Степанов рассчитывает, что до апреля-мая удастся избежать нового ужесточения карантина

Ужесточение карантина в январе связано с желанием властей до апреля-мая пройти с более мягкими ограничениями.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда мы выбирали даты (этого жесткого карантина. - Ред.), мы выбирали даты с наименьшей активностью в экономике, чтобы потом до апреля-мая мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов… целые сектора экономики", - сказал он.

Степанов рассказал, какие меры будут приниматься после выхода из жесткого карантина.

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"Наша стратегия, что сейчас мы выходим… мы возвращаемся в режим, который был до 8 января. Потом порядка 7-10 дней мы смотрим, как ситуация по регионам - и перейти ли дальше к адаптивному карантину в различных регионах в зависимости от эпидситуации", - сказал он.

Напомним, в Украине с 00:00 8 января начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, запрещена деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим

22 января Максим Степанов заявлял, что ужесточение карантина в январе уже оправдало себя, наблюдается стабилизация уровня заболеваемости.

Он также напомнил, что с 25 января Украина переходит к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года, а также призвал соблюдать три простых правила - "дистанция, мытье рук и маска".

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