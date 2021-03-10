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Луцькі школярі танцювали на могилах заради переглядів у TikTok. ВIДЕО

Підлітки танцювали на могилах і фотографувалися з портретами померлих.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Таблоїд Волині".

Підлітки здійснювали наругу над могилами, щоб зняти відео і завантажити його в Tik Tok.

Поліція відкрила провадження через наругу над могилами. Пізніше підлітки на відео вибачилися за свої дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Telegram заблокували десяток "груп смерті", - МВС

Автор: 

цвинтар (192) Луцьк (414) підлітки (405) вандалізм (426) соціальні мережі (1184) TikTok (91)


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Топ коментарі
+71
TikTok - сеть дебилов и для таких же.
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10.03.2021 01:14
+40
Пффф, вони там ще й конкурують, хто з них дибільніший.
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10.03.2021 01:39
+24
Гарна нагода заблокувати доступ до цієї помийки малолітнім деьілам.
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10.03.2021 01:23
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Що ще потрібно щоб заблокувати цей гадюшник? Треба щоб для лайків діти голови й вени почали різати чи що?
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10.03.2021 11:14 Відповісти
В принципе соцсети это даже хорошо если подумать. Многие думают что они отупляют поколение и всякие фрики там хайпятся и это правда, но есть и другая сторона. ******** были всегда во все времена и везде. Я и не такое наблюдал, даже тогда когда про интернет толком и не знал никто, а про пейсбук тем более. Полезность соцсетей в том что все эти фрики теперь вылазят наружу и сами на себя собирают доказательную базу. Ментам и делать ничего не нужно. Плюс народ знает своих героев. Тырнет помнит все. Это раньше можно было убить человека, отсидеть, выйти поменять доки, переехать и начать жизнь заново. А теперь хрена. Твои подвиги весь мир будет наблюдать еще не один десяток лет.
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10.03.2021 11:15 Відповісти
Андрей ты прав-страна должна знать своих хероев!!! И такие ТiкТоки очень полезны для добропорядочных людей!!!Ведь если столкнёшся на своём жизненном пути с такими "чудаками"-то будеш уже знать КТО ЕСТЬ КТО!
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10.03.2021 18:17 Відповісти
Заблокувати в Україні цей дебільний Тік Ток - Україна від цього нічого не втрате
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10.03.2021 11:30 Відповісти
Держдеп, коли прийшов до висновку, що тік ток занадто небезпечний, то заблокував його для держустанов. Як зараз не знаю.
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10.03.2021 12:00 Відповісти
Звісно бо Тік Ток то китаянське лайно, а від китайців доброго чекати не слід
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11.03.2021 01:45 Відповісти
не имеет значение в какой сети. Важнее поступок. И к сожалению, они извинились и им ничего не будет. Если они достигли 16 лет, то показательно следует посадить и показать по телевизору для других.
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10.03.2021 11:49 Відповісти
Лучше бы но-шпу жрали.
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10.03.2021 11:56 Відповісти
Все эти Тики-Токи созданы для деградации общества, в основном подрастающего поколения. И это напрягает - нам на смену подрастает поколение имбицилов с мозгами как у одуванчика. Что делать? Активно по телевидению, в СМИ. на форумах, в соцсетях пропагандировать активный отдых, здоровый образ жизни, восстанавливать инфраструктуру ДЮСШ и спортивных клубов - всех на улицу побольше гулять и заниматься спортом!
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10.03.2021 12:57 Відповісти
для этого понадобится новая КПСС..или КПК..или НДСАП..как это ни печально
т.к нынешним рулящим не нужна умная и здоровая молодёжь - от слова вообще..
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10.03.2021 14:01 Відповісти
так ты до пионерии с комсомольцами договоришься..... может еще про игру зарница вспомнишь? если ты своих чад дома сам правильно воспитуешь то с них будет толк. если махнул на них рукой то не будет ничего путнего....
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10.03.2021 14:02 Відповісти
Зарница то же пойдет, любые активные виды времяпрепровождения! А если будут сидеть дома, то вырастут может и умными, но очкариками-дитрофиками). К тому же дома если будут сидеть - по любому будут сидеть в соцсетях. Спорт это сила!
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10.03.2021 14:18 Відповісти
тот ****** который олицетворяют эти выродки намного несоизмеримо хуже чем любые комсомольцы а главное что их не единицы а ЦЕЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ-ЛЕГИОН которое придёт на смену и будет хозяевами этой страны -как говорится Хочешь победить врага - воспитай его детейhttps://www.radiosvoboda.org/a/donbas-kreml-vyhovannya-ditey/30646535.html

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10.03.2021 14:59 Відповісти
маю надію що нащадки похованих людей, на могилах яких ви шановні бовдури танцювали, повернуться і станцюють на вашій могилі.
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10.03.2021 13:25 Відповісти
быдло воспитание интернетом
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10.03.2021 14:52 Відповісти
вопрос в другом сколько можно терпеть всю эту падаль которая уже не изменится к лучшему ,когда будут отвечать за содеяное перед законом?
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10.03.2021 14:54 Відповісти
а ты сам это разве не в инете пишешь? шож ты такой закостенелый дядя? может и хорошо что новое поколение не знает кто такой дедушка ленин, ренегат каутский, павлик морозов, александр матросов, хрущев ,,суслов андропов и прочая сволочь.....тем более что к Украине и к ЕС куда мы идем они никакого отношения не имели и не имеют!
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10.03.2021 17:07 Відповісти
и нсли ты мне расскажешь что в совке таких же дебилов не было, я горько посмеюсь....
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10.03.2021 17:10 Відповісти
таких не было по крайней мере в количестве целого поколения абсолютных дегенератов и моральных уродов и это не потому что они отродя такие а потому что им выкрутили мозги посредством интернета и тебя похоже тоже по касательной цепануло
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10.03.2021 17:20 Відповісти
а уто говорит о ви к ублюдкам комунякам где тут логика?что или с членином и сралиным или дегенератом с отбитым посредством интернета мозгом?
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10.03.2021 17:22 Відповісти
а кто говорит о любви к ублюдкам комунякам где тут логика?что или с членином и сралиным или дегенератом с отбитым посредством интернета мозгом?
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10.03.2021 17:24 Відповісти
я тебя понял - если интернет американцы придумали значит госдеп и пендосы! знаешь, с этими ребятами из нынешнего поколения интернета и смартфонов, как ты их называешь "дегенератами с отбитым мозгом" я служил в АТО. и ты знаешь в общей своей массе (были конечно и аватары) нормальные ребята и воевали нормально. поэтому грести всех под одну гребёнку, как это делаешь ты, по меньшей мере глупо. вот этим меня и зацепило а не инетом, без него сейчас всеравно никуда!
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10.03.2021 19:48 Відповісти
нет это всего лишь твое воспаление воображение -это так тебе удобно штампами думать или выдумывать хрен тебя глупого знает
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10.03.2021 22:36 Відповісти
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