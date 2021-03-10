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Медицинская система Украины готова к третьей COVID-волне, - Шмыгаль. ВИДЕО

Медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса. В больницах обеспечили максимально возможное количество коек с подведенным кислородом.

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В Украине началась третья волна коронавируса, к сожалению, это факт. Растет число заболеваний и госпитализаций, растет нагрузка на медицинскую систему… В этой ситуации важно не забывать о безопасности и соблюдении карантинных ограничений", - отметил он.

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Он также призвал органы местной власти держать дисциплину и ответственно подойти к организации противоэпидемических мер.

"Медицинская система Украины готова к третьей волне, поскольку процесс ее усиления не останавливался с начала пандемии. Мы обеспечили максимальное возможное число койко-мест с подведенным кислородом. Их общее число больше 66 000 - это один из наивысших показателей в Европе", - добавил Шмыгаль.

Автор: 

больница (1439) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2683) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
И это говорит власть, неспособная закрыть Бенины рассадники в Карпатах. Власть моральных уродов.
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10.03.2021 13:26
+4
нихрена нет, нихрена не сделано а оно как пионер, ВСЕГДА ГОТОВ и ко всему готов... где он живет, в какой стране, хрен его знает!!!
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10.03.2021 13:30
+4
Главное что то говорить, а там куда кривая вынесет...
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10.03.2021 13:31
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Особенно в Закарпатье...
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10.03.2021 13:24 Ответить
йбане зєбидло зайнято дєрібаном на ковіді.
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10.03.2021 13:25 Ответить
И это говорит власть, неспособная закрыть Бенины рассадники в Карпатах. Власть моральных уродов.
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10.03.2021 13:26 Ответить
Оце дiло.
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10.03.2021 13:29 Ответить
нихрена нет, нихрена не сделано а оно как пионер, ВСЕГДА ГОТОВ и ко всему готов... где он живет, в какой стране, хрен его знает!!!
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10.03.2021 13:30 Ответить
Главное что то говорить, а там куда кривая вынесет...
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10.03.2021 13:31 Ответить
Медицинская система Украины готова к третьей COVID-волне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4508
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10.03.2021 13:33 Ответить
после распада союза, нам что то говорят и обещают уже 30 лет. а не ну их нах..й???
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10.03.2021 14:07 Ответить
Порівняно з дупою при совку- ми таки зараз в шоколаді.
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10.03.2021 14:24 Ответить
такі да. бо за такий псевдонім при союзі посадилиб. а тепер воля. загалом підтримую, але хочеться кращого.
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10.03.2021 14:32 Ответить
А мій прадід строк в Гулазі і відмотав.
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10.03.2021 14:40 Ответить
і 100% ні за хрен собачий... просто якесь падло написало а друге посадило.
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10.03.2021 14:45 Ответить
Зеля знов може їхати кататись на лижах.
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10.03.2021 13:36 Ответить
Медицинская система Украины готова к третьей COVID-волне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6111
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10.03.2021 13:36 Ответить
То, чи варто чекати нових пожеж в лікарнях?
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10.03.2021 13:40 Ответить
Та воно вакцинацію не може організувати, нещастя....
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10.03.2021 13:46 Ответить
Как раз хотел сказать!
И да, это у него Министерство здравоохранения не имеет права напрямую у производителя закупать лекарства - только через "прокладку", а вот МВД - имеет право закупать катера во Франции, рюкзаки в Польше, БТРы в Украине и все напрямую. Равно как и МО, МинКульт, да нашамерия имеет право, а МОЗ - нет! Загадочная структура этот МОЗ, однако(((
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10.03.2021 19:29 Ответить
Единственное что ,,готово,, это представители этой зеленой власти скипнуть с наварованным. Остальное в руинах.
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10.03.2021 13:57 Ответить
Бреше як дише.
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10.03.2021 14:23 Ответить
все хорошо, прекрасная маркиза
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10.03.2021 14:26 Ответить
Точно так, як і до першої і до другої. Обіцянки-цяцянки - найвелічайші брехуни за всю історію України.
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10.03.2021 15:05 Ответить
блин что вы курите
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10.03.2021 15:13 Ответить
Наша медицина как гулящая девка, готова даже с тремя, абы гроши та харчи хороши. долго ли ещё этого Андерсена слушать будем?
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10.03.2021 16:17 Ответить
Аж страшно стало
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10.03.2021 20:11 Ответить
 
 