Проект "Без цензуры": Кто здесь щенок. Байден - не враг Путину?. ВИДЕО

Почему не стоит слишком очаровываться словами Джо Байдена о Путине-убийце? Кому на самом деле были адресованы эти слова американского президента? И почему Байден не является врагом Путину в прямом смысле этого слова?

Сегодня в иронично-исследовательском "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Как вы уже, скорее всего, в курсе, президент США Джо Байден сказал, что считает президента России Владимира Путина "убийцей". Это прозвучало в ответ на вопрос ведущего ABC News Джорджа Стефанопулоса. Вопрос касался расследования кибератак, связанных с Россией, и отчета разведки, по данным которой Кремль вмешивался в американские выборы.

Владимир Путин отреагировал на это, скажем так, в своем стиле. Так, президент России в ответ на слова президента США заявил, что "тот, кто обзывается, тот сам так называется".

Вот и поговорили, правда? А теперь посмотрим серьезнее на то, кто такой Джо Байден. Как он относился к СССР, а затем - к России на протяжении своей политической карьеры? Чего хотят Соединенные Штаты от России сегодня?

Почему слова Байдена об "убийце" на самом деле были адресованы не самому Владимиру Путину, а российским элитам? Как они должны были на это отреагировать? И чего на самом деле хочет президент США Джо Байден от России и мира?

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