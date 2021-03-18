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Жодних військ, окрім російських, на Донбасі немає, - Арестович. ВIДЕО

Жодних військ, окрім російських, на Донбасі немає, і ця інформація підтверджена даними розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав радник української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Олексій Арестович.

"Там не є російські війська, а просто немає жодних інших, крім російських. Перший, другий армійський корпус підпорядковується 12-му територіальному командуванню Південного військового округу Російської Федерації, за чотирма ознаками, які визначає міжнародне законодавство: комплектація, підготовка, планування і бойове застосування. Цього достатньо. Це російська армія, штатна", - сказав Арестович.

Радник зазначив, що місцеве населення також служить у російській армії і має російські паспорти.

"Те, що вона укомплектована частково жителями Донецької і Луганської областей, не означає, що це не російська армія. Там є підрозділи, де на 90% громадяни Росії, є 50/50, але всі вони мають російські паспорти, до речі, з 2018 року. Це не моя оцінка, це оцінка Головного управління розвідки", - сказав Арестович.

Також Арестович пояснив, чому спостерігачі не фіксують наявності російських військ на непідконтрольній території.

Також читайте: Делегація Росії в ТКГ висловила готовність усунути з переговорного процесу засуджену за тероризм Пирогову, - Арестович

"З приводу ОБСЄ. На сьогодні на території, підконтрольній Україні, 13 патрулів ОБСЄ. На території, яка тимчасово непідконтрольна, 1 патруль. Що може встановити один патруль ОБСЄ? Більш того, постійний питання на ТКГ - доступ СММ ОБСЄ на всі території. Їм постійно перешкоджають у доступі до цілих районів. І вони просто звітують, що не бачили російські війська. Звичайно, не бачили, тому що їх не допускали. Вони ж не можуть сказати, що війська там є, це не розвідувальний орган, він констатує те, що відбувається. Навіть обстріли підраховуються не так, як вважає військова розвідка України", - сказав Арестович.

Автор: 

армія рф (17373) Донбас (22356) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+19
Никаких войск, кроме российских, на Донбассе нет, - Арестович - Цензор.НЕТ 9052
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18.03.2021 11:15
+16
Патаму шта главком хотів подивитися в дупло, вибачте, очі пуцину.
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18.03.2021 11:27
+14
Никаких войск, кроме российских, на Донбассе нет, - Арестович - Цензор.НЕТ 2949
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18.03.2021 11:17
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а ВСУ хоть есть?
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18.03.2021 11:14 Відповісти
Есть, но тут возникает вопрос, а зачем мы два года пятились отводя войска?
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18.03.2021 11:25 Відповісти
Патаму шта главком хотів подивитися в дупло, вибачте, очі пуцину.
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18.03.2021 11:27 Відповісти
ВСУ є без командування. Коли Гай Юлій Цезар воював з Гнежм Помпеєм, його легіони знаходились між основною армією Помпеч у Іспанії і самим Помпеєм з невеликими силами у Малій Азії. Тоді ж Цезар сказав знамениті словп: "Спочатку я рлщвб'ю армію без полководця а потім - полководця без армії" - і повів легіони у Іспанію. Розбивати нікого не довелося - деморалізовані відсутністю Помпея легіони перейшли на бік Цезаря. Потім настала черга самого Помпея.
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18.03.2021 11:32 Відповісти
Никогда великие победы не делались числом, а только высокими примерами Духа и мужества. А у нас все командование заранее обосрамшись, впрочем как и м 2014 м., если бы Народ не встал на защиту Родины, то сидели бы сейчас в мацковском улусе...
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18.03.2021 16:53 Відповісти
я о том, что название новости надо корректней писать.
донбасс это не только ордло
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18.03.2021 12:05 Відповісти
Эк Люсю колбасит ! Не пройдёт и голда, как начнёт говорить правду! Чистую правду!
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18.03.2021 11:14 Відповісти
Не-еее... это фантастика!
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18.03.2021 11:17 Відповісти
Ну про российские войска он говорил с самого начала.
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18.03.2021 11:26 Відповісти
Арестович забагато бреше. Тому всі його слова будуть ставити під сумнів.
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18.03.2021 11:14 Відповісти
быстро понял, чье сало съел
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18.03.2021 11:15 Відповісти
Ці Люськині откровення вже не допоможуть їй.
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18.03.2021 11:15 Відповісти
как правильно писать: "Люська "Аплигатция" или Аблигация"?!
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18.03.2021 11:15 Відповісти
Облизация
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18.03.2021 11:16 Відповісти
какаяразница
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18.03.2021 11:16 Відповісти
Никаких войск, кроме российских, на Донбассе нет, - Арестович - Цензор.НЕТ 9052
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18.03.2021 11:15 Відповісти
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18.03.2021 11:32 Відповісти
Ишь ты... прозрел мало-мало. Х'ясе...
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18.03.2021 11:15 Відповісти
Никаких войск, кроме российских, на Донбассе нет, - Арестович - Цензор.НЕТ 2949
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18.03.2021 11:17 Відповісти
еще тренер личностного роста и актер
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18.03.2021 11:46 Відповісти
или просто - пид.ар ))
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18.03.2021 14:08 Відповісти
И заметь ! Я невыругался.. а разговариваю сетевым языком... )))
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18.03.2021 14:09 Відповісти
Льотчика забыли. Оно еще и пЕлот
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18.03.2021 15:40 Відповісти
Арестович тип который очень легко завтра заявит совершенно противоположное но сегодня так уж случилось он совершенно прав ...
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18.03.2021 11:17 Відповісти
он просто дозвизделся до ручки и понял что ему жопа, вот и пытается шкуру свою спасти)
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18.03.2021 12:01 Відповісти
"Никаких войск, кроме российских, на Донбассе нет," - Арестович
это на 17.03.21 . потому что завтра у Люси мнение может как обычно поменяться
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18.03.2021 11:19 Відповісти
просто ще транш не зайшов )))
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18.03.2021 11:24 Відповісти
Интересно получается, тип киздит-киздит-киздит-говорит_правду-киздит-киздит-киздит.
Кто-то будет реально воспринимать правду в потоке киздежа?
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18.03.2021 11:23 Відповісти
Для чого тут поширювати цього подонка?
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18.03.2021 11:25 Відповісти
х*йла поздравляю с годовщиной воровства украинского Крыма:
Kavkaz Center
@newkc14
https://www.dialog.ua/war/225693_1615822618 Российский боевой корабль взорвался на побережье Японского моря - 7 русских моряков тяжело ранены. В результате взрыва торпеды и мин на борту, российский большой противолодочный корабль получил очень серьезные повреждения и может затонуть в любой момент
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18.03.2021 11:26 Відповісти
О! Так это же пречудесно. Счастливого утопления и здоровья всем подохшим.
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18.03.2021 11:37 Відповісти
Ссылка левая, подтверждений пока никаких не нашел
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18.03.2021 12:52 Відповісти
С удовольствием читаю кавказцентр, крайне редко у них левая инфа.
Предлагаю подождать, кацапы признают рано или поздно... или нет...
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18.03.2021 13:15 Відповісти
Ссылка вот, недосмотрел:
https://twitter.com/newkc14/status/1372345134549979136?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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18.03.2021 13:17 Відповісти
от тупая Люся.
"Конечно, не видели, потому что их не допускали. Они же не могут сказать, что войска там есть, это не разведывательный орган".
а кто не допускал? бабушки из соседних сёл?
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18.03.2021 11:31 Відповісти
єдине, що для мене новина - це кількість патрулів ОБСЄ по обидва боки фронту
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18.03.2021 11:32 Відповісти
але зважаючи, яка Люся брехуха, це ще треба перевіряти
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18.03.2021 11:34 Відповісти
В следующий раз он должен заявить, что никакой разницы нету между российскими военными или ВСУ... Какая разница, кого кормить.
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18.03.2021 11:38 Відповісти
Ну хоть ТУТ Арестович не проявил себя как "*****"...
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18.03.2021 11:43 Відповісти
нет, написаное пером не вырубить топором, если он пидором родился, то таким же и сдохнет.
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18.03.2021 12:03 Відповісти
Ну так я не говорю, что он "НЕ" ... , а сказал, что именно в этом сюжете НЕ ПРОЯВИЛ себя...
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18.03.2021 12:42 Відповісти
Когда тестикулы поддать механическому воздействию путем сжатия, анальное отверстие начинает непроизвольно сокращаться😂
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18.03.2021 11:51 Відповісти
Рашистские троли агрят Арестовича. Но то что он заявил сейчас не шутки, а правда. Но 73% думают что войны нет и рашисты нам не враги
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18.03.2021 12:34 Відповісти
"По поводу ОБСЕ. На сегодняшний день на территории, подконтрольной Украине, 13 патрулей ОБСЕ. На территории, которая временно неподконтрольна, 1 патруль. Что может установить один патруль ОБСЕ ? -13 патрулей прорашистского ОБСE в Украине , сливают информацию о местонахождении украинских войск одному ,главному патрулю ,который находится на неподконтрольной территории, И почему украинская ТКГ ,не требует одинакого количества патрулей ,запретив 12 остальным патрулям " шастать" по украинским позициям ,?
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18.03.2021 12:54 Відповісти
Шо він собі дозволяє, цей Арестович? Це просто порохоботство якесь!
Бубочка на стадіоні казав "На Донбасі повстанці" - значить повстанці, і крапка.
І ніяких "расійскіх войск"! Адже у нас "гражданская вайна", яку розв'язав Порох, бо йому це вигідно!


Жодних військ, окрім російських, на Донбасі немає, - Арестович - Цензор.НЕТ 4510
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18.03.2021 13:33 Відповісти
Это хорошо, что официальные представители украинской власти начинают говорить правду, как она есть. Принимать решения надо, исходя из правды, а не из лжи, которой пропитаны подавляющее большинство политиков в Украине, если есть желание, чтобы они выполнялись.
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18.03.2021 20:12 Відповісти
Люська вчера трижды об-сравшись,а сегодня спешит это нивелировать , сказав долю правды.
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18.03.2021 20:27 Відповісти
ТАК ЗНАЧИТ ОН СЛУЖИЛ И СЛУЖИТ РОССОФАШИСТСКОЙ АРМИИ !!!
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19.03.2021 01:12 Відповісти
 
 