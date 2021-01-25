Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов

Для введения иммунных паспортов в Украине нужно решить несколько проблемных моментов, например, что делать, если у человека аллергия.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Иммунный паспорт - очень тонкая дискуссия. В мире существует международное свидетельство о вакцинации. Такие формы использовались, например, при вакцинации от желтой лихорадки. Я не исключаю, что что-то подобное может быть. Но опять же - для чего и каким способом это будет использоваться. Мы должны не забывать, что у нас есть категория граждан, которых вакцинировать будет нельзя по медицинским показателям, это аллергические реакции… Что делать с этим человеком?" - сказал он.

Степанов отметил, что иммунный паспорт не избавит от всех проблем.

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"Наверное, могут быть какие-то ограничения. Это на уровне фантазии, когда ты приехал в какую-то страну и можешь не проходить самоизоляцию, не сдавать тест, а если нет (иммунного паспорта. - Ред.), то должен проходить. Тут существует дискриминационный момент", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что будут найдены необременительные цивилизованные решения для обеспечения безопасности здоровья граждан во время путешествий. По его словам, введение иммунных паспортов пока является лишь теоретической дискуссией.