"Тепло в ней или нет?", - "Хамство вам свойственно", - Лерос и Степанов на часе правительства в ВР обсуждают куртку министра за 620 тыс. грн. ВИДЕО

Сегодня в ВР произошла словесная перепалка между депутатом Гео Леросом и министром здравоохранения Максимом Степановым из-за куртки министра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лерос воспользовался своим правом задать вопрос Степанову и спросил о куртке за 620 тысяч, которую якобы купил министр.

"Когда в Украине сотни украинцев погибают из-за COVID-19, вы две недели тому назад купили себе куртку за 620 тысяч гривен. Как, тепло в ней или нет?" - сказал он.

Кроме этого Лерос отметил, что сам министр олицетворяет ходячий фейк, однако обвиняет в распространении фейков других.

В свою очередь Степанов отметил, что Леросу "хамство присуще", поэтому он не собирается отвечать на его вопрос. При этом министр призвал Лероса воздержаться от распространения различных фейков, в том числе касающихся вакцин и борьбы с COVID-19, поскольку за этим стоит жизнь "конкретных людей".

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