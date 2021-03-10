Луцькі школярі танцювали на могилах заради переглядів у TikTok. ВIДЕО
Підлітки танцювали на могилах і фотографувалися з портретами померлих.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Таблоїд Волині".
Підлітки здійснювали наругу над могилами, щоб зняти відео і завантажити його в Tik Tok.
Поліція відкрила провадження через наругу над могилами. Пізніше підлітки на відео вибачилися за свої дії.
Топ коментарі
+71 Fish Man
показати весь коментар10.03.2021 01:14
+40 irenka ko
показати весь коментар10.03.2021 01:39
+24 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар10.03.2021 01:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
т.к нынешним рулящим не нужна умная и здоровая молодёжь - от слова вообще..