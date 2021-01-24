За время действия усиленного карантина удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему, - Степанов. ИНФОГРАФИКА

В полночь 24 января в Украине прекращает действие усиленный карантин.

Об этом напомнил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему и медработников.

"Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - отметил Степанов.

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Он поблагодарил всех, кто придерживался ограничений.

"Отдельно благодарю предпринимателей, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения", - подчеркнул министр.

Он также напомнил, что с 25 января Украина переходит к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года, а также призвал соблюдать три простых правила - "дистанция, мытье рук и маска".

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Напомним, в Украине с 00:00 8 января начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, запрещена деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим

22 января Максим Степанов заявлял, что ужесточение карантина в январе уже оправдало себя, наблюдается стабилизация уровня заболеваемости.

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