Медична система України готова до третьої COVID-хвилі, - Шмигаль. ВIДЕО
Медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу. У лікарнях забезпечили максимально можливу кількість ліжок із підведеним киснем.
Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"В Україні почалася третя хвиля коронавірусу, на жаль, це факт. Зростає кількість захворювань і госпіталізацій, зростає навантаження на медичну систему ... У цій ситуації важливо не забувати про безпеку і дотримання карантинних обмежень", - зазначив він.
Він також закликав органи місцевої влади тримати дисципліну і відповідально підійти до організації протиепідемічних заходів.
"Медична система України готова до третьої хвилі, оскільки процес її посилення не зупинявся з початку пандемії. Ми забезпечили максимально можливу кількість ліжко-місць із підведеним киснем. Їхня загальна кількість понад 66 000 - це один з найвищих показників у Європі", - додав Шмигаль.
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И да, это у него Министерство здравоохранения не имеет права напрямую у производителя закупать лекарства - только через "прокладку", а вот МВД - имеет право закупать катера во Франции, рюкзаки в Польше, БТРы в Украине и все напрямую. Равно как и МО, МинКульт, да нашамерия имеет право, а МОЗ - нет! Загадочная структура этот МОЗ, однако(((