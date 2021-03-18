Никаких войск, кроме российских, на Донбассе нет, - Арестович. ВИДЕО

Никаких войск, кроме российских, на Донбассе нет, и эта информация подтверждена данными разведки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"Там не есть российские войска, а просто нет никаких других, кроме российских. Первый, второй армейский корпус подчиняется 12-му территориальному командованию Южного военного округа Российской Федерации, по четырем признакам, которые определяет международное законодательство: комплектация, подготовка, планирование и боевое применение. Этого достаточно. Это российская армия, штатная", - сказал Арестович.

Советник отметил, что местное население также служит в российской армии и имеет российские паспорта.

"То, что она укомплектована частично жителями Донецкой и Луганской областей, не означает, что это не российская армия. Там есть подразделения, где на 90% граждане России, есть 50/50, но все они имеют российские паспорта, кстати, с 2018 года. Это не моя оценка, это оценка Главного управления разведки", - сказал эксперт.

Также Арестович объяснил, почему наблюдатели не фиксируют наличия российских войск на неподконтрольной территории.

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"По поводу ОБСЕ. На сегодняшний день на территории, подконтрольной Украине, 13 патрулей ОБСЕ. На территории, которая временно неподконтрольна, 1 патруль. Что может установить один патруль ОБСЕ? Более того, постоянный вопрос на ТКГ – доступ СММ ОБСЕ на все территории. Им постоянно препятствуют в доступе к целым районам. И они просто отчитываются, что не видели российские войска. Конечно, не видели, потому что их не допускали. Они же не могут сказать, что войска там есть, это не разведывательный орган, он констатирует то, что происходит. Даже обстрелы подсчитываются не так, как считает военная разведка Украины", - сказал Арестович.