Покинути "червону" зону: "Укрзалізниця" призначила спецрейси поїздів з та в Закарпаття
"Укрзалізниця" виконає спеціальні рейси для безпечного вивезення тих пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинної зони в Закарпатській області, зазначається в повідомленні компанії в понеділок. Також будуть рейси у зворотному напрямку для тих, кому вкрай необхідно в'їхати в Закарпаття.
Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.
На цей момент відкрився продаж квитків на рейси, які з'єднують Закарпаття з Києвом, півднем і сходом країни у вівторок, суботу та неділю:
358/357 Рахів - Київ: 9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон в разі критичної необхідності);
13/14 Солотвино - Київ: 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);
15/16 Рахів - Київ: 9 і 13 березня (рейси в зворотному напрямку 8 і 12 березня);
81/82 Ужгород - Київ: 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);
108/107 Ужгород - Одеса 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);
45/46 Ужгород - Лисичанськ 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня).
При цьому пасажири, які раніше купили квитки на ці рейси до їх перепризначення, зможуть скористатися своїми квитками без обміну. Всі маршрути будуть виконані з обов'язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, які пройшли ретельну дезінфекцію.
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Це вже тягне на державну зраду!
А теперь развезут заразу по всей стране
Гроші за квитки ще не повернули (сервіс).
Може зебілоїдам найняти на аутсорс когось з місками, а то в них все через сраку виходить, думати то нічим