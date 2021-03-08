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Новини Коронавірус і карантин
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Покинути "червону" зону: "Укрзалізниця" призначила спецрейси поїздів з та в Закарпаття

Покинути

"Укрзалізниця" виконає спеціальні рейси для безпечного вивезення тих пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинної зони в Закарпатській області, зазначається в повідомленні компанії в понеділок. Також будуть рейси у зворотному напрямку для тих, кому вкрай необхідно в'їхати в Закарпаття.

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

На цей момент відкрився продаж квитків на рейси, які з'єднують Закарпаття з Києвом, півднем і сходом країни у вівторок, суботу та неділю:

358/357 Рахів - Київ: 9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон в разі критичної необхідності);

13/14 Солотвино - Київ: 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);

15/16 Рахів - Київ: 9 і 13 березня (рейси в зворотному напрямку 8 і 12 березня);

81/82 Ужгород - Київ: 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);

108/107 Ужгород - Одеса 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);

45/46 Ужгород - Лисичанськ 9, 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня).

При цьому пасажири, які раніше купили квитки на ці рейси до їх перепризначення, зможуть скористатися своїми квитками без обміну. Всі маршрути будуть виконані з обов'язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, які пройшли ретельну дезінфекцію.

Також читайте: Закарпаттю загрожує колапс медсистеми, а ресторани та кафе збираються проігнорувати карантин на 8 березня, - голова ОДА Полосков

Покинути червону зону: Укрзалізниця призначила спецрейси поїздів з та в Закарпаття 01
Покинути червону зону: Укрзалізниця призначила спецрейси поїздів з та в Закарпаття 02

Автор: 

карантин (18172) потяг (1965) Укрзалізниця (6821) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+11
И повезут все что имеют по всей Украине …..
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08.03.2021 14:45
+10
Навіщо? Хай би собі у Буковелі й далі тішилися.
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08.03.2021 14:43
+7
вот интересно - все эти "турысты" знали же куда ехали, знали, что там ситуация напряженная и больницы не вчера переполнились? И все равно поперлись!
А теперь развезут заразу по всей стране
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08.03.2021 14:51
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Навіщо? Хай би собі у Буковелі й далі тішилися.
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08.03.2021 14:43 Відповісти
И повезут все что имеют по всей Украине …..
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08.03.2021 14:45 Відповісти
Гуляй ковид по всеё Украине.
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08.03.2021 15:14 Відповісти
Правильно, теперь разукрасьте в красную зону всю Украину !!! Больше драйва *** Зебилы !!!
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08.03.2021 14:47 Відповісти
Так им это и нужно. За бодягу, под названием вакцина, деньги заплачены, откаты взяты - нужно впаривать.)
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08.03.2021 15:14 Відповісти
Зебіли дійсно хочуть, щоб всі здохли?
Це вже тягне на державну зраду!
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08.03.2021 14:48 Відповісти
В Китае в аэропорту выявили 3 случая заболевших ковидом - перекрыли-заблокировали весь аэропорт(все прилеты-улеты и плюс весь персонал - а это на секундочку около 100.000 человек, до проверки их всех без исключения на тест!!! и срочно пройти тест всем в этом городе - а город с пригородом с населением в 9.000.000 чел.).. Вот это борьба с вирусняком а у нас....
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08.03.2021 14:57 Відповісти
Може, ще мрієш про анальні тести, як там?
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08.03.2021 15:02 Відповісти
я смотрю мечтаешь про них ты раз такой бред мне пишешь чучело...
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08.03.2021 15:03 Відповісти
Судячи з твоїх постійних дописів про анальні тести- для тебе анал не табу.
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08.03.2021 15:47 Відповісти
вот интересно - все эти "турысты" знали же куда ехали, знали, что там ситуация напряженная и больницы не вчера переполнились? И все равно поперлись!
А теперь развезут заразу по всей стране
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08.03.2021 14:51 Відповісти
Заразять у потягах одне одного і розвезуть заразу країною. Вони будуть відбувати 10 денний карантин? Хто за цим прослідкує - Степанов з Ляшком?
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08.03.2021 14:52 Відповісти
Мне пох ,Я уже 5 раз переболел Короной
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08.03.2021 14:54 Відповісти
а я спидом раза три-четыре. точно не помню.
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08.03.2021 15:15 Відповісти
Президент Сирии Башар Асад и его жена заразились коронавирусом после прививки Спутником V
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08.03.2021 14:52 Відповісти
Красавчики ,повезут заразу эту во все концы страны ...
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08.03.2021 15:00 Відповісти
он уже Азад заразился
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08.03.2021 15:02 Відповісти
Повезут на каратнтин в Новые Санжары и воришка Стапашка с ними самоизолируется или носителей британского штамма ковида распустят по домам?
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08.03.2021 15:13 Відповісти
Идиоты заразу по всей стране развозят
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08.03.2021 15:37 Відповісти
Новый штамм ждут с нетерпением и в других регионах страны! Успехов вам товарищи!
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08.03.2021 16:16 Відповісти
А що твориться на Закарпатті та Прикарпатті - вже кажуть, що не висчатає ліжок, кисню, медперсоналу і тепер будуть сортувати, хто зможе, а хто не зможе подолати ковід. А казали наші правителі, що до всього готові, підготувались "супер".
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08.03.2021 17:53 Відповісти
В мене таке враження, що їх покусала муха дебільності. Є в баранів дані, ХТО, КОЛИ і КУДИ ВЖЕ купив білети. В цей же час, а саме сьогодні команда зебілоїдів ВІДМІНЯЄ поїзд в Закарпаття. ЯК людям повернутися додому ЗЕбаранів НЕ цікавить. Нікого не хвилює, що робити людям на вокзалі з дітьми. Купіть зебілоїдам хоч краплю місків та кусок совісті. ШЛЮХО-епіцентр не перестає робити. Це ЯК? Буковель також працює. Як це? 2100 людей НЕ могли сьогодні потрапити додому. Залізниця каже ми не при ділах. Вожді ода також забили болт. Так ми і живемо - всім одне на одного класти. Ось і їдуть хто як може.
Гроші за квитки ще не повернули (сервіс).
Може зебілоїдам найняти на аутсорс когось з місками, а то в них все через сраку виходить, думати то нічим
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09.03.2021 00:30 Відповісти
 
 