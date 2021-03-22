С 29-30 марта начнется вакцинация людей старше 80 лет, - Степанов. ВИДЕО
Вакцинация людей старше 80 лет, записавшихся в очередь на получение прививки от коронавируса, стартует в Украине с 29-30 марта.
Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Начиная с 29-30 марта запланирована вакцинация людей в возрасте от 80 лет, которые предварительно записались в лист ожидания в приложении Дія, через контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19 или с помощью семейных врачей, которые формируют соответствующие списки", - уточнил Степанов.
Кроме этого он уточнил, что в рамках второго этапа вакцинации планируют развернуть более 2,5 тыс. пунктов прививки по территории всей страны. Они начнут работу, когда будут поступать новые партии вакцины.
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