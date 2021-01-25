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В Украине вернут карантинные зоны через неделю, после анализа, - Степанов. ВИДЕО

Правительство введет карантинные зоны через неделю. За это время Министерство здравоохранения планирует провести анализ эпидемиологической ситуации в различных регионах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина возвращается к адаптивному карантину.

"Теперь мы живем в общих карантинных ограничениях. Мы в течение этой недели проанализируем ситуацию. В том числе в разрезе регионов - где какая ситуация эпидемиологическая. Мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Но для того, чтобы вернуться, чтобы это было эффективно, нам нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и другом", - заявил Степанов.

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Автор: 

Минздрав (4899) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+5
Степанов! Всем, даже тупым зелебобикам, понятно уже, что ты открваешь рот только для того, чтобы сбрехать. Ты с тестированием населения обосрался? Обосрался. Галимую свою статистику под обосратушки с тестированием подогнал? Подогнал. Лохдауны не в праздники, а в рабочие дни втулил? Втулил. С ********** на закупках спалился? Спалился. Ты тупой ишак, Степанов! Вали нахер из правительства, пока тебя на каштане не повесили. Лохотронщик, млять...
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25.01.2021 10:00
+5
ПІсля "Дня варення"? Все правильно... При Порошенку ніхто не обговорював день народження президента... І навіть не знали, коли він у нього... А при "Блазню" навіть розвиток епідемії в Україні і методи боротьби з нею "підганяються" під комерційну діяльність "Кварталу" та його особисті "хотєлки"...
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25.01.2021 10:26
+4
Аналіз у кого брати будуть?
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25.01.2021 09:50
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Аналіз у кого брати будуть?
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25.01.2021 09:50 Ответить
ПІсля "Дня варення"? Все правильно... При Порошенку ніхто не обговорював день народження президента... І навіть не знали, коли він у нього... А при "Блазню" навіть розвиток епідемії в Україні і методи боротьби з нею "підганяються" під комерційну діяльність "Кварталу" та його особисті "хотєлки"...
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25.01.2021 10:26 Ответить
Сказал как в лужу перднул.
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25.01.2021 09:59 Ответить
В Україні повернуть карантинні зони через тиждень, після аналізу, - Степанов - Цензор.НЕТ 8967
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25.01.2021 09:59 Ответить
Степанов! Всем, даже тупым зелебобикам, понятно уже, что ты открваешь рот только для того, чтобы сбрехать. Ты с тестированием населения обосрался? Обосрался. Галимую свою статистику под обосратушки с тестированием подогнал? Подогнал. Лохдауны не в праздники, а в рабочие дни втулил? Втулил. С ********** на закупках спалился? Спалился. Ты тупой ишак, Степанов! Вали нахер из правительства, пока тебя на каштане не повесили. Лохотронщик, млять...
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25.01.2021 10:00 Ответить
Тобто поточного аналізу нема. Вони тільки прланалізують. "Но для того, чтобы вернуться, чтобы это было эффективно, нам нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и другом", - заявил Степанов.Источник: https://censor.net/ru/v3243777
За розробкою схем поаідкптах на постачанні вакцини у них просто часу не вистачає на всілякі там аналізи.
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25.01.2021 10:22 Ответить
Тут всё проще. Степанов не знает и не видит разницы между словом "анализ" и словом "анализы". Зато прекрасно знает, что означают слова "откат" и "взятка". В это он профи.
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25.01.2021 10:30 Ответить
Я те пасть парву! и анализ твой сожрать заставлю епта!
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25.01.2021 11:20 Ответить
 
 