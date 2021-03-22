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Боевое применение артиллерии и ракетных комплексов Азербайджана в Карабахской войне. ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеозапись, которой зафиксированы моменты успешного применения современных ракетных и артиллерийских средств во время войны за Нагорный карабах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на странице ведомства в youtube.

Прицельный огонь ракетно-артиллерийских и противотанковых подразделений армии Азербайджана обеспечивали не менее современные системы разведки и управления огнем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате боевых действий в Нагорном Карабахе ранения получили 9 094 человека, - прокуратура Армении

Автор: 

Азербайджан (792) Армения (829) крылатые ракеты (881) артиллерия (636) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+8
Красотєнь! Ось так треба зачищати Крим та Донбас від москальських щурів!
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22.03.2021 14:25
+7
Ты наверное хотел сказать что китайские GATSS четко отработали.....а от полонеза там только шасси....
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22.03.2021 14:10
+7
Воевать так воевать, бить - так бить. Не хер сопли мазать..
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22.03.2021 14:43
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Але і військових Азербайджану багато загинуло.Так що і їм прилітало.
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22.03.2021 13:35 Ответить
Меньше слушай армянское радио...
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22.03.2021 14:41 Ответить
По офіційній статистики загиблих немало.
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22.03.2021 16:04 Ответить
Старі радянські системи залпового вогню це повний мотлох, потрібно від них відмовлятись на користь керованих ракет.
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22.03.2021 18:39 Ответить
Якби в нас цього мотлоху не було.То москалі вже би давно в Києві були.В США також є рсзо яка стріляє і керованими і не керованими ракетами.Так само.як і ствольна артилерія.
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22.03.2021 19:13 Ответить
РСЗО це просто дурна витрата коштів і набоїв. Навіть Вільха-М не стала керованою, а стала лише кореговною і сенсу в цьому абсолютно ніякого немає. Реактивний снаряд Вільха-М не може вилетіти за межі еліпсу розсіювання пакету снарядів, а це означає що мільярди гривень витрачених на модернізацію РСЗО Смерч, просто бездарно вкрадені!
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22.03.2021 19:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/347491 Тобто США дурні.що використовують некеровані снаряди і ще багато інших країн?
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22.03.2021 19:28 Ответить
США мають можливість використовувати некеровані снаряди, бо вони мають перевагу в повітрі. Україна не має переваги в повітрі, тому всі РСЗВ будуть знищені ще по дорозі на вогневі позиції.
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23.03.2021 15:46 Ответить
дурна трата часу, це твоя пейсанина, і взагалі твоє існування
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22.03.2021 20:31 Ответить
Боеприпасы к рсзо стоют копейки,эфективность отличная,если применять по скоплениям техники и живой силы(по назначению)Для уничтожения дотов и одиночных целей в помощь управляемые боеприпасы.
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23.03.2021 08:52 Ответить
Якщо немає контролю повітряного простору, то всі ці РСЗВ це лише гарна мішень для ворожих літаків та БПЛА, що доведено вірменською війною. Вірменія не змогла ефективно використати наявні РСЗВ.
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23.03.2021 15:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/347491 У Вірмені значно менше техніки,реально значно менше.Азербайджан також стріляв некерованими.
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23.03.2021 17:02 Ответить
Вірменія програла не тому що в неї менше техніки а тому що була небоєготовою! Су-30 могли збивати Байрактари звичайною гарматою але ніхто не віддав наказ, скорше за все ці Су-30 були несправними і не могли взагалі підніматись у повітря, але Росія про це мовчить.
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23.03.2021 20:20 Ответить
Я так и знал, что ты пи.дор
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22.03.2021 15:09 Ответить
Звідки? Я що тебе трахав?
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22.03.2021 16:04 Ответить
Нет , ты брал...
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22.03.2021 16:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/321626 Бере в твого батька син.
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22.03.2021 16:38 Ответить
"Полонезы" четко отработали. Вот что значит современное оружие.
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22.03.2021 13:54 Ответить
Ты наверное хотел сказать что китайские GATSS четко отработали.....а от полонеза там только шасси....
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22.03.2021 14:10 Ответить
Вся важка арта СРСР під час другої світової, нічого не вартувала без Студебекерів, нехай колонія московії хоч шасі потішиться.
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22.03.2021 15:33 Ответить
Зєля скоріше вдавиться, ніж буде витрачати на ******* військову техніку гроші. Гроші можна ж вкрасти на "великому будівництві"!
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22.03.2021 14:00 Ответить
ну не те що Грігянша, та взагалі розпродувала військове майно
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22.03.2021 20:32 Ответить
Буря в пустыне - 1991 год ,разгром танковых дивизий Ирака, мотивированных, обученных и вооруженных сссерией - показал насколько отстаёт - техника и ведение военных действий между западом и ссерией, сейчас разрыв не меньший ,вот по этому и они пытаться набрать военного опыта в различных региональных конфликтах - отстают и сильно в ведении современной войны во всем ,не понятно как в ядерной триаде - но думаю то же самое ,хотя его количество и компенсирует все недостатки - не дай Бог
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22.03.2021 14:04 Ответить
ядерный хлам собран на радиолампах, сборка была в Днепре в 80 годы, соответственно запчастей нет, спецы на пенсии, то шо стоит в шахтах давно сгнило и запуск под вопросом, все потуги захватить нашу страну и обновить ядерный арсенал закончились провалом, поживём посмотрим.
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22.03.2021 16:02 Ответить
Ліва різьба на хитру в-ку задницю.
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22.03.2021 14:08 Ответить
Красотєнь! Ось так треба зачищати Крим та Донбас від москальських щурів!
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22.03.2021 14:25 Ответить
Воевать так воевать, бить - так бить. Не хер сопли мазать..
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22.03.2021 14:43 Ответить
ну, мы зато можем посмотреть на дворцы Ахметова, Медвечука, судей, прокуроров и т.д. и т.п. пока те еще стоят конечно.
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22.03.2021 15:18 Ответить
Было бы лучше, если бы такие видео сопровождались не музыкой, комментариями специалистов.
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22.03.2021 15:19 Ответить
 
 