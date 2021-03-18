Жодних військ, окрім російських, на Донбасі немає, - Арестович. ВIДЕО

Жодних військ, окрім російських, на Донбасі немає, і ця інформація підтверджена даними розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав радник української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Олексій Арестович.

"Там не є російські війська, а просто немає жодних інших, крім російських. Перший, другий армійський корпус підпорядковується 12-му територіальному командуванню Південного військового округу Російської Федерації, за чотирма ознаками, які визначає міжнародне законодавство: комплектація, підготовка, планування і бойове застосування. Цього достатньо. Це російська армія, штатна", - сказав Арестович.

Радник зазначив, що місцеве населення також служить у російській армії і має російські паспорти.

"Те, що вона укомплектована частково жителями Донецької і Луганської областей, не означає, що це не російська армія. Там є підрозділи, де на 90% громадяни Росії, є 50/50, але всі вони мають російські паспорти, до речі, з 2018 року. Це не моя оцінка, це оцінка Головного управління розвідки", - сказав Арестович.

Також Арестович пояснив, чому спостерігачі не фіксують наявності російських військ на непідконтрольній території.

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"З приводу ОБСЄ. На сьогодні на території, підконтрольній Україні, 13 патрулів ОБСЄ. На території, яка тимчасово непідконтрольна, 1 патруль. Що може встановити один патруль ОБСЄ? Більш того, постійний питання на ТКГ - доступ СММ ОБСЄ на всі території. Їм постійно перешкоджають у доступі до цілих районів. І вони просто звітують, що не бачили російські війська. Звичайно, не бачили, тому що їх не допускали. Вони ж не можуть сказати, що війська там є, це не розвідувальний орган, він констатує те, що відбувається. Навіть обстріли підраховуються не так, як вважає військова розвідка України", - сказав Арестович.