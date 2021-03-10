"Подразделение "ЛДНР" небоеспособны. Единственная возможность отразить наступление ВСУ - прямой ввод войск РФ", - террорист Гиркин. ВИДЕО

Созданные Россией на Донбассе незаконные военные формирования не способны отразить возможное наступление ВСУ из-за низкой боеспособности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеооблоге говорит журналист Денис Казанский, ссылаясь на новое заявление террориста Гиркина-Стрелкова российским пропагандистам.

"Стрелков поясняет свою позицию и говорит, что так называемая народная милиция ДНР/ЛНР фактически небоеспособна - там не хватает техники, не хватает людей. Но самое интересное, что ответственность за это Стрелков открыто возлагает на Министерство обороны РФ. Он признает что боевиками коммандуют из российского Минобороны и российское Минобороны отвечает за вооружение и снабжение вооруженных формирований "ДНР"... В общем в России уже никто и не скрывает, что РФ воюет с Украиной на Донбассе и Игорь Гиркин прямым текстом говорит, что остановить украинских военных может только прямой ввод российских войск на Донбасс, а вовсе не какие-то там боевые отряды "шахтеров и трактористов", - говорит Казанский в комментарии к заявлению террориста.

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