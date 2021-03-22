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З 29-30 березня почнеться вакцинація людей старше 80 років, - Степанов. ВIДЕО

Вакцинація людей старше 80 років, що записалися в чергу на отримання щеплення від коронавірусу, стартує в Україні з 29-30 березня.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Починаючи з 29-30 березня запланована вакцинація людей віком від 80 років, які попередньо записалися в лист очікування в додатку Дія, через контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 або за допомогою сімейних лікарів, які формують відповідні списки", - уточнив Степанов.

Крім цього, він уточнив, що в рамках другого етапу вакцинації планують розгорнути понад 2,5 тис. пунктів щеплення по території всієї країни. Вони почнуть роботу, коли будуть надходити нові партії вакцини.

Також читайте: Степанов пояснив, чому виникають труднощі з отриманням вакцин: ще не завершена третя стадія клінічних досліджень

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) пенсіонери (888) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
в 80 лет записались в глючное приложение - я поржал
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22.03.2021 10:41
+2
А сколько их записалось, можно узнать?
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22.03.2021 10:51
+2
Дуже хотілося б почути скільки ж тих людей старше 80 років у черзі. А без цього це цинічний підлий тролінг. Як і вся зелена влада.
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22.03.2021 10:53
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в 80 лет записались в глючное приложение - я поржал
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22.03.2021 10:41 Відповісти
Так вроде в группе риска 60+, не?
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22.03.2021 10:48 Відповісти
3 тья волна 60+ и работники сферы образования
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22.03.2021 12:34 Відповісти
А сколько их записалось, можно узнать?
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22.03.2021 10:51 Відповісти
их может записать кто угодно, дети к примеру
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22.03.2021 12:35 Відповісти
Включая записанных детьми и кем угодно.
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22.03.2021 13:15 Відповісти
Дуже хотілося б почути скільки ж тих людей старше 80 років у черзі. А без цього це цинічний підлий тролінг. Як і вся зелена влада.
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22.03.2021 10:53 Відповісти
Вакцинация только добьёт стариков.
Пенсионный Фонд будет радостно потирать руки.
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22.03.2021 11:15 Відповісти
Чи означає це, що всіх, старших за сто та за дев'яносто успішно завакцинували?
А вже відомо, чи надійдуть наступні партії вакцини, а якщо так, то коли?
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22.03.2021 11:40 Відповісти
Это,как прибавка,к пенсии.😂
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22.03.2021 11:55 Відповісти
так по Европе АстроЗенеку снизили до 55 лет или у нас сосем не АстрозеНека.Тогда что?
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22.03.2021 13:32 Відповісти
 
 