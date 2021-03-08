Покинуть "красную" зону: "Укрзализныця" назначила спецрейсы поездов из и в Закарпатье
"Укрзализныця" выполнит специальные рейсы для безопасного вывоза тех пассажиров, которым критически важно выехать из карантинной зоны в Закарпатской области, отмечается в сообщении компании в понедельник. Также будут рейсы в обратном направлении для тех, кому крайне необходимо въехать в Закарпатье.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.
На данный момент открылась продажа билетов на рейсы, соединяют Закарпатье с Киевом, югом и востоком страны во вторник, субботу и воскресенье:
- 358 / 357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
- 13 / 14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
- 15 / 16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);
- 81 / 82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
- 108 / 107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);
- 45 / 46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).
При этом пассажиры, которые ранее купили билеты на эти рейсы до их переназначения, смогут воспользоваться своими билетами без обмена. Все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це вже тягне на державну зраду!
А теперь развезут заразу по всей стране
Гроші за квитки ще не повернули (сервіс).
Може зебілоїдам найняти на аутсорс когось з місками, а то в них все через сраку виходить, думати то нічим