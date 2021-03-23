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Пограничники задержали на Закарпатье восьмерых контрабандистов-подводников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера вечером на Закарпатье пограничники Украины и Румынии в результате проведения совместных мероприятий пресекли попытку незаконной переправки через границу партии контрабандного табака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Военнослужащие отделения "Великий Бычков" Мукачевского отряда во время патрулирования заметили группу лиц, которые бежали в сторону границы с пакетами на плечах. Злоумышленники намеревались переправить сигареты через реку Тиса. О данном факте украинские пограничники немедленно сообщили своим румынским коллегам", - сказано в сообщении.

В результате обмена информацией и проведения совместных поисковых мероприятий было выявлено 19 пакетов табачных изделий и задержаны восемь человек в мокрых гидрокостюмах.

Пограничники задержали на Закарпатье восьмерых контрабандистов-подводников 01

Контрабандистов для составления админпротоколов доставили в пограничное подразделение, оценку их действиям вскоре будет давать суд.

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Пограничники задержали на Закарпатье восьмерых контрабандистов-подводников 02
Фото: сайт Госпогранслужбы

Госпогранслужба (6479) контрабанда (2409) Закарпатская область (2591)


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Топ комментарии
+13
Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників - Цензор.НЕТ 5674
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23.03.2021 11:38
+9
Значит есть и адмирал...
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23.03.2021 11:00
+9
Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників - Цензор.НЕТ 5025
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23.03.2021 11:17
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нічого дивного, Україна морська держава
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23.03.2021 10:59 Ответить
Мені навіть цікаво, де на румуно-українському кордоні Тіса настільки глибока).
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23.03.2021 11:37 Ответить
Тиса не Тіса. Вони прокопали тунель і заповнили його водою.
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23.03.2021 14:31 Ответить
Значит есть и адмирал...
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23.03.2021 11:00 Ответить
В Ужгороде каждый год регату проводят ))))
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23.03.2021 11:05 Ответить
Так, до речі, особисто бачив))
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23.03.2021 13:14 Ответить
Адмирала Шандора? )))
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23.03.2021 13:30 Ответить


Пограничники задержали на Закарпатье восьмерых контрабандистов-подводников - Цензор.НЕТ 5195
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23.03.2021 11:06 Ответить
Подводник- славная профессия!
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23.03.2021 11:00 Ответить
На подводе лед возит...
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23.03.2021 11:11 Ответить
креативно))
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23.03.2021 11:03 Ответить
Так, а табачек где))))
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23.03.2021 11:04 Ответить
На мукачесвском рынке.
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23.03.2021 11:10 Ответить
скурыли.
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24.03.2021 06:05 Ответить
Судя, по экипировке, народ ОЧЕНЬ долго занимался контрабасом)
Минимум пару лет, что делали погранцы румынии и наши эти пару лет? Готовили операцию или стригли купоны?
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23.03.2021 11:05 Ответить
Готовили операцию.

Пограничники задержали на Закарпатье восьмерых контрабандистов-подводников - Цензор.НЕТ 9876
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23.03.2021 11:09 Ответить
там в селе у всех гидрокостюмы. шо там ещё делать?
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23.03.2021 11:13 Ответить
Мене дивує одне. Чуму ці іхтіандри не лежать мордою в грязюку , а руками махають і щось там хрюкають?
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23.03.2021 11:16 Ответить
Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників - Цензор.НЕТ 5025
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23.03.2021 11:17 Ответить
А обществу какая польза от того,что западная граница кишит погранцами,подводники тоже украинцам не враги,арестуйте лучше агента кремля гетьмановича,который переписывает российские законы и подсовывает это в парламент.
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23.03.2021 11:27 Ответить
зараз місцеві знову під прикорд. загін прибіжать бикувати...
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23.03.2021 11:35 Ответить
Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників - Цензор.НЕТ 5674
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23.03.2021 11:38 Ответить
Вручити повістки і забрити в морські котики.
Хай в керченській протоці кацапам міни ставлять
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23.03.2021 11:43 Ответить
Або строк на всю катушку
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23.03.2021 11:43 Ответить
При совєтах такого не було. А зараз шастають хто попало і куди попало.
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23.03.2021 11:44 Ответить
У мене для тебе ж новина-по цілому світі «шастають», крім КНДР, напевне. Що такого «совєти» охороняли? На кожному кілометрі сидів прикордонник з Мухтаром і охороняли ЩО!? Пусті магазини?
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23.03.2021 11:49 Ответить
То коли шастають, це добре? Нехай собі займаються контрабандою далі?
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23.03.2021 11:55 Ответить
Ні, коли шастають їх треба ловити і справедливо судити, а не розстрілювати із автоматів як в твоєму совку.
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23.03.2021 13:14 Ответить
В совку, як і в північній Кореї, тримали кордон від втікачів із країни, а не контрабанди. В Європі взагалі нічого подібного не існує-товарообіг, в тому числі контрабандний контролюється дещо іншим способом. Концентруватись треба на контролі наркотиків, а не цигарок.
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23.03.2021 13:17 Ответить
Цигарки - це теж наркотик. Дещо інший спосіб - це як?
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23.03.2021 14:02 Ответить
А тобі що, бюджет ЄС шкода, вони ж від нас сигарети везить. Хай румунські і мадярські прикордонники їх і ловлять.
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23.03.2021 14:27 Ответить
Мені не подобається сам факт порушення кордону. Чому звичайні громадяни мають мати візи, проходити контроль на кордоні, а ці злочинці порушують закони? Їх потрібно карати, давати тюремні строки, а майно контрабандистів конфісковувати.
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23.03.2021 14:33 Ответить
та вроде ж визы уже не нужны? или ты в рашке?
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23.03.2021 17:41 Ответить
охороняли виход з совдепії
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23.03.2021 12:48 Ответить
Большая регата, большая регата...
Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників - Цензор.НЕТ 4981
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23.03.2021 11:46 Ответить
Придётся поцонам перейти на доставку с околоземной орбиты.
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23.03.2021 13:21 Ответить
Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників - Цензор.НЕТ 1929
Вариант?
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23.03.2021 13:34 Ответить
Ходоки превратились в подводников ))
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23.03.2021 14:03 Ответить
прям фронтовые сводки с сигаретных фронтов....)))
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23.03.2021 13:59 Ответить
Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників - Цензор.НЕТ 9427
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23.03.2021 14:02 Ответить
там вирізали де вони погрожують прізвищами кришувальників ...
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23.03.2021 15:46 Ответить
Під час строкової служби в ПВ в УАЗик нашого замкоменданта по розвідці завантажувався ящик горілки і він зі словами "Я на взаимодействие" їхав до польської Стражніци.Щоправда після такої оперативної роботи кілька раз в рядні з водієм відносили його до дружини .В даному випадку спостерігаю"взаимодействие" йовбиків з бодулаями.
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23.03.2021 15:52 Ответить
Как там у Маркса про % навара ,после которого уже не остановишься? Так смотрит люд как воруют вверху и тут уж сам Бог велел. Вы бы начали сверху.....тех что заводы , пароходы ,шахты и вышки ...Глядишь и эти бы пыл поумерили.
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23.03.2021 16:28 Ответить
подводникам - подводную лодку!
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23.03.2021 17:34 Ответить
это горные гуцульский и цыганские водолазы....
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23.03.2021 17:42 Ответить
 
 