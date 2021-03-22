Бойове застосування артилерії і ракетних комплексів Азербайджану в Карабаській війні. ВIДЕО

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відеозапис, яким зафіксовані моменти успішного застосування сучасних ракетних і артилерійських засобів під час війни за Нагірний Карабах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опубліковано на сторінці відомства в youtube.

Прицільний вогонь ракетно-артилерійських і протитанкових підрозділів армії Азербайджану забезпечували не менш сучасні системи розвідки й управління вогнем.

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