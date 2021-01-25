В Україні повернуть карантинні зони через тиждень, після аналізу, - Степанов. ВIДЕО
Уряд введе карантинні зони через тиждень. За цей час Міністерство охорони здоров'я планує провести аналіз епідеміологічної ситуації в різних регіонах.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна повертається до адаптивного карантину.
"Тепер ми живемо в загальних карантинних обмеженнях. Ми протягом цього тижня проаналізуємо ситуацію. У тому числі в розрізі регіонів - де яка ситуація епідеміологічна. Ми хочемо повернутися до адаптивного карантину. Але для того, щоб повернутися, щоб це було ефективно, нам потрібно проаналізувати, як відрізняється ситуація в одному регіоні і в іншому", - заявив Степанов.
Топ коментарі
+5 Владимир Иванец
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За розробкою схем поаідкптах на постачанні вакцини у них просто часу не вистачає на всілякі там аналізи.