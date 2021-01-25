Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов
Для введения иммунных паспортов в Украине нужно решить несколько проблемных моментов, например, что делать, если у человека аллергия.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Иммунный паспорт - очень тонкая дискуссия. В мире существует международное свидетельство о вакцинации. Такие формы использовались, например, при вакцинации от желтой лихорадки. Я не исключаю, что что-то подобное может быть. Но опять же - для чего и каким способом это будет использоваться. Мы должны не забывать, что у нас есть категория граждан, которых вакцинировать будет нельзя по медицинским показателям, это аллергические реакции… Что делать с этим человеком?" - сказал он.
Степанов отметил, что иммунный паспорт не избавит от всех проблем.
"Наверное, могут быть какие-то ограничения. Это на уровне фантазии, когда ты приехал в какую-то страну и можешь не проходить самоизоляцию, не сдавать тест, а если нет (иммунного паспорта. - Ред.), то должен проходить. Тут существует дискриминационный момент", - сказал он.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что будут найдены необременительные цивилизованные решения для обеспечения безопасности здоровья граждан во время путешествий. По его словам, введение иммунных паспортов пока является лишь теоретической дискуссией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та ці барани перелякані не вакцинованих людей в газові камери будуть заганяти ,не те що на самоізоляцію. Я проти прививок нічого немаю, але не якимось шмурдяком який на ходу наколотили і не відомо як подіє.
Бо йому права людей - порожній звук.
Головне - в =морду= бити нещепленим, ізолювати їх, позбавити громалянства і т.д.оскільки ковідо-психопати всіх навколо себе називають і вважають заразою.
Я такої дикої агресивності не бачила.
Люди в інших країнах прийняли одну дозу, чекають на іншу (в Квебеку цей термін самостійно встановили 90 днів), але ніхто не закликає, знову ж таки, =бити в морду= тих, хто не отримав вакцинку (нема її на всіх, ідуть по категоріях, та й не щеплюватимуть 100% населення), у бункері щеплені не сидять. Їздять на роботу, в магазин - чекають на другу порцію.
Я б хотіла побачити це в Україні. Що б робили оці з першою дозою.
А психопати - нє.