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"Тепло в ней или нет?", - "Хамство вам свойственно", - Лерос и Степанов на часе правительства в ВР обсуждают куртку министра за 620 тыс. грн. ВИДЕО

Сегодня в ВР произошла словесная перепалка между депутатом Гео Леросом и министром здравоохранения Максимом Степановым из-за куртки министра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лерос воспользовался своим правом задать вопрос Степанову и спросил о куртке за 620 тысяч, которую якобы купил министр.

 "Когда в Украине сотни украинцев погибают из-за COVID-19, вы две недели тому назад купили себе куртку за 620 тысяч гривен. Как, тепло в ней или нет?" - сказал он.

Кроме этого Лерос отметил, что сам министр олицетворяет ходячий фейк, однако обвиняет в распространении фейков других.

В свою очередь Степанов отметил, что Леросу "хамство присуще", поэтому он не собирается отвечать на его вопрос. При этом министр призвал Лероса воздержаться от распространения различных фейков, в том числе касающихся вакцин и борьбы с COVID-19, поскольку за этим стоит жизнь "конкретных людей".

Читайте также: Если не снять ответственность с производителей COVID-вакцин, то Украине будут недоступны некоторые их виды, - Степанов

Автор: 

ВР (29246) одежда (161) Степанов Максим (2062) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+99
Куртка за 625 ТИСЯЧ варта окремої розмови.
Зелені покидьки вже з жиру бісяться. Якщо вони не крадуть в держави, а нас, і всіх зебілів, то де вони беруть бабло на речі ? Це окрім будинків, квартир, машин, прикрас, сумочок, годинників, айфонів, відпочинку...тощо.
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19.03.2021 13:22
+59
Всього двадцать тисяч євро 😅
так цеж дрібничка для Степашки , після закупки вакцини в Індії !
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19.03.2021 13:29
+47
Купувати супер дорогі одежу і аксесуари признак жлобства.
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19.03.2021 13:26
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Страница 3 из 3
... скорее на дегенерата. Это врожденный генетический ущерб. Не лечится...
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20.03.2021 21:56 Ответить
че, пойду куплю куртку за 2 тыщи
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20.03.2021 06:16 Ответить
"Тепло в ній чи ні?", - "Хамство вам притаманне", - Лерос і Степанов на годині уряду у ВР обговорюють куртку міністра за 620 тис. грн" - Цензор.НЕТ 588
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20.03.2021 07:18 Ответить
Этот цыган просто тролль.)
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20.03.2021 08:17 Ответить
прям как ты )
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21.03.2021 12:47 Ответить
лакированное жидовское быдло,и терпеливое черное быдло лижущее им сапоги,все шо нужно знать об Украине.
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20.03.2021 08:21 Ответить
Это вам не какая-то куртка

https://ua24ua.net/korteg-rinata-ahmetova-kak-peredvigaetsya-po-kievu-i-oblasti-samiy-bogatiy-ukrainskiy-oligarh/ Кортеж Рината Ахметова. Как передвигается по Киеву и области самый богатый украинский олигарх
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20.03.2021 09:57 Ответить
Цьому Степанову більше підходить прізвище типу: Степансон, Блюфштейн тощо.
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20.03.2021 10:01 Ответить
Цікаво,якщо з самого степанова пошити куртку,вона в яку ціну стане?
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20.03.2021 11:32 Ответить
Хозяйственники. Только за бюджетные деньги и могут жировать
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20.03.2021 11:44 Ответить
"Тепло в ній чи ні?", - "Хамство вам притаманне", - Лерос і Степанов на годині уряду у ВР обговорюють куртку міністра за 620 тис. грн" - Цензор.НЕТ 7053"Тепло в ній чи ні?", - "Хамство вам притаманне", - Лерос і Степанов на годині уряду у ВР обговорюють куртку міністра за 620 тис. грн" - Цензор.НЕТ 11
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20.03.2021 13:00 Ответить
Скидки как раз подоспели вот и купил человек. Кто же не купит если 36% скидка
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20.03.2021 13:01 Ответить
Степанов быдлою
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20.03.2021 16:32 Ответить
"3,14...ец," - сказал отец. И дети положили ложки...
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20.03.2021 16:59 Ответить
Оце "слуги" дають, навіть не соромляться показувати, що доять бюджет на своїх схемах. То де вже ті "борцуни" із баригами нацсуки, білецькі, гришіни семени і зіміни і лєщі з найомами?
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20.03.2021 19:06 Ответить
А яка у нього зарплатня за місяць? Він вже подав е-декларацію - є у когось інфа щоб не гуглити?
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20.03.2021 20:52 Ответить
моя машина и машина супруги вместе взятые по стоимости будут меньше, чем курточка государственного служащего. сюр какой-то.
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20.03.2021 22:20 Ответить
Степанов, курточка не жмет? Тут у меня семья знакомых пенсионеров очень быстро "отыграли ковид", а тебе в курточке тепло?
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21.03.2021 02:13 Ответить
А как там ЗЕ? Возмущен, наверное? Или такую же себе за счет бюджета подогнал?
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21.03.2021 02:14 Ответить
Ну не ИВЛ йому ж купувать... Їх і носить невдобно.. І вопше непонятні штуки.
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21.03.2021 08:52 Ответить
африка
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21.03.2021 09:39 Ответить
"Тепло в ній чи ні?", - "Хамство вам притаманне", - Лерос і Степанов на годині уряду у ВР обговорюють куртку міністра за 620 тис. грн" - Цензор.НЕТ 6231
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21.03.2021 10:54 Ответить
Лохотві барантіни і барановірус- а собі курточку за 600 тисяч) А ви лошва і дальше продовжуйте носити намордники і обсиратися зі страху .ви цього заслужили !
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21.03.2021 16:46 Ответить
Пока будут курточки по 620 тыс. Будет жив ковид. Жлобство министра это хуже предательства.
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22.03.2021 05:43 Ответить
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