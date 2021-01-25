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Новини Коронавірус і карантин
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Впровадження "імунного паспорта" не позбавить від усіх проблем COVID-19, - Степанов

Впровадження

Для впровадження імунних паспортів в Україні потрібно вирішити кілька проблемних моментів, наприклад, що робити, якщо у людини алергія.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Імунний паспорт — дуже тонка дискусія. У світі існує міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Такі форми використовувалися, наприклад, під час вакцинації від жовтої лихоманки. Я не відкидаю, що щось подібне може бути. Але знову ж таки — для чого і яким способом це використовуватиметься. Ми маємо не забувати, що у нас є категорія громадян, яких вакцинувати не можливо за медичними показниками, це алергічні реакції... що робити з цією людиною?" — сказав він.

Степанов зазначив, що імунний паспорт не позбавить від усіх проблем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Паспорти вакцинації" видаватимуть у Польщі після отримання другої дози вакцини, - Мінохоронздоров'я країни

"Напевно, можуть бути якісь обмеження. Це на рівні фантазії, коли ти приїхав до якоїсь країни і можеш не проходити самоізоляцію, не здавати тест, а якщо немає (імунного паспорта. - Ред.), то маєш проходити. Тут існує дискримінаційний момент", — сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що буде знайдено необтяжливі цивілізовані рішення для гарантування безпеки здоров'я громадян під час подорожей. За його словами, запровадження імунних паспортів поки що є лише теоретичною дискусією.

Автор: 

карантин (18172) паспорт (1152) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6620
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25.01.2021 00:39
+4
А вот паспорт наличия интеллекта, наличия критического мышления и понимания причинно-следственных связей - решил бы очень много проблем.
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25.01.2021 00:41
+3


Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4003
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25.01.2021 00:25
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Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4003
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25.01.2021 00:25 Відповісти
Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6571
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25.01.2021 00:35 Відповісти
Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9299
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25.01.2021 00:40 Відповісти
Ну какая тонкая дискуссия тут? А если человек переболел и есть выписка с больницы, а если аллергия, или просто не хочет? Допустим за границу не едут запросто 10 миллионов пенсов из 11---им рисковать прививаться?
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25.01.2021 00:34 Відповісти
Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9322
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25.01.2021 00:34 Відповісти
Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6620
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25.01.2021 00:39 Відповісти
Это на уровне фантазии, когда ты приехал в какую-то страну и можешь не проходить самоизоляцию, не сдавать тест, а если нет (иммунного паспорта. - Ред.), то должен проходить. Тут существует дискриминационный момент"Источник: https://censor.net/ru/n3243742

Та ці барани перелякані не вакцинованих людей в газові камери будуть заганяти ,не те що на самоізоляцію. Я проти прививок нічого немаю, але не якимось шмурдяком який на ходу наколотили і не відомо як подіє.
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25.01.2021 00:34 Відповісти
...проти чого "нічого не маєш", "іспанєц"?
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25.01.2021 00:38 Відповісти
Що не зрозуміло?
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25.01.2021 00:44 Відповісти
...якою мовою ти намагаєшся "коментувати"
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25.01.2021 00:45 Відповісти
Сказав як говорять в Україні, вибачте,що не вжив літературне слово щеплення, легше?
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25.01.2021 00:47 Відповісти
...продовжуй и надалі нічого "немать", поліглот
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25.01.2021 00:51 Відповісти
🖕
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25.01.2021 00:52 Відповісти
...звертайся
Введение "иммунного паспорта" не избавит от всех проблем COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2141
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25.01.2021 00:57 Відповісти
Картку постійного клієнта не позичиш, в тебе там знижки ж є?
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25.01.2021 01:10 Відповісти
...тобі видніше, що є в таких місцях
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25.01.2021 01:18 Відповісти
А вот паспорт наличия интеллекта, наличия критического мышления и понимания причинно-следственных связей - решил бы очень много проблем.
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25.01.2021 00:41 Відповісти
...у зеленого гидранта тут полный порядок - все показатели отрицательные
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25.01.2021 00:44 Відповісти
Я б запропонував типу такого паспорта нові права на керування авто. але екзамен у вигляді зно. І побільше задачок на правильний проїзд складних перехресть. Тільки власників таких прав допускати до виборів (будь-яких). Тест на наркозалежність періодично. За рік до виборів.
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25.01.2021 20:31 Відповісти
Степанов суперечить сам собі. Якщо цей паспорт нічого не вирішує, тоді для чого він взагалі потрібен?
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25.01.2021 00:51 Відповісти
А перестрашене населення України не бачить жодної дискримінації.

Бо йому права людей - порожній звук.
Головне - в =морду= бити нещепленим, ізолювати їх, позбавити громалянства і т.д.оскільки ковідо-психопати всіх навколо себе називають і вважають заразою.
Я такої дикої агресивності не бачила.

Люди в інших країнах прийняли одну дозу, чекають на іншу (в Квебеку цей термін самостійно встановили 90 днів), але ніхто не закликає, знову ж таки, =бити в морду= тих, хто не отримав вакцинку (нема її на всіх, ідуть по категоріях, та й не щеплюватимуть 100% населення), у бункері щеплені не сидять. Їздять на роботу, в магазин - чекають на другу порцію.

Я б хотіла побачити це в Україні. Що б робили оці з першою дозою.
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25.01.2021 01:07 Відповісти
*громадянства
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25.01.2021 01:08 Відповісти
В курсе вы что весной другая вакцина нужна ? Вирус мутирует как гриппа каждый сезон новый стрейн . Кроме того вакцинированный человек опаснее для окружающих ибо может распространять вирус без симптомно .
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25.01.2021 02:11 Відповісти
Я в курсі.
А психопати - нє.
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25.01.2021 02:18 Відповісти
Не избавит от проблем, а создаст новые на ровном месте.
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25.01.2021 01:42 Відповісти
У кроронобесов это как нательный крестик у христиан. Свой-чужой . Чтоб с неверными проще было выявлять и бороться.
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25.01.2021 03:03 Відповісти
Возможно сразу перенять европейский опыт учета времен второй мировой, В к лагерях делали татуировки, а х ле, и стильно и отметка всегда с тобой.
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25.01.2021 04:55 Відповісти
Тварина на ймення Степанов і надалі має намір гратися в пандемію. В ЗРАДІ вже готуються закони, які дають змогу виродкам, котрі лобіюють інтереси світових фармацевтичних компаній, ввозити в Україну т.з. вакцину - субстанцію невідомого складу і непередбачуваної дії, що ще ніде в світі не пройшла адекватне випробування (законопроект №4613) та примусово колоти її українцям (законопроект №4142). Це злочин за який Нюрнберзький трибунал в свій час засудив німецьких лікарів, що займалися медичними експериментами на людях. Українці, як тільки ці ЗЕвиродки протягнуть через ВР ці ганебні антилюдські закони, ви маєте законне право захищати своє життя і здоров"я від посягать цих тварюк всіма достумними засобами...
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25.01.2021 05:39 Відповісти
мені дуже подобається зауваження проти вакцинування алергіків. От для прикладу я гундосю, бо в мене алергія якась (на багато чого ). То мені б дозволено не вакцинуватися. І картавлю я трішки (зуби не рівні і з дірками). Чого б мені не ввійти в число отих 5%, без яких колективний імунітет нічого не втратить? Як гадаєте - надія є (хрестиянин я, якшо шо)?
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25.01.2021 09:16 Відповісти
Звісно, шо не позбавить, а тільки додасть
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25.01.2021 13:20 Відповісти
 
 