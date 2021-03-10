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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзалізниця" готова збільшити кількість спецрейсів у "червоні" зони: "Уже напрацьовано механізм"

"Укрзалізниця" готова продовжувати практику спеціальних рейсів для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних червоних зон, у разі збільшення їхньої кількості.

Про це заявив в.о. члена правління АТ "Укрзалізниця", директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський, відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо спеціальних рейсів - ми продовжимо, звичайно, якщо нові райони потраплятимуть у "червону" зону, вже напрацьований механізм - МОЗ і Мінінфраструктури швидко погоджують, ми повідомляємо дати", - сказав Перцовський.

Також читайте: "Укрзалізниця" вводить обмеження руху на Закарпатті, яке потрапило в "червону" карантинну зону

Водночас голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак зазначив, що обмеження, запроваджені в "червоних" зонах, "дуже б'ють по пасажирських перевезеннях".

Він додав, що "Укрзалізниця" може гарантувати дистанцію, масковий режим, належні перевезення для пасажирів, тому "УЗ" буде звертатися до органів державної влади з пропозицією якомога менше обмежувати пасажирський залізничний рух.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" призначила спецрейси поїздів з та в Закарпаття.

Автор: 

карантин (18172) перевезення (1004) Укрзалізниця (6827) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а спецрейсом поедут только здоровые и не будут весело бухать в каждом купе
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10.03.2021 12:31 Відповісти
Всіх цих шмигілей, зеленських вже пора в зони закрити, щоб не заважали нормальним людям жити.
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10.03.2021 13:45 Відповісти
поезда смерти?
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10.03.2021 14:08 Відповісти
Спецрейсом для розповсюдження Ковіду по Україні!!! А на хрена ця червона зона???
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10.03.2021 17:20 Відповісти
 
 