Впровадження "імунного паспорта" не позбавить від усіх проблем COVID-19, - Степанов

Для впровадження імунних паспортів в Україні потрібно вирішити кілька проблемних моментів, наприклад, що робити, якщо у людини алергія.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Імунний паспорт — дуже тонка дискусія. У світі існує міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Такі форми використовувалися, наприклад, під час вакцинації від жовтої лихоманки. Я не відкидаю, що щось подібне може бути. Але знову ж таки — для чого і яким способом це використовуватиметься. Ми маємо не забувати, що у нас є категорія громадян, яких вакцинувати не можливо за медичними показниками, це алергічні реакції... що робити з цією людиною?" — сказав він.

Степанов зазначив, що імунний паспорт не позбавить від усіх проблем.

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"Напевно, можуть бути якісь обмеження. Це на рівні фантазії, коли ти приїхав до якоїсь країни і можеш не проходити самоізоляцію, не здавати тест, а якщо немає (імунного паспорта. - Ред.), то маєш проходити. Тут існує дискримінаційний момент", — сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що буде знайдено необтяжливі цивілізовані рішення для гарантування безпеки здоров'я громадян під час подорожей. За його словами, запровадження імунних паспортів поки що є лише теоретичною дискусією.