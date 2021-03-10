Медицинская система Украины готова к третьей COVID-волне, - Шмыгаль. ВИДЕО
Медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса. В больницах обеспечили максимально возможное количество коек с подведенным кислородом.
Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В Украине началась третья волна коронавируса, к сожалению, это факт. Растет число заболеваний и госпитализаций, растет нагрузка на медицинскую систему… В этой ситуации важно не забывать о безопасности и соблюдении карантинных ограничений", - отметил он.
Он также призвал органы местной власти держать дисциплину и ответственно подойти к организации противоэпидемических мер.
"Медицинская система Украины готова к третьей волне, поскольку процесс ее усиления не останавливался с начала пандемии. Мы обеспечили максимальное возможное число койко-мест с подведенным кислородом. Их общее число больше 66 000 - это один из наивысших показателей в Европе", - добавил Шмыгаль.
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И да, это у него Министерство здравоохранения не имеет права напрямую у производителя закупать лекарства - только через "прокладку", а вот МВД - имеет право закупать катера во Франции, рюкзаки в Польше, БТРы в Украине и все напрямую. Равно как и МО, МинКульт, да нашамерия имеет право, а МОЗ - нет! Загадочная структура этот МОЗ, однако(((