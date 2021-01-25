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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов рассчитывает, что до апреля-мая удастся избежать нового ужесточения карантина

Степанов рассчитывает, что до апреля-мая удастся избежать нового ужесточения карантина

Ужесточение карантина в январе связано с желанием властей до апреля-мая пройти с более мягкими ограничениями.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда мы выбирали даты (этого жесткого карантина. - Ред.), мы выбирали даты с наименьшей активностью в экономике, чтобы потом до апреля-мая мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов… целые сектора экономики", - сказал он.

Степанов рассказал, какие меры будут приниматься после выхода из жесткого карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов

"Наша стратегия, что сейчас мы выходим… мы возвращаемся в режим, который был до 8 января. Потом порядка 7-10 дней мы смотрим, как ситуация по регионам - и перейти ли дальше к адаптивному карантину в различных регионах в зависимости от эпидситуации", - сказал он.

Напомним, в Украине с 00:00 8 января начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, запрещена деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим

22 января Максим Степанов заявлял, что ужесточение карантина в январе уже оправдало себя, наблюдается стабилизация уровня заболеваемости.

Он также напомнил, что с 25 января Украина переходит к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года, а также призвал соблюдать три простых правила - "дистанция, мытье рук и маска".

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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25.01.2021 01:45 Ответить
Спочатку вони продали маски за кордон
. Потім не забезпечили безкоштовного масового тестування, переклавши це на гаманці людей.
Запізнювались із забезпеченням засобами захисту - допомагали благодійники
Проспали ситуацію з киснем в лікарнях - рятували волонтери.
Судячи з даних про смертність, запізнились із введенням локдауну, який варто було запровадити у листопаді.
Тепер творять те саме з вакцинацією, демонструючи феноменальні жадібність, тупість і цинізм.

Або якийсь "волонтер", який замінить на президентській посаді де факто недієздатного Зеленського.

У квітні він обіцяв мільйон доларів за вакцину або ліки від коронавірусу.
Вова, яке ж ти безнадійне, недолуге трепло і покидьок !
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25.01.2021 02:12 Ответить
Так Ляшко ще торік обіцяв, що в травні буде "плато" коронавіруса. Правильно народна мудрість говорить, що дурень думкою багатіє.
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25.01.2021 07:13 Ответить
...а лично я надеюсь, что до апреля степанов уже будет в тюрьме за шнягу с вакциной...
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25.01.2021 07:17 Ответить
Если не проводить тесты, то и болезни можно избежать. Ну а пока администрация зеленского составляет перечни вакцинирования объемом в 80-90 тысяч человек вакциной производства BioNTech \Pfizer.
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25.01.2021 07:45 Ответить
Карантин в освіті, це єдиний вихід щоб зупинити короновірус. Вихід це дистанційне навчання. А зараз погода на вулиці якраз і сприяє в ще більшому розповсюдженні короновірусу. Степанов повний неадекват. Він просто знову вб'є тисячі невинних людей.
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25.01.2021 08:28 Ответить
в мире некоторые страны к лету планируют уже закончить вакцинацию своего населения,а Степанов мечтает чтобы уникнуть нового посилення карантину... перемога за перемогой от команды зебилов
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25.01.2021 08:55 Ответить
Вот этот Степанов и есть Доктор Смерть.
Люди умирают, а он на вакцине решил подзаработать, а клоун покрывает или полный дебил если не понимает этого.
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25.01.2021 09:15 Ответить
 
 