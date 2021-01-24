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За время действия усиленного карантина удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему, - Степанов. ИНФОГРАФИКА

В полночь 24 января в Украине прекращает действие усиленный карантин.

Об этом напомнил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему и медработников.

"Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - отметил Степанов.

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Он поблагодарил всех, кто придерживался ограничений.

"Отдельно благодарю предпринимателей, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения", - подчеркнул министр.

Он также напомнил, что с 25 января Украина переходит к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года, а также призвал соблюдать три простых правила - "дистанция, мытье рук и маска".

За время действия усиленного карантина удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему, - Степанов 01

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За время действия усиленного карантина удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему, - Степанов 02

Напомним, в Украине с 00:00 8 января начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, запрещена деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим

22 января Максим Степанов заявлял, что ужесточение карантина в январе уже оправдало себя, наблюдается стабилизация уровня заболеваемости.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+19
За время действия усиленного карантина удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему, - Степанов - Цензор.НЕТ 6698
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24.01.2021 19:41
+15
стіпанов-недосанітар, ділєтант, вор, пустобрьох.
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24.01.2021 19:46
+4
Опять "чемпионы" по борьбе с ковидом. Потом все спишут на "британский штамп".
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24.01.2021 19:46
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За время действия усиленного карантина удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему, - Степанов - Цензор.НЕТ 6698
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24.01.2021 19:41 Ответить
Может где то и был этот карантин , в Киеве его не было точно. Работало абсолютно все , транспорт ходил как обычно , людей на улице и пробки как в обычные рабочие дни.
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24.01.2021 19:44 Ответить
Опять "чемпионы" по борьбе с ковидом. Потом все спишут на "британский штамп".
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24.01.2021 19:46 Ответить
стіпанов-недосанітар, ділєтант, вор, пустобрьох.
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24.01.2021 19:46 Ответить
Известный болгарский политик Пламен Пасков назвал всю эту возню про корону ,аферой века...
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24.01.2021 19:50 Ответить
Известный болгарский политик Пламен Пасков....
В 1985 году Пламен поступил в Высший институт зоотехники и ветеринарной медицины, и, став дипломированным ветеринарным врачом, открыл кабинет. Через несколько лет Пасков стал владельцем клиники, он занимался лечением и крупного скота, и мелких домашних животных. В Москву приехал летом 1999 года, сначала он устанавливал компьютерное обеспечение в ветеринарных клиниках, потом стал заниматься оказанием услуг по организации ветеринарного бизнеса. в качестве эксперта-политолога его признают в основном только в российском информационном пространстве. В интервью Пасков часто шутит о том, что он простой ветеринарный врач и не имеет образования, которое бы ему дало право называться политологом или политиком, однако в информационном пространстве России его называют именно так, а он сам не стесняется вступать в споры с признанными экспертами в области политики и высказывать свои смелые, и даже дерзкие идеи.
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24.01.2021 20:21 Ответить
Сами себя похвалите, какие молодцы. Объявили, ни хр.......... не сделали, сами себя обманываете.
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24.01.2021 19:54 Ответить
Страна навыворот - медициной управляют санитары, страной - идиоты, так надо ж и горшки на голову надеть,а то как то нехорошо шапки на жопе носить.
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24.01.2021 19:56 Ответить
Локдаун был назначен на время предполагаемого сезонного спада заболеваемости. Совпадение?
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24.01.2021 19:57 Ответить
Вже завтра! Труси, шкарпетки і сірники.Перестануть бути носіями короновіруса!
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24.01.2021 19:59 Ответить
За время действия усиленного карантина удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему, - Степанов - Цензор.НЕТ 2241
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24.01.2021 19:59 Ответить
Значит точно вакцины не будет . Вот интересно из того что оно брало под контроль , хоть что то положительно закончилось или все через жопу .
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24.01.2021 20:22 Ответить
хорошей - точно не будет, потому что ни пфайзер, ни модерну они даже не пытаются тут регистрировать... а без этого никак...
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24.01.2021 20:47 Ответить
За время действия усиленного карантина удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему, - Степанов - Цензор.НЕТ 8949
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24.01.2021 20:00 Ответить
за время карантина нам удалось разгрузить карманы украинцев!
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24.01.2021 20:01 Ответить
я б так не зміг
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24.01.2021 20:02 Ответить
брехло
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24.01.2021 20:03 Ответить
За час дії посиленого карантину вдалося стабілізувати ситуацію та розвантажити медичну систему, - Степанов - Цензор.НЕТ 2487
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24.01.2021 20:03 Ответить
Файна брехня.
Для населення зійде.
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24.01.2021 20:05 Ответить
за время правления Степанова медицина ушла вниз.
Что абсолютно логично.
Если поставить осла во главе прайда львов - получится ослиное стадо.
Если спроектировать бизнес так, что дурак станет править всеми - организация станет дурной, и достигнет краха.

Если поставить министром санитара - ну какая ж медицина мудет? Санитарская.
Короче, если страна спроектирована так, как Украина - то ей никогда вверх не выплыть - ей предназначено все время тонуть.
Делайте выводы.
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24.01.2021 20:08 Ответить
обьясняю этому Рздаболу то, что есть на самом деле и пусть не засирает нам мозги. г. Ладыжин садик, в группе ковид у воспитательници. сдала пробы во вторник, в пятницу подтвердили, обзвонили родителей чтоб забрали детей. ВСЕ!!!! тупо сидим дома. тоесть, никого из группы не проверили не говоря уже за семьи. умножте 25 детей+ 2 воспитателя +няня+уборщица+ повара на минимум 3-4 члена семьи. не говоря что родители, бабушки и дедушки ходят на работу. итого, круг общения сотни людей. НЕ ПРОВЕРИЛИ НИ КОГО!!!! и потому у этого ....андона такие показатели. нам нагло врут!!!!
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24.01.2021 20:10 Ответить
ываыва
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24.01.2021 20:19 Ответить
Трампа лечили от вируса моноклональными антителами. У нас в НИИ рака вакцины на основе моноклональных антител делали давным давно. Еще одно доказательство, что глобализаторы используют пандемию для усиления контроля стада, экономического кризиса и ликвидации населения.
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24.01.2021 20:25 Ответить
врач па рюзге
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24.01.2021 20:27 Ответить
Свою справу зробив чотирьохденний мороз нижче 15 градусів.Дякуємо природі.
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24.01.2021 21:13 Ответить
Бразилия в субботу начала распространение 2 миллионов доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Правительство Бразилии заключило сделку с AstraZeneca на производство до 100 миллионов доз вакцины на местном уровне в Институте Fiocruz в Рио-де-Жанейро.
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24.01.2021 21:27 Ответить
бла, бла, бла - Стебанов переміг ковід, переставши тестувати. Сестра в мене сімейний, каже головний наказав не направляти на тести. Вже, коли людина потрапляє в лікарню, то тоді тестують
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24.01.2021 22:00 Ответить
дол-б на рынках продуктовых толпы на катках толпы а трусы с лампочками где в час 1 чел заходит-закрыты что бы ты придурок с таким карантином пятый угол искал
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24.01.2021 22:06 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUd8zefYmMnGcczI8Iva0RRbbkZ_qWROjyhCHINpFbGGKpjQ9oTGg66LZg8Rl_GGXWgKVqucnBRvWaaAp9SZ4zjGgiUnFb_p7CIInGRjCvvYwuZTdJUC_duz4kCPOGDNdg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4861519893922050?__cft__[0]=AZUd8zefYmMnGcczI8Iva0RRbbkZ_qWROjyhCHINpFbGGKpjQ9oTGg66LZg8Rl_GGXWgKVqucnBRvWaaAp9SZ4zjGgiUnFb_p7CIInGRjCvvYwuZTdJUC_duz4kCPOGDNdg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

С понедельника коронавирус наконец-то сможет покинуть рестораны, ТРЦ и носки, где его заперли на время карантина...
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24.01.2021 22:37 Ответить
звИздун степанов так звИнданул, что и сам поверил в свой звИздёж.
Замени "зв" на букву П и откроется истина
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24.01.2021 23:21 Ответить
Вот теперь давайте запускайте полноценное тестирование с понедельника 60-70 тысяч тестов в сутки как должно быть...
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24.01.2021 23:23 Ответить
Тестов стали делать менше
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25.01.2021 09:31 Ответить
Уверен что единственный действенный метод который помог существенно сократить заболеваемость это то что перестали работать школы так как там вероятность передачи вируса в 1000 раз вероятнее чем про покупке "носков". Но Степанов же "бьет себя в груди" доказывая что снижение заболеваемости произошло из за того что он "кошмарил" предпринимателей. А может когда в следующий раз произойдет всплеск заболеваемости надо сначала закрыть только школы и убедиться что это действенный метод в уменьшении распространения вируса.
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25.01.2021 09:55 Ответить
 
 