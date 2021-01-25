Ликвидировать учреждение культуры можно только с разрешения Минкульта, - Ткаченко. ВИДЕО
Местные власти не вправе ликвидировать или реорганизовывать учреждения культуры без получения согласия Министерства культуры и информационной политики.
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Давайте разберем юридическую сторону вопроса - районные государственные администрации обязаны передать учреждения культуры территориальной общине, а территориальные общины не могут отказаться принять учреждения культуры в свою собственность. Если территориальная община решает ликвидировать или реорганизовать, она обязательно должна обратиться к МКИП для согласования реорганизации или ликвидации", - отметил Ткаченко.
По его словам, после получения согласования министерства община может принимать решение о закрытии или реорганизации учреждения.
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