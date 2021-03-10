"Подразделение "ЛДНР" небоеспособны. Единственная возможность отразить наступление ВСУ - прямой ввод войск РФ", - террорист Гиркин. ВИДЕО
Созданные Россией на Донбассе незаконные военные формирования не способны отразить возможное наступление ВСУ из-за низкой боеспособности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеооблоге говорит журналист Денис Казанский, ссылаясь на новое заявление террориста Гиркина-Стрелкова российским пропагандистам.
"Стрелков поясняет свою позицию и говорит, что так называемая народная милиция ДНР/ЛНР фактически небоеспособна - там не хватает техники, не хватает людей. Но самое интересное, что ответственность за это Стрелков открыто возлагает на Министерство обороны РФ. Он признает что боевиками коммандуют из российского Минобороны и российское Минобороны отвечает за вооружение и снабжение вооруженных формирований "ДНР"... В общем в России уже никто и не скрывает, что РФ воюет с Украиной на Донбассе и Игорь Гиркин прямым текстом говорит, что остановить украинских военных может только прямой ввод российских войск на Донбасс, а вовсе не какие-то там боевые отряды "шахтеров и трактористов", - говорит Казанский в комментарии к заявлению террориста.
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місцеві алкаші та бомжі не грають ніякої ролі
Неужели непонятно, что в этом случае будет прямое столкновение с Россией?
Чечня доит Россию по-крупному, потому война там закончилась.
Вы хотите, чтобы Донбасс был в таком же статусе?
А доїти Донбас нічого не буде, тому що він не буде мати ніяких автономій, а навпроти після деокупації як мінімум років 15-20 там буде діяти військова адміністрація.
Закликаю не вірити жодному слову цього негідника. Він присипляє нашу обережність: ось у деленеровців все погано, вони нездатні навіть до оборони. Що там говорити про наступ?
але ж історія не один раз нас вчила: москалю віри не йми. Ті "корпуси", що за словами гіркіна малобоєздатні, за кілька днів чи тижнів стануть втроє чи більше потужні за рахунок введення іхтамнєтов. Вже в 2014 проходили, знаєм.
поэтому ты обозвал всех порохоботами и зебилами...
Всё тайное станет явным!
Не говориться, что тайное станет доказанным...
Т.е. придёт время и всё станет настолько явным, что никаких доказательств уже и не потребуется.
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А у каких подобных откушенных кацапстаном огрызков есть такая возможность?
У Приднестровья? У Осетии и Абхазии?
Может у Карабаха была?
Очевидно же, что если дело дойдет до большой заварухи, то в дело пойдут "северяне". Ну а задаче местных добасяо - просто выиграть время, пока северяне будут переходить границу. Летом 2014-го все случилось именно так. Кое-где (например, в Луганске) ВСУ опоздали буквально на пару дней.
Однако это не проблема - ВСУ под пристальным наблюдением Величайшего никуда наступать не собирается
здается мне че ты так просто написала ( от дурака )
«не раскачивайте лодку, нетопутинападёт!».
******.
Где то мы уже это видели один в один.
Виключеннями, коли справа може обійтись без застосування основних сил російської армії, можуть бути по суті лише два варіанти:
1.Крах росії, початок громадянської війни всередині росії та їх концентрація на власних проблемах.
2. Запрошення могутнього союзника, як то США, для допомоги відновлення територіальної цілісності, проти якого росія не ризикне виступити. Причому наземна операція не обов'язкова, буде достатньо і повітряної підтримки, адже основна ціль працювати стримуючим фактором.