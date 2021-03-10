"Укрзализныця" готова увеличить количество спецрейсов в "красные" зоны: "Уже наработан механизм"

"Укрзализныця" готова продолжать практику специальных рейсов для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных красных зон, в случае увеличения их количества.

Об этом заявил и.о. члена правления АО "Укрзализныця", директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский, отвечая на вопросы журналистов на пресс конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УКРИНФОРМ.

"По специальным рейсам - мы продолжим, конечно, если новые районы будут попадать в "красную" зону, уже наработан механизм - МОЗ и Мининфраструктуры быстро согласовывают, мы сообщаем дать", - сказал Перцовский.

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В то же время председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак отметил, что ограничения, введенные в "красных" зонах, "сильно бьют по пассажирским перевозкам".

Он добавил, что "Укрзализныця" может гарантировать дистанцию, масочный режим, надлежащие перевозки для пассажиров, поэтому "УЗ" будет обращаться в органы государственной власти с предложением как можно меньше ограничивать пассажирское железнодорожное движение.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" назначила спецрейсы поездов из и в Закарпатье.