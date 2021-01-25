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Ликвидировать учреждение культуры можно только с разрешения Минкульта, - Ткаченко. ВИДЕО

Местные власти не вправе ликвидировать или реорганизовывать учреждения культуры без получения согласия Министерства культуры и информационной политики.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте разберем юридическую сторону вопроса - районные государственные администрации обязаны передать учреждения культуры территориальной общине, а территориальные общины не могут отказаться принять учреждения культуры в свою собственность. Если территориальная община решает ликвидировать или реорганизовать, она обязательно должна обратиться к МКИП для согласования реорганизации или ликвидации", - отметил Ткаченко.

По его словам, после получения согласования министерства община может принимать решение о закрытии или реорганизации учреждения.

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Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (773) Ткаченко Александр (429)


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То есть надо занести?
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25.01.2021 17:49 Ответить
Зате ФАПи та АЗПСМ можна ліквідувати кому і коли не заманеться.
Помирати будемо культурно!
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25.01.2021 17:52 Ответить
Я б навіть сказав - "культурно-шмультурно"...
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25.01.2021 18:19 Ответить
огласите прайс, пожалуйста...
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25.01.2021 17:53 Ответить
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Ліквідувати установу культури можна тільки з дозволу Мінкульту, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4310
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25.01.2021 18:19 Ответить
Ты у нас по культуре. Может ты на рояли забацаешь чего-нибудь, пока зеленский отлынивает от основной работы?
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25.01.2021 18:40 Ответить
 
 