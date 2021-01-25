Ліквідувати установу культури можна тільки з дозволу Мінкульту, - Ткаченко. ВIДЕО

Місцева влада не має права ліквідовувати або реорганізовувати установи культури без отримання згоди Міністерства культури й інформаційної політики.

Про це заявив міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Давайте розберемо юридичну сторону питання - районні державні адміністрації зобов'язані передати установи культури територіальній громаді, а територіальні громади не можуть відмовити у прийнятті установи культури у свою власність. Якщо територіальна громада вирішує ліквідувати або реорганізувати, вона обов'язково повинна звернутися до МКІП для узгодження реорганізації або ліквідації", - зазначив Ткаченко.

За його словами, після отримання погодження міністерства громада може ухвалювати рішення про закриття або реорганізацію установи.

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