За время действия усиленного карантина удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему, - Степанов. ИНФОГРАФИКА
В полночь 24 января в Украине прекращает действие усиленный карантин.
Об этом напомнил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему и медработников.
"Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - отметил Степанов.
Он поблагодарил всех, кто придерживался ограничений.
"Отдельно благодарю предпринимателей, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения", - подчеркнул министр.
Он также напомнил, что с 25 января Украина переходит к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года, а также призвал соблюдать три простых правила - "дистанция, мытье рук и маска".
Напомним, в Украине с 00:00 8 января начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, запрещена деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим
22 января Максим Степанов заявлял, что ужесточение карантина в январе уже оправдало себя, наблюдается стабилизация уровня заболеваемости.
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В 1985 году Пламен поступил в Высший институт зоотехники и ветеринарной медицины, и, став дипломированным ветеринарным врачом, открыл кабинет. Через несколько лет Пасков стал владельцем клиники, он занимался лечением и крупного скота, и мелких домашних животных. В Москву приехал летом 1999 года, сначала он устанавливал компьютерное обеспечение в ветеринарных клиниках, потом стал заниматься оказанием услуг по организации ветеринарного бизнеса. в качестве эксперта-политолога его признают в основном только в российском информационном пространстве. В интервью Пасков часто шутит о том, что он простой ветеринарный врач и не имеет образования, которое бы ему дало право называться политологом или политиком, однако в информационном пространстве России его называют именно так, а он сам не стесняется вступать в споры с признанными экспертами в области политики и высказывать свои смелые, и даже дерзкие идеи.
Для населення зійде.
Что абсолютно логично.
Если поставить осла во главе прайда львов - получится ослиное стадо.
Если спроектировать бизнес так, что дурак станет править всеми - организация станет дурной, и достигнет краха.
Если поставить министром санитара - ну какая ж медицина мудет? Санитарская.
Короче, если страна спроектирована так, как Украина - то ей никогда вверх не выплыть - ей предназначено все время тонуть.
Делайте выводы.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4861519893922050?__cft__[0]=AZUd8zefYmMnGcczI8Iva0RRbbkZ_qWROjyhCHINpFbGGKpjQ9oTGg66LZg8Rl_GGXWgKVqucnBRvWaaAp9SZ4zjGgiUnFb_p7CIInGRjCvvYwuZTdJUC_duz4kCPOGDNdg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
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