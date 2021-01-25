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В Україні повернуть карантинні зони через тиждень, після аналізу, - Степанов. ВIДЕО

Уряд введе карантинні зони через тиждень. За цей час Міністерство охорони здоров'я планує провести аналіз епідеміологічної ситуації в різних регіонах.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна повертається до адаптивного карантину.

"Тепер ми живемо в загальних карантинних обмеженнях. Ми протягом цього тижня проаналізуємо ситуацію. У тому числі в розрізі регіонів - де яка ситуація епідеміологічна. Ми хочемо повернутися до адаптивного карантину. Але для того, щоб повернутися, щоб це було ефективно, нам потрібно проаналізувати, як відрізняється ситуація в одному регіоні і в іншому", - заявив Степанов.

Також читайте: Степанов розраховує, що до квітня-травня вдасться уникнути нового посилення карантину

Автор: 

МОЗ (5393) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+5
Степанов! Всем, даже тупым зелебобикам, понятно уже, что ты открваешь рот только для того, чтобы сбрехать. Ты с тестированием населения обосрался? Обосрался. Галимую свою статистику под обосратушки с тестированием подогнал? Подогнал. Лохдауны не в праздники, а в рабочие дни втулил? Втулил. С ********** на закупках спалился? Спалился. Ты тупой ишак, Степанов! Вали нахер из правительства, пока тебя на каштане не повесили. Лохотронщик, млять...
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25.01.2021 10:00
+5
ПІсля "Дня варення"? Все правильно... При Порошенку ніхто не обговорював день народження президента... І навіть не знали, коли він у нього... А при "Блазню" навіть розвиток епідемії в Україні і методи боротьби з нею "підганяються" під комерційну діяльність "Кварталу" та його особисті "хотєлки"...
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25.01.2021 10:26
+4
Аналіз у кого брати будуть?
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25.01.2021 09:50
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Аналіз у кого брати будуть?
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25.01.2021 09:50 Відповісти
ПІсля "Дня варення"? Все правильно... При Порошенку ніхто не обговорював день народження президента... І навіть не знали, коли він у нього... А при "Блазню" навіть розвиток епідемії в Україні і методи боротьби з нею "підганяються" під комерційну діяльність "Кварталу" та його особисті "хотєлки"...
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25.01.2021 10:26 Відповісти
Сказал как в лужу перднул.
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25.01.2021 09:59 Відповісти
В Україні повернуть карантинні зони через тиждень, після аналізу, - Степанов - Цензор.НЕТ 8967
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25.01.2021 09:59 Відповісти
Степанов! Всем, даже тупым зелебобикам, понятно уже, что ты открваешь рот только для того, чтобы сбрехать. Ты с тестированием населения обосрался? Обосрался. Галимую свою статистику под обосратушки с тестированием подогнал? Подогнал. Лохдауны не в праздники, а в рабочие дни втулил? Втулил. С ********** на закупках спалился? Спалился. Ты тупой ишак, Степанов! Вали нахер из правительства, пока тебя на каштане не повесили. Лохотронщик, млять...
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25.01.2021 10:00 Відповісти
Тобто поточного аналізу нема. Вони тільки прланалізують. "Но для того, чтобы вернуться, чтобы это было эффективно, нам нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и другом", - заявил Степанов.Источник: https://censor.net/ru/v3243777
За розробкою схем поаідкптах на постачанні вакцини у них просто часу не вистачає на всілякі там аналізи.
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25.01.2021 10:22 Відповісти
Тут всё проще. Степанов не знает и не видит разницы между словом "анализ" и словом "анализы". Зато прекрасно знает, что означают слова "откат" и "взятка". В это он профи.
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25.01.2021 10:30 Відповісти
Я те пасть парву! и анализ твой сожрать заставлю епта!
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25.01.2021 11:20 Відповісти
 
 