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Проект "Без цензуры": Кто здесь щенок. Байден - не враг Путину?. ВИДЕО

Почему не стоит слишком очаровываться словами Джо Байдена о Путине-убийце? Кому на самом деле были адресованы эти слова американского президента? И почему Байден не является врагом Путину в прямом смысле этого слова?

Сегодня в иронично-исследовательском "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Как вы уже, скорее всего, в курсе, президент США Джо Байден сказал, что считает президента России Владимира Путина "убийцей". Это прозвучало в ответ на вопрос ведущего ABC News Джорджа Стефанопулоса. Вопрос касался расследования кибератак, связанных с Россией, и отчета разведки, по данным которой Кремль вмешивался в американские выборы.

Владимир Путин отреагировал на это, скажем так, в своем стиле. Так, президент России в ответ на слова президента США заявил, что "тот, кто обзывается, тот сам так называется".

Вот и поговорили, правда? А теперь посмотрим серьезнее на то, кто такой Джо Байден. Как он относился к СССР, а затем - к России на протяжении своей политической карьеры? Чего хотят Соединенные Штаты от России сегодня?

Почему слова Байдена об "убийце" на самом деле были адресованы не самому Владимиру Путину, а российским элитам? Как они должны были на это отреагировать? И чего на самом деле хочет президент США Джо Байден от России и мира?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" для портала Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Новая ложь Арестовича. Как говорящая голова Зеленского врет о деле "вагнеровцев". ВИДЕО

Автор: 

Байден Джо (2790) путин владимир (31270) россия (95546) США (26672) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+8
Проєкт "Без цензури": Хто тут цуцик. Байден – не ворог Путіну? - Цензор.НЕТ 8121
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19.03.2021 17:35
+6
Лучшее, враг хорошего. Сказал отлично, зачем копятся в этом.
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19.03.2021 16:05
+6
Уже скоро ослепну с этим телефоном
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19.03.2021 16:10
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Лучшее, враг хорошего. Сказал отлично, зачем копятся в этом.
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19.03.2021 16:05 Ответить
копятся - переведи
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19.03.2021 16:08 Ответить
Копаться
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19.03.2021 16:09 Ответить
Уже скоро ослепну с этим телефоном
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19.03.2021 16:10 Ответить
купи себе окуляры 👓
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19.03.2021 16:12 Ответить
Шоу, не грубіянь!
Напився абрикосівки, то або спать йди, або веди себе вічливо!
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19.03.2021 16:17 Ответить
Ни за что ) Лучше куплю себе телефон с большим экраном
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19.03.2021 16:17 Ответить
А хто із державних, бізнесових еліт Світу, після вердикту Байдена про Путіна- вбивцю , захоче з ним зустрічатись і потискати вбивці руку?
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19.03.2021 17:43 Ответить
Еврошльондри гітлеру та сталіну руки тисли та світ ділили, так що їм завадить потиснути руку пуйлу? Не треба ідеалізувати західних політиків - вони будують свою політику виходячи з власиних інтересв, та інтересів своїх країн, а усі ці розмови про "демократію" та "європейські цінності" це для лохів (накшталт нас), яким треба щось нав"язати або примусити робити щось на шкоду собі.А що стосується усього іншого світу, то їм до України, Грузії або Молдови і взагалі діла ніякого немає (так саме як нам наприклад до проблем Венесуели, або Перу), а тому їм плювати вбивця пуйло, чи ні, головне щоб їм було вигідно співпрацювати з кацапами.
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20.03.2021 15:19 Ответить
ТРИ ДНІ!!! пощезла тема України на рашистшоу ! ПРихвостні українські, що не вилазять з рашистського ТВ сидять без бабла
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19.03.2021 16:17 Ответить
******** дворову обзивалочку уХйла в отвєтку Байдену , " вазньос до нєбєс" як шедевр політичної помсти обзивальщику...
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19.03.2021 16:20 Ответить
О, всі знають що справжнім ворогом ***** був улюбленець росіян Трамп.
(сарказм)
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19.03.2021 16:23 Ответить
https://twitter.com/JoN_TM

https://twitter.com/JoN_TM Гуго Карлович ™



Народное единство - это когда вся страна за три часа собирает миллион на снайпера, даже не спрашивая для кого.
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19.03.2021 16:27 Ответить
Ху из мистер Путин?
Мистер Путин из ху!
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19.03.2021 16:27 Ответить
Кто ****** называется, тот ****** и является.
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19.03.2021 20:52 Ответить
Байден лысеет как-то наоборот
В конце 80х лысый почти, сейчас что-то имеется. А по теме видео полностью согласен- американцы не хотят победы и развала Рашки, они хотят справедливости в мировой иерархии. "Каждый сверчок- знай свой шесток". Вот и ставят на своё место объевшегося (и потому неадекватного) забродившими яблоками медведя.
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19.03.2021 16:33 Ответить
Волосы из под ногтей пересаживают.
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19.03.2021 17:03 Ответить
Во ты дура...
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20.03.2021 12:23 Ответить
Кто первый обзывается, тот так и называется! ©
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20.03.2021 14:20 Ответить
О так ось, а ви собі думаєте
https://www.facebook.com/100007799494595/videos/2925242147745740 Бійся Байден, бійся!
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19.03.2021 16:40 Ответить
Проєкт "Без цензури": Хто тут цуцик. Байден – не ворог Путіну? - Цензор.НЕТ 8121
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19.03.2021 17:35 Ответить
Оце так пєрдімонокль! Не чекав такого притомного й реалістичного аналізу. Втім, є в ньому одна неточність: чжоу байден з китаєм воювати не збирається, хоча б тому, що розглядає його як джерело особистого збагачення - чи то через синка, як при обамці, чи то напряму вже зараз. Це американська публіка в більшості своїй вважає чайну ворогом, але байден так не думає. Цікаво, що імітаторів оргазму, тутешніх глобалістів, як вітром здуло. Корисні ідіоти, агов, ви де?
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19.03.2021 18:21 Ответить
Трамп был бы лучше и для Украины и тем более для США.
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19.03.2021 20:30 Ответить
окстись, дурень. Быдло, завербованное деньгами из Рашки. Он шесть раз банкротился и лишь деньги Кремля держали на плаву. Трамп - агент Кремля с середины 70 ых годов. Путину достался по наследству от КГБ.
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20.03.2021 09:06 Ответить
Трамп хороший и он вернётся!
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20.03.2021 14:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YyitPXvojsw Солдатушки-ребятушки, нашему сцарю фигу показали!
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19.03.2021 22:10 Ответить
ну, всегда говорил, что он не просто вертухай, а мокрушник.
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20.03.2021 09:04 Ответить
Да Да, это Трамп усмерять сересере ехал? Или это при Трампе Крым анарексировали ? Байден жук еще тот - и ему очно пох на Украину.
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20.03.2021 13:49 Ответить
да им всем пох
как вот нам пох на Южный Судан, или племена Мгамунту-мгабанта.
и в общем то это правильно - на словах все православные, а на деле как ссудья Вовк - двуличные лицемеры
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20.03.2021 14:51 Ответить
Мне кажется, что после 7 лет непрерывных глубоких озабоченностей со стороны запада в ответ на агрессию против Украины и аннексию Крыма даже до самых упоротых еврооптимистов и вышиватников должно было уже дойти, что надеяться в этой войне мы можем только на себя, никто за нас воевать не будет и не собирается нам реально помогать возвращать нашу землю, орду никто разваливать на западе не хочет, и наоборот сделают все ради ее сохранения (точно так же как американцы в конец 80-х делали все ради сохранения ссср как единого государства) и поэтому не так уж важно, кто именно сидит в кресле президента США или кто станет канцлером Германии, от этого политика этих стран по отношению к Украине резко не изменится, если конечно же не произойдет полная смена политических и финансовых элит. То же самое относится и к орде - замена пуйла без смены всей кацапской верхушки ничего не изменит.
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20.03.2021 15:33 Ответить
Все верно. Западу не нужен был полный развал ссср.
Однако оно развалилось. Развалится и параша. Только один вопрос - КОГДА?
Питерская губерния, мАсковский улус, сибир наш, материковая япония...

Жаль, в силу возраста, не пожру попкона на сием празднике. Хотя все может статься.
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21.03.2021 04:02 Ответить
Вся беда в украинском характере. На словах все патриоты, а как доходит до дела каждый "сам по собi" На таможне как взятки брали так и берут. Налоги в полном объеме как не платили так и не платят Зарплаты в конверах, да еще в баксах, как брали так и берут. И вообще тянут под себя все что плохо лежит. В результате имеет, то что имеем. Зато на мови и в вышиванках
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21.03.2021 08:28 Ответить
платити податки у повному обсязі - це разоряти себе та збагачувати різних Вовків.
Ніщо не заважає тобі робити саме так
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21.03.2021 09:45 Ответить
Наведи порядок при помощи жестких мер на таможне, в податковой, в зарплатах, надрах и все повернется на 180 градусов. Ну хотя бы полная конфискация наворованного, включая тещу, тестя, маму, папу, брата с сестрой задав простой вопрос "Где взял??" Облегчив деятельность прокуратуры переходом на электронные выплаты, оставив в нале только до 200 грн, чтоб с бабкой на базаре за петрушку и укроп расплатиться
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21.03.2021 08:36 Ответить
гдє взял? - ст. 63 Конституції України
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21.03.2021 09:47 Ответить
 
 