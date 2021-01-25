Степанов розраховує, що до квітня-травня вдасться уникнути нового посилення карантину

Посилення карантину в січні пов'язане з бажанням влади до квітня-травня пройти з більш м'якими обмеженнями.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ми вибирали дати (цього жорсткого карантину. - Ред.), ми вибирали дати з найменшою активністю в економіці, щоб потім до квітня-травня ми були в змозі пройти без запровадження жорстких обмежень, коли закривається робота спортзалів... цілі сектори економіки", - сказав він.

Степанов розповів, які заходи вживатимуться після виходу з жорсткого карантину.

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"Наша стратегія, що зараз ми виходимо... ми повертаємося в режим, який був до 8 січня. Потім приблизно 7-10 днів ми дивимося, як ситуація в регіонах - і чи перейти далі до адаптивного карантину в різних регіонах залежно від епідситуації", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, заборонено діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати виключно товарами, які належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією і друкованою пресою на торгових площах, не менше 60 відсотків яких призначені для торгівлі такими товарами, а також пальним.

22 січня Максим Степанов заявляв, що посилення карантину в січні вже виправдало себе, спостерігається стабілізація рівня захворюваності.

Він також нагадав, що з 25 січня Україна переходить до карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року, а також закликав дотримуватися трьох простих правил - "дистанція, миття рук і маска".