы вернуться, чтобы это было эффективно, нам нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и другом", - заявил Степанов.
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За розробкою схем поаідкптах на постачанні вакцини у них просто часу не вистачає на всілякі там аналізи.