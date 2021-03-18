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Никаких войск, кроме российских, на Донбассе нет, - Арестович. ВИДЕО

Никаких войск, кроме российских, на Донбассе нет, и эта информация подтверждена данными разведки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"Там не есть российские войска, а просто нет никаких других, кроме российских. Первый, второй армейский корпус подчиняется 12-му территориальному командованию Южного военного округа Российской Федерации, по четырем признакам, которые определяет международное законодательство: комплектация, подготовка, планирование и боевое применение. Этого достаточно. Это российская армия, штатная", - сказал Арестович.

Советник отметил, что местное население также служит в российской армии и имеет российские паспорта.

"То, что она укомплектована частично жителями Донецкой и Луганской областей, не означает, что это не российская армия. Там есть подразделения, где на 90% граждане России, есть 50/50, но все они имеют российские паспорта, кстати, с 2018 года. Это не моя оценка, это оценка Главного управления разведки", - сказал эксперт.

Также Арестович объяснил, почему наблюдатели не фиксируют наличия российских войск на неподконтрольной территории.

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"По поводу ОБСЕ. На сегодняшний день на территории, подконтрольной Украине, 13 патрулей ОБСЕ. На территории, которая временно неподконтрольна, 1 патруль. Что может установить один патруль ОБСЕ? Более того, постоянный вопрос на ТКГ – доступ СММ ОБСЕ на все территории. Им постоянно препятствуют в доступе к целым районам. И они просто отчитываются, что не видели российские войска. Конечно, не видели, потому что их не допускали. Они же не могут сказать, что войска там есть, это не разведывательный орган, он констатирует то, что происходит. Даже обстрелы подсчитываются не так, как считает военная разведка Украины", - сказал Арестович.

армия РФ (19224) Донбасс (26956) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+19
Никаких войск, кроме российских, на Донбассе нет, - Арестович - Цензор.НЕТ 9052
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18.03.2021 11:15
+16
Патаму шта главком хотів подивитися в дупло, вибачте, очі пуцину.
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18.03.2021 11:27
+14
Никаких войск, кроме российских, на Донбассе нет, - Арестович - Цензор.НЕТ 2949
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18.03.2021 11:17
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а ВСУ хоть есть?
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18.03.2021 11:14 Ответить
Есть, но тут возникает вопрос, а зачем мы два года пятились отводя войска?
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18.03.2021 11:25 Ответить
Патаму шта главком хотів подивитися в дупло, вибачте, очі пуцину.
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18.03.2021 11:27 Ответить
ВСУ є без командування. Коли Гай Юлій Цезар воював з Гнежм Помпеєм, його легіони знаходились між основною армією Помпеч у Іспанії і самим Помпеєм з невеликими силами у Малій Азії. Тоді ж Цезар сказав знамениті словп: "Спочатку я рлщвб'ю армію без полководця а потім - полководця без армії" - і повів легіони у Іспанію. Розбивати нікого не довелося - деморалізовані відсутністю Помпея легіони перейшли на бік Цезаря. Потім настала черга самого Помпея.
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18.03.2021 11:32 Ответить
Никогда великие победы не делались числом, а только высокими примерами Духа и мужества. А у нас все командование заранее обосрамшись, впрочем как и м 2014 м., если бы Народ не встал на защиту Родины, то сидели бы сейчас в мацковском улусе...
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18.03.2021 16:53 Ответить
я о том, что название новости надо корректней писать.
донбасс это не только ордло
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18.03.2021 12:05 Ответить
Эк Люсю колбасит ! Не пройдёт и голда, как начнёт говорить правду! Чистую правду!
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18.03.2021 11:14 Ответить
Не-еее... это фантастика!
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18.03.2021 11:17 Ответить
Ну про российские войска он говорил с самого начала.
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18.03.2021 11:26 Ответить
Арестович забагато бреше. Тому всі його слова будуть ставити під сумнів.
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18.03.2021 11:14 Ответить
быстро понял, чье сало съел
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18.03.2021 11:15 Ответить
Ці Люськині откровення вже не допоможуть їй.
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18.03.2021 11:15 Ответить
как правильно писать: "Люська "Аплигатция" или Аблигация"?!
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18.03.2021 11:15 Ответить
Облизация
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18.03.2021 11:16 Ответить
какаяразница
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18.03.2021 11:16 Ответить
Никаких войск, кроме российских, на Донбассе нет, - Арестович - Цензор.НЕТ 9052
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18.03.2021 11:15 Ответить
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18.03.2021 11:32 Ответить
Ишь ты... прозрел мало-мало. Х'ясе...
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18.03.2021 11:15 Ответить
Никаких войск, кроме российских, на Донбассе нет, - Арестович - Цензор.НЕТ 2949
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18.03.2021 11:17 Ответить
еще тренер личностного роста и актер
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18.03.2021 11:46 Ответить
или просто - пид.ар ))
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18.03.2021 14:08 Ответить
И заметь ! Я невыругался.. а разговариваю сетевым языком... )))
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18.03.2021 14:09 Ответить
Льотчика забыли. Оно еще и пЕлот
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18.03.2021 15:40 Ответить
Арестович тип который очень легко завтра заявит совершенно противоположное но сегодня так уж случилось он совершенно прав ...
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18.03.2021 11:17 Ответить
он просто дозвизделся до ручки и понял что ему жопа, вот и пытается шкуру свою спасти)
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18.03.2021 12:01 Ответить
"Никаких войск, кроме российских, на Донбассе нет," - Арестович
это на 17.03.21 . потому что завтра у Люси мнение может как обычно поменяться
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18.03.2021 11:19 Ответить
просто ще транш не зайшов )))
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18.03.2021 11:24 Ответить
Интересно получается, тип киздит-киздит-киздит-говорит_правду-киздит-киздит-киздит.
Кто-то будет реально воспринимать правду в потоке киздежа?
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18.03.2021 11:23 Ответить
Для чого тут поширювати цього подонка?
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18.03.2021 11:25 Ответить
х*йла поздравляю с годовщиной воровства украинского Крыма:
Kavkaz Center
@newkc14
https://www.dialog.ua/war/225693_1615822618 Российский боевой корабль взорвался на побережье Японского моря - 7 русских моряков тяжело ранены. В результате взрыва торпеды и мин на борту, российский большой противолодочный корабль получил очень серьезные повреждения и может затонуть в любой момент
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18.03.2021 11:26 Ответить
О! Так это же пречудесно. Счастливого утопления и здоровья всем подохшим.
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18.03.2021 11:37 Ответить
Ссылка левая, подтверждений пока никаких не нашел
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18.03.2021 12:52 Ответить
С удовольствием читаю кавказцентр, крайне редко у них левая инфа.
Предлагаю подождать, кацапы признают рано или поздно... или нет...
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18.03.2021 13:15 Ответить
Ссылка вот, недосмотрел:
https://twitter.com/newkc14/status/1372345134549979136?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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18.03.2021 13:17 Ответить
от тупая Люся.
"Конечно, не видели, потому что их не допускали. Они же не могут сказать, что войска там есть, это не разведывательный орган".
а кто не допускал? бабушки из соседних сёл?
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18.03.2021 11:31 Ответить
єдине, що для мене новина - це кількість патрулів ОБСЄ по обидва боки фронту
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18.03.2021 11:32 Ответить
але зважаючи, яка Люся брехуха, це ще треба перевіряти
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18.03.2021 11:34 Ответить
В следующий раз он должен заявить, что никакой разницы нету между российскими военными или ВСУ... Какая разница, кого кормить.
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18.03.2021 11:38 Ответить
Ну хоть ТУТ Арестович не проявил себя как "*****"...
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18.03.2021 11:43 Ответить
нет, написаное пером не вырубить топором, если он пидором родился, то таким же и сдохнет.
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18.03.2021 12:03 Ответить
Ну так я не говорю, что он "НЕ" ... , а сказал, что именно в этом сюжете НЕ ПРОЯВИЛ себя...
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18.03.2021 12:42 Ответить
Когда тестикулы поддать механическому воздействию путем сжатия, анальное отверстие начинает непроизвольно сокращаться😂
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18.03.2021 11:51 Ответить
Рашистские троли агрят Арестовича. Но то что он заявил сейчас не шутки, а правда. Но 73% думают что войны нет и рашисты нам не враги
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18.03.2021 12:34 Ответить
"По поводу ОБСЕ. На сегодняшний день на территории, подконтрольной Украине, 13 патрулей ОБСЕ. На территории, которая временно неподконтрольна, 1 патруль. Что может установить один патруль ОБСЕ ? -13 патрулей прорашистского ОБСE в Украине , сливают информацию о местонахождении украинских войск одному ,главному патрулю ,который находится на неподконтрольной территории, И почему украинская ТКГ ,не требует одинакого количества патрулей ,запретив 12 остальным патрулям " шастать" по украинским позициям ,?
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18.03.2021 12:54 Ответить
Шо він собі дозволяє, цей Арестович? Це просто порохоботство якесь!
Бубочка на стадіоні казав "На Донбасі повстанці" - значить повстанці, і крапка.
І ніяких "расійскіх войск"! Адже у нас "гражданская вайна", яку розв'язав Порох, бо йому це вигідно!


Жодних військ, окрім російських, на Донбасі немає, - Арестович - Цензор.НЕТ 4510
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18.03.2021 13:33 Ответить
Это хорошо, что официальные представители украинской власти начинают говорить правду, как она есть. Принимать решения надо, исходя из правды, а не из лжи, которой пропитаны подавляющее большинство политиков в Украине, если есть желание, чтобы они выполнялись.
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18.03.2021 20:12 Ответить
Люська вчера трижды об-сравшись,а сегодня спешит это нивелировать , сказав долю правды.
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18.03.2021 20:27 Ответить
ТАК ЗНАЧИТ ОН СЛУЖИЛ И СЛУЖИТ РОССОФАШИСТСКОЙ АРМИИ !!!
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19.03.2021 01:12 Ответить
 
 