Ликвидировать учреждение культуры можно только с разрешения Минкульта, - Ткаченко. ВИДЕО

Местные власти не вправе ликвидировать или реорганизовывать учреждения культуры без получения согласия Министерства культуры и информационной политики.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте разберем юридическую сторону вопроса - районные государственные администрации обязаны передать учреждения культуры территориальной общине, а территориальные общины не могут отказаться принять учреждения культуры в свою собственность. Если территориальная община решает ликвидировать или реорганизовать, она обязательно должна обратиться к МКИП для согласования реорганизации или ликвидации", - отметил Ткаченко.

По его словам, после получения согласования министерства община может принимать решение о закрытии или реорганизации учреждения.

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