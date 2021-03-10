Луцькі школярі танцювали на могилах заради переглядів у TikTok. ВIДЕО

Підлітки танцювали на могилах і фотографувалися з портретами померлих.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Таблоїд Волині".

Підлітки здійснювали наругу над могилами, щоб зняти відео і завантажити його в Tik Tok.

Поліція відкрила провадження через наругу над могилами. Пізніше підлітки на відео вибачилися за свої дії.

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