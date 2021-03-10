"Укрзалізниця" готова збільшити кількість спецрейсів у "червоні" зони: "Уже напрацьовано механізм"

"Укрзалізниця" готова продовжувати практику спеціальних рейсів для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних червоних зон, у разі збільшення їхньої кількості.

Про це заявив в.о. члена правління АТ "Укрзалізниця", директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський, відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо спеціальних рейсів - ми продовжимо, звичайно, якщо нові райони потраплятимуть у "червону" зону, вже напрацьований механізм - МОЗ і Мінінфраструктури швидко погоджують, ми повідомляємо дати", - сказав Перцовський.

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Водночас голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак зазначив, що обмеження, запроваджені в "червоних" зонах, "дуже б'ють по пасажирських перевезеннях".

Він додав, що "Укрзалізниця" може гарантувати дистанцію, масковий режим, належні перевезення для пасажирів, тому "УЗ" буде звертатися до органів державної влади з пропозицією якомога менше обмежувати пасажирський залізничний рух.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" призначила спецрейси поїздів з та в Закарпаття.