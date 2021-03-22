Боевое применение артиллерии и ракетных комплексов Азербайджана в Карабахской войне. ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеозапись, которой зафиксированы моменты успешного применения современных ракетных и артиллерийских средств во время войны за Нагорный карабах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на странице ведомства в youtube.

Прицельный огонь ракетно-артиллерийских и противотанковых подразделений армии Азербайджана обеспечивали не менее современные системы разведки и управления огнем.

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