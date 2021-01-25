Степанов розраховує, що до квітня-травня вдасться уникнути нового посилення карантину
Посилення карантину в січні пов'язане з бажанням влади до квітня-травня пройти з більш м'якими обмеженнями.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
Степанов розповів, які заходи вживатимуться після виходу з жорсткого карантину.
Нагадаємо, в Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, заборонено діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати виключно товарами, які належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією і друкованою пресою на торгових площах, не менше 60 відсотків яких призначені для торгівлі такими товарами, а також пальним.
22 січня Максим Степанов заявляв, що посилення карантину в січні вже виправдало себе, спостерігається стабілізація рівня захворюваності.
Він також нагадав, що з 25 січня Україна переходить до карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року, а також закликав дотримуватися трьох простих правил - "дистанція, миття рук і маска".
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. Потім не забезпечили безкоштовного масового тестування, переклавши це на гаманці людей.
Запізнювались із забезпеченням засобами захисту - допомагали благодійники
Проспали ситуацію з киснем в лікарнях - рятували волонтери.
Судячи з даних про смертність, запізнились із введенням локдауну, який варто було запровадити у листопаді.
Тепер творять те саме з вакцинацією, демонструючи феноменальні жадібність, тупість і цинізм.
Або якийсь "волонтер", який замінить на президентській посаді де факто недієздатного Зеленського.
У квітні він обіцяв мільйон доларів за вакцину або ліки від коронавірусу.
Вова, яке ж ти безнадійне, недолуге трепло і покидьок !
Люди умирают, а он на вакцине решил подзаработать, а клоун покрывает или полный дебил если не понимает этого.