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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов розраховує, що до квітня-травня вдасться уникнути нового посилення карантину

Степанов розраховує, що до квітня-травня вдасться уникнути нового посилення карантину

Посилення карантину в січні пов'язане з бажанням влади до квітня-травня пройти з більш м'якими обмеженнями.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ми вибирали дати (цього жорсткого карантину. - Ред.), ми вибирали дати з найменшою активністю в економіці, щоб потім до квітня-травня ми були в змозі пройти без запровадження жорстких обмежень, коли закривається робота спортзалів... цілі сектори економіки", - сказав він.

Степанов розповів, які заходи вживатимуться після виходу з жорсткого карантину.

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"Наша стратегія, що зараз ми виходимо... ми повертаємося в режим, який був до 8 січня. Потім приблизно 7-10 днів ми дивимося, як ситуація в регіонах - і чи перейти далі до адаптивного карантину в різних регіонах залежно від епідситуації", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, заборонено діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати виключно товарами, які належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією і друкованою пресою на торгових площах, не менше 60 відсотків яких призначені для торгівлі такими товарами, а також пальним.

22 січня Максим Степанов заявляв, що посилення карантину в січні вже виправдало себе, спостерігається стабілізація рівня захворюваності.

Він також нагадав, що з 25 січня Україна переходить до карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року, а також закликав дотримуватися трьох простих правил - "дистанція, миття рук і маска".

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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25.01.2021 01:45 Відповісти
Спочатку вони продали маски за кордон
. Потім не забезпечили безкоштовного масового тестування, переклавши це на гаманці людей.
Запізнювались із забезпеченням засобами захисту - допомагали благодійники
Проспали ситуацію з киснем в лікарнях - рятували волонтери.
Судячи з даних про смертність, запізнились із введенням локдауну, який варто було запровадити у листопаді.
Тепер творять те саме з вакцинацією, демонструючи феноменальні жадібність, тупість і цинізм.

Або якийсь "волонтер", який замінить на президентській посаді де факто недієздатного Зеленського.

У квітні він обіцяв мільйон доларів за вакцину або ліки від коронавірусу.
Вова, яке ж ти безнадійне, недолуге трепло і покидьок !
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25.01.2021 02:12 Відповісти
Так Ляшко ще торік обіцяв, що в травні буде "плато" коронавіруса. Правильно народна мудрість говорить, що дурень думкою багатіє.
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25.01.2021 07:13 Відповісти
...а лично я надеюсь, что до апреля степанов уже будет в тюрьме за шнягу с вакциной...
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25.01.2021 07:17 Відповісти
Если не проводить тесты, то и болезни можно избежать. Ну а пока администрация зеленского составляет перечни вакцинирования объемом в 80-90 тысяч человек вакциной производства BioNTech \Pfizer.
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25.01.2021 07:45 Відповісти
Карантин в освіті, це єдиний вихід щоб зупинити короновірус. Вихід це дистанційне навчання. А зараз погода на вулиці якраз і сприяє в ще більшому розповсюдженні короновірусу. Степанов повний неадекват. Він просто знову вб'є тисячі невинних людей.
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25.01.2021 08:28 Відповісти
в мире некоторые страны к лету планируют уже закончить вакцинацию своего населения,а Степанов мечтает чтобы уникнуть нового посилення карантину... перемога за перемогой от команды зебилов
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25.01.2021 08:55 Відповісти
Вот этот Степанов и есть Доктор Смерть.
Люди умирают, а он на вакцине решил подзаработать, а клоун покрывает или полный дебил если не понимает этого.
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25.01.2021 09:15 Відповісти
 
 