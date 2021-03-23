Пограничники задержали на Закарпатье восьмерых контрабандистов-подводников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вчера вечером на Закарпатье пограничники Украины и Румынии в результате проведения совместных мероприятий пресекли попытку незаконной переправки через границу партии контрабандного табака.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Военнослужащие отделения "Великий Бычков" Мукачевского отряда во время патрулирования заметили группу лиц, которые бежали в сторону границы с пакетами на плечах. Злоумышленники намеревались переправить сигареты через реку Тиса. О данном факте украинские пограничники немедленно сообщили своим румынским коллегам", - сказано в сообщении.
В результате обмена информацией и проведения совместных поисковых мероприятий было выявлено 19 пакетов табачных изделий и задержаны восемь человек в мокрых гидрокостюмах.
Контрабандистов для составления админпротоколов доставили в пограничное подразделение, оценку их действиям вскоре будет давать суд.
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Минимум пару лет, что делали погранцы румынии и наши эти пару лет? Готовили операцию или стригли купоны?
Хай в керченській протоці кацапам міни ставлять
Вариант?