Проект "Без цензуры": Кто здесь щенок. Байден - не враг Путину?. ВИДЕО
Почему не стоит слишком очаровываться словами Джо Байдена о Путине-убийце? Кому на самом деле были адресованы эти слова американского президента? И почему Байден не является врагом Путину в прямом смысле этого слова?
Сегодня в иронично-исследовательском "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Как вы уже, скорее всего, в курсе, президент США Джо Байден сказал, что считает президента России Владимира Путина "убийцей". Это прозвучало в ответ на вопрос ведущего ABC News Джорджа Стефанопулоса. Вопрос касался расследования кибератак, связанных с Россией, и отчета разведки, по данным которой Кремль вмешивался в американские выборы.
Владимир Путин отреагировал на это, скажем так, в своем стиле. Так, президент России в ответ на слова президента США заявил, что "тот, кто обзывается, тот сам так называется".
Вот и поговорили, правда? А теперь посмотрим серьезнее на то, кто такой Джо Байден. Как он относился к СССР, а затем - к России на протяжении своей политической карьеры? Чего хотят Соединенные Штаты от России сегодня?
Почему слова Байдена об "убийце" на самом деле были адресованы не самому Владимиру Путину, а российским элитам? Как они должны были на это отреагировать? И чего на самом деле хочет президент США Джо Байден от России и мира?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" для портала Цензор.НЕТ.
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Напився абрикосівки, то або спать йди, або веди себе вічливо!
(сарказм)
https://twitter.com/JoN_TM Гуго Карлович ™
Народное единство - это когда вся страна за три часа собирает миллион на снайпера, даже не спрашивая для кого.
Мистер Путин из ху!
В конце 80х лысый почти, сейчас что-то имеется. А по теме видео полностью согласен- американцы не хотят победы и развала Рашки, они хотят справедливости в мировой иерархии. "Каждый сверчок- знай свой шесток". Вот и ставят на своё место объевшегося (и потому неадекватного) забродившими яблоками медведя.
https://www.facebook.com/100007799494595/videos/2925242147745740 Бійся Байден, бійся!
как вот нам пох на Южный Судан, или племена Мгамунту-мгабанта.
и в общем то это правильно - на словах все православные, а на деле как ссудья Вовк - двуличные лицемеры
Однако оно развалилось. Развалится и параша. Только один вопрос - КОГДА?
Питерская губерния, мАсковский улус, сибир наш, материковая япония...
Жаль, в силу возраста, не пожру попкона на сием празднике. Хотя все может статься.
Ніщо не заважає тобі робити саме так