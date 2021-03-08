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Новости Коронавирус и карантин
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Покинуть "красную" зону: "Укрзализныця" назначила спецрейсы поездов из и в Закарпатье

Покинуть

"Укрзализныця" выполнит специальные рейсы для безопасного вывоза тех пассажиров, которым критически важно выехать из карантинной зоны в Закарпатской области, отмечается в сообщении компании в понедельник. Также будут рейсы в обратном направлении для тех, кому крайне необходимо въехать в Закарпатье.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

На данный момент открылась продажа билетов на рейсы, соединяют Закарпатье с Киевом, югом и востоком страны во вторник, субботу и воскресенье:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закарпатью грозит коллапс медсистемы, а рестораны и кафе собираются проигнорировать карантин на 8 марта, - глава ОГА Полосков

  • 358 / 357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
  • 13 / 14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
  • 15 / 16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);
  • 81 / 82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
  • 108 / 107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);
  • 45 / 46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).

При этом пассажиры, которые ранее купили билеты на эти рейсы до их переназначения, смогут воспользоваться своими билетами без обмена. Все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье критическая ситуация с COVID-19: в конце недели область может столкнуться с коллапсом медицинской системы, - ОГА (обновлено)

Покинуть красную зону: Укрзализныця назначила спецрейсы поездов из и в Закарпатье 01
Покинуть красную зону: Укрзализныця назначила спецрейсы поездов из и в Закарпатье 02

Автор: 

карантин (16729) поезд (1024) Укрзализныця (2743) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+11
И повезут все что имеют по всей Украине …..
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08.03.2021 14:45
+10
Навіщо? Хай би собі у Буковелі й далі тішилися.
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08.03.2021 14:43
+7
вот интересно - все эти "турысты" знали же куда ехали, знали, что там ситуация напряженная и больницы не вчера переполнились? И все равно поперлись!
А теперь развезут заразу по всей стране
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08.03.2021 14:51
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Навіщо? Хай би собі у Буковелі й далі тішилися.
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08.03.2021 14:43 Ответить
И повезут все что имеют по всей Украине …..
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08.03.2021 14:45 Ответить
Гуляй ковид по всеё Украине.
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08.03.2021 15:14 Ответить
Правильно, теперь разукрасьте в красную зону всю Украину !!! Больше драйва *** Зебилы !!!
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08.03.2021 14:47 Ответить
Так им это и нужно. За бодягу, под названием вакцина, деньги заплачены, откаты взяты - нужно впаривать.)
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08.03.2021 15:14 Ответить
Зебіли дійсно хочуть, щоб всі здохли?
Це вже тягне на державну зраду!
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08.03.2021 14:48 Ответить
В Китае в аэропорту выявили 3 случая заболевших ковидом - перекрыли-заблокировали весь аэропорт(все прилеты-улеты и плюс весь персонал - а это на секундочку около 100.000 человек, до проверки их всех без исключения на тест!!! и срочно пройти тест всем в этом городе - а город с пригородом с населением в 9.000.000 чел.).. Вот это борьба с вирусняком а у нас....
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08.03.2021 14:57 Ответить
Може, ще мрієш про анальні тести, як там?
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08.03.2021 15:02 Ответить
я смотрю мечтаешь про них ты раз такой бред мне пишешь чучело...
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08.03.2021 15:03 Ответить
Судячи з твоїх постійних дописів про анальні тести- для тебе анал не табу.
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08.03.2021 15:47 Ответить
вот интересно - все эти "турысты" знали же куда ехали, знали, что там ситуация напряженная и больницы не вчера переполнились? И все равно поперлись!
А теперь развезут заразу по всей стране
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08.03.2021 14:51 Ответить
Заразять у потягах одне одного і розвезуть заразу країною. Вони будуть відбувати 10 денний карантин? Хто за цим прослідкує - Степанов з Ляшком?
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08.03.2021 14:52 Ответить
Мне пох ,Я уже 5 раз переболел Короной
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08.03.2021 14:54 Ответить
а я спидом раза три-четыре. точно не помню.
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08.03.2021 15:15 Ответить
Президент Сирии Башар Асад и его жена заразились коронавирусом после прививки Спутником V
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08.03.2021 14:52 Ответить
Красавчики ,повезут заразу эту во все концы страны ...
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08.03.2021 15:00 Ответить
он уже Азад заразился
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08.03.2021 15:02 Ответить
Повезут на каратнтин в Новые Санжары и воришка Стапашка с ними самоизолируется или носителей британского штамма ковида распустят по домам?
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08.03.2021 15:13 Ответить
Идиоты заразу по всей стране развозят
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08.03.2021 15:37 Ответить
Новый штамм ждут с нетерпением и в других регионах страны! Успехов вам товарищи!
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08.03.2021 16:16 Ответить
А що твориться на Закарпатті та Прикарпатті - вже кажуть, що не висчатає ліжок, кисню, медперсоналу і тепер будуть сортувати, хто зможе, а хто не зможе подолати ковід. А казали наші правителі, що до всього готові, підготувались "супер".
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08.03.2021 17:53 Ответить
В мене таке враження, що їх покусала муха дебільності. Є в баранів дані, ХТО, КОЛИ і КУДИ ВЖЕ купив білети. В цей же час, а саме сьогодні команда зебілоїдів ВІДМІНЯЄ поїзд в Закарпаття. ЯК людям повернутися додому ЗЕбаранів НЕ цікавить. Нікого не хвилює, що робити людям на вокзалі з дітьми. Купіть зебілоїдам хоч краплю місків та кусок совісті. ШЛЮХО-епіцентр не перестає робити. Це ЯК? Буковель також працює. Як це? 2100 людей НЕ могли сьогодні потрапити додому. Залізниця каже ми не при ділах. Вожді ода також забили болт. Так ми і живемо - всім одне на одного класти. Ось і їдуть хто як може.
Гроші за квитки ще не повернули (сервіс).
Може зебілоїдам найняти на аутсорс когось з місками, а то в них все через сраку виходить, думати то нічим
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09.03.2021 00:30 Ответить
 
 