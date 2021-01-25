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Новости Коронавирус и карантин
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Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов

Введение

Для введения иммунных паспортов в Украине нужно решить несколько проблемных моментов, например, что делать, если у человека аллергия.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Иммунный паспорт - очень тонкая дискуссия. В мире существует международное свидетельство о вакцинации. Такие формы использовались, например, при вакцинации от желтой лихорадки. Я не исключаю, что что-то подобное может быть. Но опять же - для чего и каким способом это будет использоваться. Мы должны не забывать, что у нас есть категория граждан, которых вакцинировать будет нельзя по медицинским показателям, это аллергические реакции… Что делать с этим человеком?" - сказал он.

Степанов отметил, что иммунный паспорт не избавит от всех проблем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Паспорта вакцинации" будут выдавать в Польше после получения второй дозы вакцины, - Минздрав страны

"Наверное, могут быть какие-то ограничения. Это на уровне фантазии, когда ты приехал в какую-то страну и можешь не проходить самоизоляцию, не сдавать тест, а если нет (иммунного паспорта. - Ред.), то должен проходить. Тут существует дискриминационный момент", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что будут найдены необременительные цивилизованные решения для обеспечения безопасности здоровья граждан во время путешествий. По его словам, введение иммунных паспортов пока является лишь теоретической дискуссией.

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карантин (16729) паспорт (1179) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6620
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25.01.2021 00:39
+4
А вот паспорт наличия интеллекта, наличия критического мышления и понимания причинно-следственных связей - решил бы очень много проблем.
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25.01.2021 00:41
+3


Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4003
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25.01.2021 00:25
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Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4003
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25.01.2021 00:25 Ответить
Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6571
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25.01.2021 00:35 Ответить
Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9299
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25.01.2021 00:40 Ответить
Ну какая тонкая дискуссия тут? А если человек переболел и есть выписка с больницы, а если аллергия, или просто не хочет? Допустим за границу не едут запросто 10 миллионов пенсов из 11---им рисковать прививаться?
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25.01.2021 00:34 Ответить
Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9322
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25.01.2021 00:34 Ответить
Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6620
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25.01.2021 00:39 Ответить
Это на уровне фантазии, когда ты приехал в какую-то страну и можешь не проходить самоизоляцию, не сдавать тест, а если нет (иммунного паспорта. - Ред.), то должен проходить. Тут существует дискриминационный момент"Источник: https://censor.net/ru/n3243742

Та ці барани перелякані не вакцинованих людей в газові камери будуть заганяти ,не те що на самоізоляцію. Я проти прививок нічого немаю, але не якимось шмурдяком який на ходу наколотили і не відомо як подіє.
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25.01.2021 00:34 Ответить
...проти чого "нічого не маєш", "іспанєц"?
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25.01.2021 00:38 Ответить
Що не зрозуміло?
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25.01.2021 00:44 Ответить
...якою мовою ти намагаєшся "коментувати"
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25.01.2021 00:45 Ответить
Сказав як говорять в Україні, вибачте,що не вжив літературне слово щеплення, легше?
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25.01.2021 00:47 Ответить
...продовжуй и надалі нічого "немать", поліглот
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25.01.2021 00:51 Ответить
🖕
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25.01.2021 00:52 Ответить
...звертайся
Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2141
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25.01.2021 00:57 Ответить
Картку постійного клієнта не позичиш, в тебе там знижки ж є?
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25.01.2021 01:10 Ответить
...тобі видніше, що є в таких місцях
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25.01.2021 01:18 Ответить
А вот паспорт наличия интеллекта, наличия критического мышления и понимания причинно-следственных связей - решил бы очень много проблем.
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25.01.2021 00:41 Ответить
...у зеленого гидранта тут полный порядок - все показатели отрицательные
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25.01.2021 00:44 Ответить
Я б запропонував типу такого паспорта нові права на керування авто. але екзамен у вигляді зно. І побільше задачок на правильний проїзд складних перехресть. Тільки власників таких прав допускати до виборів (будь-яких). Тест на наркозалежність періодично. За рік до виборів.
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25.01.2021 20:31 Ответить
Степанов суперечить сам собі. Якщо цей паспорт нічого не вирішує, тоді для чого він взагалі потрібен?
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25.01.2021 00:51 Ответить
А перестрашене населення України не бачить жодної дискримінації.

Бо йому права людей - порожній звук.
Головне - в =морду= бити нещепленим, ізолювати їх, позбавити громалянства і т.д.оскільки ковідо-психопати всіх навколо себе називають і вважають заразою.
Я такої дикої агресивності не бачила.

Люди в інших країнах прийняли одну дозу, чекають на іншу (в Квебеку цей термін самостійно встановили 90 днів), але ніхто не закликає, знову ж таки, =бити в морду= тих, хто не отримав вакцинку (нема її на всіх, ідуть по категоріях, та й не щеплюватимуть 100% населення), у бункері щеплені не сидять. Їздять на роботу, в магазин - чекають на другу порцію.

Я б хотіла побачити це в Україні. Що б робили оці з першою дозою.
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25.01.2021 01:07 Ответить
*громадянства
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25.01.2021 01:08 Ответить
В курсе вы что весной другая вакцина нужна ? Вирус мутирует как гриппа каждый сезон новый стрейн . Кроме того вакцинированный человек опаснее для окружающих ибо может распространять вирус без симптомно .
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25.01.2021 02:11 Ответить
Я в курсі.
А психопати - нє.
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25.01.2021 02:18 Ответить
Не избавит от проблем, а создаст новые на ровном месте.
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25.01.2021 01:42 Ответить
У кроронобесов это как нательный крестик у христиан. Свой-чужой . Чтоб с неверными проще было выявлять и бороться.
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25.01.2021 03:03 Ответить
Возможно сразу перенять европейский опыт учета времен второй мировой, В к лагерях делали татуировки, а х ле, и стильно и отметка всегда с тобой.
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25.01.2021 04:55 Ответить
Тварина на ймення Степанов і надалі має намір гратися в пандемію. В ЗРАДІ вже готуються закони, які дають змогу виродкам, котрі лобіюють інтереси світових фармацевтичних компаній, ввозити в Україну т.з. вакцину - субстанцію невідомого складу і непередбачуваної дії, що ще ніде в світі не пройшла адекватне випробування (законопроект №4613) та примусово колоти її українцям (законопроект №4142). Це злочин за який Нюрнберзький трибунал в свій час засудив німецьких лікарів, що займалися медичними експериментами на людях. Українці, як тільки ці ЗЕвиродки протягнуть через ВР ці ганебні антилюдські закони, ви маєте законне право захищати своє життя і здоров"я від посягать цих тварюк всіма достумними засобами...
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25.01.2021 05:39 Ответить
мені дуже подобається зауваження проти вакцинування алергіків. От для прикладу я гундосю, бо в мене алергія якась (на багато чого ). То мені б дозволено не вакцинуватися. І картавлю я трішки (зуби не рівні і з дірками). Чого б мені не ввійти в число отих 5%, без яких колективний імунітет нічого не втратить? Як гадаєте - надія є (хрестиянин я, якшо шо)?
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25.01.2021 09:16 Ответить
Звісно, шо не позбавить, а тільки додасть
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25.01.2021 13:20 Ответить
 
 