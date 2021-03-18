Жодних військ, окрім російських, на Донбасі немає, - Арестович. ВIДЕО
Жодних військ, окрім російських, на Донбасі немає, і ця інформація підтверджена даними розвідки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав радник української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Олексій Арестович.
"Там не є російські війська, а просто немає жодних інших, крім російських. Перший, другий армійський корпус підпорядковується 12-му територіальному командуванню Південного військового округу Російської Федерації, за чотирма ознаками, які визначає міжнародне законодавство: комплектація, підготовка, планування і бойове застосування. Цього достатньо. Це російська армія, штатна", - сказав Арестович.
Радник зазначив, що місцеве населення також служить у російській армії і має російські паспорти.
"Те, що вона укомплектована частково жителями Донецької і Луганської областей, не означає, що це не російська армія. Там є підрозділи, де на 90% громадяни Росії, є 50/50, але всі вони мають російські паспорти, до речі, з 2018 року. Це не моя оцінка, це оцінка Головного управління розвідки", - сказав Арестович.
Також Арестович пояснив, чому спостерігачі не фіксують наявності російських військ на непідконтрольній території.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
донбасс это не только ордло
это на 17.03.21 . потому что завтра у Люси мнение может как обычно поменяться
Кто-то будет реально воспринимать правду в потоке киздежа?
Kavkaz Center
@newkc14
https://www.dialog.ua/war/225693_1615822618 Российский боевой корабль взорвался на побережье Японского моря - 7 русских моряков тяжело ранены. В результате взрыва торпеды и мин на борту, российский большой противолодочный корабль получил очень серьезные повреждения и может затонуть в любой момент
Предлагаю подождать, кацапы признают рано или поздно... или нет...
https://twitter.com/newkc14/status/1372345134549979136?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
"Конечно, не видели, потому что их не допускали. Они же не могут сказать, что войска там есть, это не разведывательный орган".
а кто не допускал? бабушки из соседних сёл?
Бубочка на стадіоні казав "На Донбасі повстанці" - значить повстанці, і крапка.
І ніяких "расійскіх войск"! Адже у нас "гражданская вайна", яку розв'язав Порох, бо йому це вигідно!