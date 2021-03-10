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Медична система України готова до третьої COVID-хвилі, - Шмигаль. ВIДЕО

Медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу. У лікарнях забезпечили максимально можливу кількість ліжок із підведеним киснем.

Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"В Україні почалася третя хвиля коронавірусу, на жаль, це факт. Зростає кількість захворювань і госпіталізацій, зростає навантаження на медичну систему ... У цій ситуації важливо не забувати про безпеку і дотримання карантинних обмежень", - зазначив він.

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Він також закликав органи місцевої влади тримати дисципліну і відповідально підійти до організації протиепідемічних заходів.

"Медична система України готова до третьої хвилі, оскільки процес її посилення не зупинявся з початку пандемії. Ми забезпечили максимально можливу кількість ліжко-місць із підведеним киснем. Їхня загальна кількість понад 66 000 - це один з найвищих показників у Європі", - додав Шмигаль.

Автор: 

лікарня (1359) карантин (18172) Шмигаль Денис (4572) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
И это говорит власть, неспособная закрыть Бенины рассадники в Карпатах. Власть моральных уродов.
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10.03.2021 13:26
+4
нихрена нет, нихрена не сделано а оно как пионер, ВСЕГДА ГОТОВ и ко всему готов... где он живет, в какой стране, хрен его знает!!!
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10.03.2021 13:30
+4
Главное что то говорить, а там куда кривая вынесет...
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10.03.2021 13:31
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Особенно в Закарпатье...
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10.03.2021 13:24 Відповісти
йбане зєбидло зайнято дєрібаном на ковіді.
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10.03.2021 13:25 Відповісти
И это говорит власть, неспособная закрыть Бенины рассадники в Карпатах. Власть моральных уродов.
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10.03.2021 13:26 Відповісти
Оце дiло.
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10.03.2021 13:29 Відповісти
нихрена нет, нихрена не сделано а оно как пионер, ВСЕГДА ГОТОВ и ко всему готов... где он живет, в какой стране, хрен его знает!!!
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10.03.2021 13:30 Відповісти
Главное что то говорить, а там куда кривая вынесет...
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10.03.2021 13:31 Відповісти
Медицинская система Украины готова к третьей COVID-волне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4508
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10.03.2021 13:33 Відповісти
после распада союза, нам что то говорят и обещают уже 30 лет. а не ну их нах..й???
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10.03.2021 14:07 Відповісти
Порівняно з дупою при совку- ми таки зараз в шоколаді.
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10.03.2021 14:24 Відповісти
такі да. бо за такий псевдонім при союзі посадилиб. а тепер воля. загалом підтримую, але хочеться кращого.
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10.03.2021 14:32 Відповісти
А мій прадід строк в Гулазі і відмотав.
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10.03.2021 14:40 Відповісти
і 100% ні за хрен собачий... просто якесь падло написало а друге посадило.
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10.03.2021 14:45 Відповісти
Зеля знов може їхати кататись на лижах.
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10.03.2021 13:36 Відповісти
Медицинская система Украины готова к третьей COVID-волне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6111
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10.03.2021 13:36 Відповісти
То, чи варто чекати нових пожеж в лікарнях?
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10.03.2021 13:40 Відповісти
Та воно вакцинацію не може організувати, нещастя....
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10.03.2021 13:46 Відповісти
Как раз хотел сказать!
И да, это у него Министерство здравоохранения не имеет права напрямую у производителя закупать лекарства - только через "прокладку", а вот МВД - имеет право закупать катера во Франции, рюкзаки в Польше, БТРы в Украине и все напрямую. Равно как и МО, МинКульт, да нашамерия имеет право, а МОЗ - нет! Загадочная структура этот МОЗ, однако(((
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10.03.2021 19:29 Відповісти
Единственное что ,,готово,, это представители этой зеленой власти скипнуть с наварованным. Остальное в руинах.
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10.03.2021 13:57 Відповісти
Бреше як дише.
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10.03.2021 14:23 Відповісти
все хорошо, прекрасная маркиза
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10.03.2021 14:26 Відповісти
Точно так, як і до першої і до другої. Обіцянки-цяцянки - найвелічайші брехуни за всю історію України.
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10.03.2021 15:05 Відповісти
блин что вы курите
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10.03.2021 15:13 Відповісти
Наша медицина как гулящая девка, готова даже с тремя, абы гроши та харчи хороши. долго ли ещё этого Андерсена слушать будем?
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10.03.2021 16:17 Відповісти
Аж страшно стало
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10.03.2021 20:11 Відповісти
 
 