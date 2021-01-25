Впровадження "імунного паспорта" не позбавить від усіх проблем COVID-19, - Степанов
Для впровадження імунних паспортів в Україні потрібно вирішити кілька проблемних моментів, наприклад, що робити, якщо у людини алергія.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Імунний паспорт — дуже тонка дискусія. У світі існує міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Такі форми використовувалися, наприклад, під час вакцинації від жовтої лихоманки. Я не відкидаю, що щось подібне може бути. Але знову ж таки — для чого і яким способом це використовуватиметься. Ми маємо не забувати, що у нас є категорія громадян, яких вакцинувати не можливо за медичними показниками, це алергічні реакції... що робити з цією людиною?" — сказав він.
Степанов зазначив, що імунний паспорт не позбавить від усіх проблем.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що буде знайдено необтяжливі цивілізовані рішення для гарантування безпеки здоров'я громадян під час подорожей. За його словами, запровадження імунних паспортів поки що є лише теоретичною дискусією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та ці барани перелякані не вакцинованих людей в газові камери будуть заганяти ,не те що на самоізоляцію. Я проти прививок нічого немаю, але не якимось шмурдяком який на ходу наколотили і не відомо як подіє.
Бо йому права людей - порожній звук.
Головне - в =морду= бити нещепленим, ізолювати їх, позбавити громалянства і т.д.оскільки ковідо-психопати всіх навколо себе називають і вважають заразою.
Я такої дикої агресивності не бачила.
Люди в інших країнах прийняли одну дозу, чекають на іншу (в Квебеку цей термін самостійно встановили 90 днів), але ніхто не закликає, знову ж таки, =бити в морду= тих, хто не отримав вакцинку (нема її на всіх, ідуть по категоріях, та й не щеплюватимуть 100% населення), у бункері щеплені не сидять. Їздять на роботу, в магазин - чекають на другу порцію.
Я б хотіла побачити це в Україні. Що б робили оці з першою дозою.
А психопати - нє.