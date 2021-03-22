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С 29-30 марта начнется вакцинация людей старше 80 лет, - Степанов. ВИДЕО

Вакцинация людей старше 80 лет, записавшихся в очередь на получение прививки от коронавируса, стартует в Украине с 29-30 марта.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Начиная с 29-30 марта запланирована вакцинация людей в возрасте от 80 лет, которые предварительно записались в лист ожидания в приложении Дія, через контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19 или с помощью семейных врачей, которые формируют соответствующие списки", - уточнил Степанов.

Кроме этого он уточнил, что в рамках второго этапа вакцинации планируют развернуть более 2,5 тыс. пунктов прививки по территории всей страны. Они начнут работу, когда будут поступать новые партии вакцины.

Читайте также: Степанов объяснил, почему возникают трудности с получением вакцин: Еще не завершена третья стадия клинических исследований

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) пенсионеры (837) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
в 80 лет записались в глючное приложение - я поржал
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22.03.2021 10:41
+2
А сколько их записалось, можно узнать?
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22.03.2021 10:51
+2
Дуже хотілося б почути скільки ж тих людей старше 80 років у черзі. А без цього це цинічний підлий тролінг. Як і вся зелена влада.
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22.03.2021 10:53
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в 80 лет записались в глючное приложение - я поржал
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22.03.2021 10:41 Ответить
Так вроде в группе риска 60+, не?
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22.03.2021 10:48 Ответить
3 тья волна 60+ и работники сферы образования
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22.03.2021 12:34 Ответить
А сколько их записалось, можно узнать?
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22.03.2021 10:51 Ответить
их может записать кто угодно, дети к примеру
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22.03.2021 12:35 Ответить
Включая записанных детьми и кем угодно.
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22.03.2021 13:15 Ответить
Дуже хотілося б почути скільки ж тих людей старше 80 років у черзі. А без цього це цинічний підлий тролінг. Як і вся зелена влада.
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22.03.2021 10:53 Ответить
Вакцинация только добьёт стариков.
Пенсионный Фонд будет радостно потирать руки.
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22.03.2021 11:15 Ответить
Чи означає це, що всіх, старших за сто та за дев'яносто успішно завакцинували?
А вже відомо, чи надійдуть наступні партії вакцини, а якщо так, то коли?
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22.03.2021 11:40 Ответить
Это,как прибавка,к пенсии.😂
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22.03.2021 11:55 Ответить
так по Европе АстроЗенеку снизили до 55 лет или у нас сосем не АстрозеНека.Тогда что?
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22.03.2021 13:32 Ответить
 
 