Степанов рассчитывает, что до апреля-мая удастся избежать нового ужесточения карантина
Ужесточение карантина в январе связано с желанием властей до апреля-мая пройти с более мягкими ограничениями.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Когда мы выбирали даты (этого жесткого карантина. - Ред.), мы выбирали даты с наименьшей активностью в экономике, чтобы потом до апреля-мая мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов… целые сектора экономики", - сказал он.
Степанов рассказал, какие меры будут приниматься после выхода из жесткого карантина.
"Наша стратегия, что сейчас мы выходим… мы возвращаемся в режим, который был до 8 января. Потом порядка 7-10 дней мы смотрим, как ситуация по регионам - и перейти ли дальше к адаптивному карантину в различных регионах в зависимости от эпидситуации", - сказал он.
Напомним, в Украине с 00:00 8 января начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, запрещена деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим
22 января Максим Степанов заявлял, что ужесточение карантина в январе уже оправдало себя, наблюдается стабилизация уровня заболеваемости.
Он также напомнил, что с 25 января Украина переходит к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года, а также призвал соблюдать три простых правила - "дистанция, мытье рук и маска".
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. Потім не забезпечили безкоштовного масового тестування, переклавши це на гаманці людей.
Запізнювались із забезпеченням засобами захисту - допомагали благодійники
Проспали ситуацію з киснем в лікарнях - рятували волонтери.
Судячи з даних про смертність, запізнились із введенням локдауну, який варто було запровадити у листопаді.
Тепер творять те саме з вакцинацією, демонструючи феноменальні жадібність, тупість і цинізм.
Або якийсь "волонтер", який замінить на президентській посаді де факто недієздатного Зеленського.
У квітні він обіцяв мільйон доларів за вакцину або ліки від коронавірусу.
Вова, яке ж ти безнадійне, недолуге трепло і покидьок !
Люди умирают, а он на вакцине решил подзаработать, а клоун покрывает или полный дебил если не понимает этого.