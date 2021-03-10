Луцкие школьники танцевали на могилах ради просмотров в TikTok. ВИДЕО
Подростки плясали на могилах и фотографировались с портретами умерших.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Таблоид Волыни".
Подростки совершали надругательства над могилами, чтобы снять видео и загрузить его в Tik Tok.
Полиция открыла производство из-за надругательства над могилами. Позже подростки на видео извинились за свои действия.
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+71 Fish Man
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т.к нынешним рулящим не нужна умная и здоровая молодёжь - от слова вообще..