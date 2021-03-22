З 29-30 березня почнеться вакцинація людей старше 80 років, - Степанов. ВIДЕО
Вакцинація людей старше 80 років, що записалися в чергу на отримання щеплення від коронавірусу, стартує в Україні з 29-30 березня.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Починаючи з 29-30 березня запланована вакцинація людей віком від 80 років, які попередньо записалися в лист очікування в додатку Дія, через контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 або за допомогою сімейних лікарів, які формують відповідні списки", - уточнив Степанов.
Крім цього, він уточнив, що в рамках другого етапу вакцинації планують розгорнути понад 2,5 тис. пунктів щеплення по території всієї країни. Вони почнуть роботу, коли будуть надходити нові партії вакцини.
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А вже відомо, чи надійдуть наступні партії вакцини, а якщо так, то коли?