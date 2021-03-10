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"Подразделение "ЛДНР" небоеспособны. Единственная возможность отразить наступление ВСУ - прямой ввод войск РФ", - террорист Гиркин. ВИДЕО

Созданные Россией на Донбассе незаконные военные формирования не способны отразить возможное наступление ВСУ из-за низкой боеспособности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеооблоге говорит журналист Денис Казанский, ссылаясь на новое заявление террориста Гиркина-Стрелкова российским пропагандистам.

"Стрелков поясняет свою позицию и говорит, что так называемая народная милиция ДНР/ЛНР фактически небоеспособна - там не хватает техники, не хватает людей. Но самое интересное, что ответственность за это Стрелков открыто возлагает на Министерство обороны РФ. Он признает что боевиками коммандуют из российского Минобороны и российское Минобороны отвечает за вооружение и снабжение вооруженных формирований "ДНР"... В общем в России уже никто и не скрывает, что РФ воюет с Украиной на Донбассе и Игорь Гиркин прямым текстом говорит, что остановить украинских военных может только прямой ввод российских войск на Донбасс, а вовсе не какие-то там боевые отряды "шахтеров и трактористов", - говорит Казанский в комментарии к заявлению террориста.

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Автор: 

армия РФ (19210) россия (95515) Донбасс (26956) Казанский Денис (311) Гиркин Игорь (192)


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Топ комментарии
+39
все давно знали шо без армии северных козлов эти все т.н. формирования - сброд гопников , максимум для которых неделя сопротивления с автоматами в мэтро
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10.03.2021 17:01
+27
Блин и не сводит никто эту суку в кафе "Ветерок"
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10.03.2021 16:58
+21
Ви зрозуміли - чому гіркін до сих пір живий не дивлячись на свій довгий язик?
Закликаю не вірити жодному слову цього негідника. Він присипляє нашу обережність: ось у деленеровців все погано, вони нездатні навіть до оборони. Що там говорити про наступ?
але ж історія не один раз нас вчила: москалю віри не йми. Ті "корпуси", що за словами гіркіна малобоєздатні, за кілька днів чи тижнів стануть втроє чи більше потужні за рахунок введення іхтамнєтов. Вже в 2014 проходили, знаєм.
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10.03.2021 17:19
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Блин и не сводит никто эту суку в кафе "Ветерок"
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10.03.2021 16:58 Ответить
Кафе Сєпар.
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10.03.2021 17:04 Ответить
Сєпар то у Даунецьку, а у Москвобаді "Ветерок".
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10.03.2021 17:14 Ответить
на трассе донецк-канстаха, у поворота на торецк, тоже было кафе "ветерок". если и щас есть, то мона и в нём замочить ))
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10.03.2021 19:32 Ответить
Ну, тут либо он совсем скучный и никому не интересный, либо говорит по кремлевской методичке.
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10.03.2021 22:11 Ответить
все давно знали шо без армии северных козлов эти все т.н. формирования - сброд гопников , максимум для которых неделя сопротивления с автоматами в мэтро
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10.03.2021 17:01 Ответить
и это при наличии водяры..
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10.03.2021 17:02 Ответить
в мэтро должна быть)
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10.03.2021 17:06 Ответить
До 28 мая 2014 ещё была.
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10.03.2021 17:38 Ответить
так в ОРДЛО "армія" - це расєйсько-фашистськая салдатня!
місцеві алкаші та бомжі не грають ніякої ролі
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10.03.2021 20:26 Ответить
зато у нас не признают ..... и до сих пор у нас АТО .... А НЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ТЕРИТОРИЙ ОТ ТЕРОРИСТОВ
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10.03.2021 17:02 Ответить
КАЦАПАМ БЫЛО ФИОЛЕТОВО НА ЧЕЧНЮ=== Пе́рвая чече́нская война́ (официально: Операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне ......... ВОПРОС ---- А ПОЧЕМУ МЫ ТАК НЕ МОЖЕМ НА ПРОТЯЖЕНИИ 7ЛЕТ
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10.03.2021 17:04 Ответить
А за Ічкерією теж тоді США стояло і вводило свої війська?
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10.03.2021 17:12 Ответить
В Ичкерию, в помощь к своим братьям по вере ополченцам , прибывали МОДЖАХЕДЫ из Ближ. Востока и финансирование тоже от туда .
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10.03.2021 18:02 Ответить
Это не одно и тоже - там черенцам помогали именно добровольцы, а тут за ширмой "лднр" стоит регулярная армия РФ.
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10.03.2021 18:57 Ответить
Террорист Гиркин ответил на ваш коммент.
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10.03.2021 19:47 Ответить
Вы готовы взять автомат и идти освобождать или только с дивана способны задавать такие глупые вопросы?
Неужели непонятно, что в этом случае будет прямое столкновение с Россией?
Чечня доит Россию по-крупному, потому война там закончилась.
Вы хотите, чтобы Донбасс был в таком же статусе?
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10.03.2021 17:13 Ответить
Они и так будут доить (восстановление разрушенной инфраструктуры, выплаты погибшим, судебные иски и т.д. и т.п.). Их проще разбомбить и восстановить территориальную целостность, чем унижаться и платить.
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10.03.2021 17:22 Ответить
От саме тому ми і чекаємо моменту, щоб вдарити тоді, коли росія не зможе нічого зробити.
А доїти Донбас нічого не буде, тому що він не буде мати ніяких автономій, а навпроти після деокупації як мінімум років 15-20 там буде діяти військова адміністрація.
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11.03.2021 00:02 Ответить
Секрет полишинеля.Адепты боярышника без лапотного войска даже отстреливаться не будут а сразу драпанут.
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10.03.2021 17:05 Ответить
адепты бояры, бутылки и блинов с лопаты
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10.03.2021 21:16 Ответить
Рассее и так санкций хватает, а если открыто войска введет, ей самой чет по гланды введут. И чет опасаюсь за гиркино здоровье, палит он рассеян, могут ненароком взорвать главаря.
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10.03.2021 17:12 Ответить
А зачем ей открыто? Все как обычно, уже больше ста лет..
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10.03.2021 21:03 Ответить
хєркін про це вже давно цвірінчить! але наші європейські друзі і далі роблять вигляд "что)(уйлатамнет"! напевно їм так дуже зручно, і квас ч-з трубу сосать, і про демократію тріщати!
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10.03.2021 17:13 Ответить
Ви зрозуміли - чому гіркін до сих пір живий не дивлячись на свій довгий язик?
Закликаю не вірити жодному слову цього негідника. Він присипляє нашу обережність: ось у деленеровців все погано, вони нездатні навіть до оборони. Що там говорити про наступ?
але ж історія не один раз нас вчила: москалю віри не йми. Ті "корпуси", що за словами гіркіна малобоєздатні, за кілька днів чи тижнів стануть втроє чи більше потужні за рахунок введення іхтамнєтов. Вже в 2014 проходили, знаєм.
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10.03.2021 17:19 Ответить
Думаю що, нас він взагалі не розглядає в упор, а говорить бо, йому це дозволяє говорити керівництво.
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10.03.2021 17:33 Ответить
Может быть и другой нюанс - внутренняя борьба за денежные потоки, которые плывут в дыныру. Типа, всё плохо, всё пропало, нас мало и мы слабые, так дайте больше денех, а то ВСУ нас захватит.
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10.03.2021 18:22 Ответить
Припи&дєниш вже років шість як перехажує на цьому світі.
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10.03.2021 17:20 Ответить
"Непримиримим" порохоботам і зедебілам хочу повідомити,що коли масовано полізуть кацапи- реальна гаряча війна вас примирить і всі ви будете сидіти в одному окопі і захищати Україну.Тому закликаю вас припинити чвари і взаємні образи,згадати,що ми всі українці і зосередити свою увагу на головному ворогові.Згадайте історію,коли чвари окремих гетьманів і розбрід народу не дозволяв нам створити власну сильну державу,чим постійно користувались наші недруги.Зараз,коли по той бік кордону почалася мілітарна возня,коли кацапська пропаганда масовано готує своє стадо до війни з Україною,коли в країні фактично нема головнокомандуючого і слабка влада,пронизана корупцією,наш єдиний порятунок- це єдність,наша армія і міжнародна підтримка.Сваритися будемо потім,коли вистоємо і будемо вибирати собі гідне майбутнє.
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10.03.2021 17:26 Ответить
Більше того, їх гризня зараз заважає об'єднувати сили проти реального ворога і грає на користь *****. Що менше зробимо зараз, то слабіший спротив буде завтра.
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10.03.2021 17:31 Ответить
Якщо понуться атаки армії РФ, бідні погранці і митники н західному кордоні не будуть встигати зибрти днь з тих хто біжить. потім із данню звалять теж хоч у Румунію
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10.03.2021 17:38 Ответить
Знакомые зебилы все уклонисты, в окопе их не увидишь
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10.03.2021 17:39 Ответить
"Тому закликаю вас припинити чвари і взаємні образи"

поэтому ты обозвал всех порохоботами и зебилами...
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10.03.2021 20:45 Ответить
сомневаюсь, что "уставшего от войны" зебила можно встретить в окопах))) или вам еще не понятна сущность этих "сметунов"?
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10.03.2021 23:47 Ответить
У той час як порохоботи підуть у воєнкомати, зеленоботи побіжуть закордон, щоб врятуватись від мобілізації, адже яка різниця який у країни прапор, жовтоблакитний чи триколор ? Головне щоб вулиця була освітлена
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11.03.2021 00:04 Ответить
Те що, я пишу зараз не стосується ніяк боєготовності ТОТ. Ви серьйозно вірите в те що, оте чмо Диркін може щось говорити сам від себе проти влади на ерефії? Його заява стосується виключно внутрівидової боротьби "кримлівських башт". Через нього ФСБ відриває шмат пирога у армії. Кожен бореться за держзамовлення, як вміє. Хай вони між собою гризуться, а ми маємо готуватися бо, насправді Україна ніколи не воювала з тими шахтарями але з кацапськими найманцями та регулярним військом. То ж, нам нема діла до того, як Діркин оцінює боєздатність того що, не існує.
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10.03.2021 17:28 Ответить
Кстати, я бы этому перцу не доверял. Он может просто пытаться вызвать нужную кацапам реакцию со стороны Украины. Сейчас люди почитают и решат: "Ага, так они совсем слабые. Ну, значит, самое подходящее время для наступления". То же самое могут решить на верхах и отдать соответствующий приказ. А после наступления там окажется (как уже было в 2014) целая армия вооруженных до зубов парашенских орков...
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10.03.2021 17:34 Ответить
Кто бы как не маскировал свои подленькие хитрые действия - раньше или позже всё равно раскроются истинные причины и мотивы. Невозможно никому длительно быть бдительным когда лжёшь.
Всё тайное станет явным!
Не говориться, что тайное станет доказанным...
Т.е. придёт время и всё станет настолько явным, что никаких доказательств уже и не потребуется.
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10.03.2021 17:40 Ответить
У ДНР-ЛНР нет возможности сопротивлению ВСУ....
---------------------
А у каких подобных откушенных кацапстаном огрызков есть такая возможность?
У Приднестровья? У Осетии и Абхазии?
Может у Карабаха была?
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10.03.2021 17:51 Ответить
Гиркин сознательно обманывает.
Очевидно же, что если дело дойдет до большой заварухи, то в дело пойдут "северяне". Ну а задаче местных добасяо - просто выиграть время, пока северяне будут переходить границу. Летом 2014-го все случилось именно так. Кое-где (например, в Луганске) ВСУ опоздали буквально на пару дней.
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10.03.2021 18:06 Ответить
Та там местной босоты уже почти и не осталось, сплошь российские отпускники. Это они сами же в многочисленных интервью и подтверждают.
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10.03.2021 18:18 Ответить
отразить наступление ВСУ

Однако это не проблема - ВСУ под пристальным наблюдением Величайшего никуда наступать не собирается
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10.03.2021 18:10 Ответить
Гиркин врёт. Он уже не первый раз рассказывает про "фсьо пропало". Я так понимаю, задача у него такая - вкидывать дезу.
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10.03.2021 18:16 Ответить
Ще у 2014-му році лугандонці не могли протисточти українській армії, тому що луГандонія є фейк, як і їх армія - лише введення путєном російської армії їх врятувало...
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10.03.2021 18:20 Ответить
Ну , ордынцы гнут свою линию....Раньше шифровались ,теперь откровенно и с вызовом обсуждают давно известное. Когда ,на каком году войны, у нас начнут привлекать мураевых ,рабиновичей и бойких медведчуков? Ить это не "личное заблуждение" а ВРАЖЕСКАЯ ПРОПАГАНДА ! А за это во время войны расстреливают!
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10.03.2021 18:34 Ответить
Необязательно освобождать все ОРДЛО. Достаточно взять только Донецк, т.н. столицу Донбасса. Чтобы исключить затяжные уличные бои, его надо окружить двойным кольцом (внешним и внутренним) и потом уже брать. Надо нарастить количество дронов и их расчетов, хотя бы до 1000 единиц, что значительно снизит наши боевые потери. Также Донецк находится далеко от границ России, что практически исключает обстрел с её территории, как это практиковалось в 2014 году. Без Донецка "молодые республики" окажутся полностью не состоятельны. Рушится вся их и так слабая идеология, и эти недореспублики быстро самоликвидируются.
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10.03.2021 19:55 Ответить
Света , ты че порох нюхала ? если да , то проясни тактику мср при штурме (+ зачистка ) 3-5ти многоэтажных домов , че такое внешние и внутреннее кольцо ( из каких подраздилений и сколько )
здается мне че ты так просто написала ( от дурака )
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10.03.2021 21:52 Ответить
очевидно, что вся эта информационная возня нацелена на то, что бы нас типа запугивать, мол не пытайтесь освобождать свои территории, а то ***** введет войска.. Блеф, нет у лаптеногих никакой реальной силы, ну разве что они выпустят свои печальные искандеры, которые естественно никуда конкретно не попадут.
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10.03.2021 20:41 Ответить
Рейтинг власти "коренных украинцев" упал настолько низко, что включили старую пластинку:
«не раскачивайте лодку, нетопутинападёт!».
******.
Где то мы уже это видели один в один.
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10.03.2021 21:15 Ответить
При всех претензиях к Порошенко по поводу невыполненных обещаний - в одном он был прав. Если бе не прямое вмешательство регулярных военных подразделений РФ - то АТО действительно была бы закончена за недели. В августе украинские силовики настолько близко подошли к границе, что их пришлось обстреливать градами с территории РФ, иначе бы они просто взяли б под контроль границу и без российских поставок "армиям молодых республик" пришла ж..па. Поэтому Дыркин не сказал ничего нового.
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10.03.2021 21:29 Ответить
Гиркин кокой то умалишенный дебил.
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10.03.2021 22:04 Ответить
У Гиркина под воздействием алкоголя неплохо так язык развязываеться...)))
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10.03.2021 22:08 Ответить
Гордону надо было его немного подпоить))
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10.03.2021 22:09 Ответить
Це всім давно відомо. Ті два корпуси лнр та днр які там є, можуть протриматись до місяця і особливих проблем не становлять, але тут треба розуміти одну річ. Питання втручання основних сил росії треба розглядати не як вірогідність, а як неминучість, адже ці два корпуси і є невід'ємна структура російської армії.
Виключеннями, коли справа може обійтись без застосування основних сил російської армії, можуть бути по суті лише два варіанти:
1.Крах росії, початок громадянської війни всередині росії та їх концентрація на власних проблемах.
2. Запрошення могутнього союзника, як то США, для допомоги відновлення територіальної цілісності, проти якого росія не ризикне виступити. Причому наземна операція не обов'язкова, буде достатньо і повітряної підтримки, адже основна ціль працювати стримуючим фактором.
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11.03.2021 00:23 Ответить
понятно - мышеловка
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11.03.2021 06:58 Ответить
Чує москальська дупа що будуть пригоди. Напевно для них є різниця чи пачками жмуритися чи таємно по-одинці прикопають у мухосранськах.
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11.03.2021 09:46 Ответить
от новина так новина. Хіба колись по іншому було?
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11.03.2021 10:43 Ответить
 
 