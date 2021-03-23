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Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора ввечері на Закарпатті прикордонники України та Румунії в результаті проведення спільних заходів запобігли спробі незаконного переправлення через кордон партії контрабандного тютюну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Військовослужбовці відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону під час патрулювання помітили групу осіб, які бігли в бік кордону із пакунками на плечах. Зловмисники мали намір переправити сигарети через річку Тиса. Про даний факт українські прикордонники негайно повідомили своїх румунських колег", - сказано в повідомленні.

В результаті обміну інформацією та проведення спільних пошукових заходів було виявлено 19 пакунків тютюнових виробів та затримано вісьмох осіб у мокрих гідрокостюмах.

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Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників 01

Контрабандистів для складання адмінпротоколів доправили до прикордонного підрозділу, оцінку їх діям вже невдовзі надаватиме суд.

Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників 02
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) контрабанда (1823) Закарпатська область (2053)


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Топ коментарі
+13
Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників - Цензор.НЕТ 5674
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23.03.2021 11:38
+9
Значит есть и адмирал...
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23.03.2021 11:00
+9
Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників - Цензор.НЕТ 5025
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23.03.2021 11:17
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нічого дивного, Україна морська держава
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23.03.2021 10:59 Відповісти
Мені навіть цікаво, де на румуно-українському кордоні Тіса настільки глибока).
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23.03.2021 11:37 Відповісти
Тиса не Тіса. Вони прокопали тунель і заповнили його водою.
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23.03.2021 14:31 Відповісти
Значит есть и адмирал...
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23.03.2021 11:00 Відповісти
В Ужгороде каждый год регату проводят ))))
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23.03.2021 11:05 Відповісти
Так, до речі, особисто бачив))
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23.03.2021 13:14 Відповісти
Адмирала Шандора? )))
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23.03.2021 13:30 Відповісти


Пограничники задержали на Закарпатье восьмерых контрабандистов-подводников - Цензор.НЕТ 5195
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23.03.2021 11:06 Відповісти
Подводник- славная профессия!
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23.03.2021 11:00 Відповісти
На подводе лед возит...
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23.03.2021 11:11 Відповісти
креативно))
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23.03.2021 11:03 Відповісти
Так, а табачек где))))
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23.03.2021 11:04 Відповісти
На мукачесвском рынке.
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23.03.2021 11:10 Відповісти
скурыли.
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24.03.2021 06:05 Відповісти
Судя, по экипировке, народ ОЧЕНЬ долго занимался контрабасом)
Минимум пару лет, что делали погранцы румынии и наши эти пару лет? Готовили операцию или стригли купоны?
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23.03.2021 11:05 Відповісти
Готовили операцию.

Пограничники задержали на Закарпатье восьмерых контрабандистов-подводников - Цензор.НЕТ 9876
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23.03.2021 11:09 Відповісти
там в селе у всех гидрокостюмы. шо там ещё делать?
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23.03.2021 11:13 Відповісти
Мене дивує одне. Чуму ці іхтіандри не лежать мордою в грязюку , а руками махають і щось там хрюкають?
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23.03.2021 11:16 Відповісти
Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників - Цензор.НЕТ 5025
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23.03.2021 11:17 Відповісти
А обществу какая польза от того,что западная граница кишит погранцами,подводники тоже украинцам не враги,арестуйте лучше агента кремля гетьмановича,который переписывает российские законы и подсовывает это в парламент.
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23.03.2021 11:27 Відповісти
зараз місцеві знову під прикорд. загін прибіжать бикувати...
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23.03.2021 11:35 Відповісти
Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників - Цензор.НЕТ 5674
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23.03.2021 11:38 Відповісти
Вручити повістки і забрити в морські котики.
Хай в керченській протоці кацапам міни ставлять
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23.03.2021 11:43 Відповісти
Або строк на всю катушку
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23.03.2021 11:43 Відповісти
При совєтах такого не було. А зараз шастають хто попало і куди попало.
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23.03.2021 11:44 Відповісти
У мене для тебе ж новина-по цілому світі «шастають», крім КНДР, напевне. Що такого «совєти» охороняли? На кожному кілометрі сидів прикордонник з Мухтаром і охороняли ЩО!? Пусті магазини?
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23.03.2021 11:49 Відповісти
То коли шастають, це добре? Нехай собі займаються контрабандою далі?
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23.03.2021 11:55 Відповісти
Ні, коли шастають їх треба ловити і справедливо судити, а не розстрілювати із автоматів як в твоєму совку.
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23.03.2021 13:14 Відповісти
В совку, як і в північній Кореї, тримали кордон від втікачів із країни, а не контрабанди. В Європі взагалі нічого подібного не існує-товарообіг, в тому числі контрабандний контролюється дещо іншим способом. Концентруватись треба на контролі наркотиків, а не цигарок.
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23.03.2021 13:17 Відповісти
Цигарки - це теж наркотик. Дещо інший спосіб - це як?
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23.03.2021 14:02 Відповісти
А тобі що, бюджет ЄС шкода, вони ж від нас сигарети везить. Хай румунські і мадярські прикордонники їх і ловлять.
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23.03.2021 14:27 Відповісти
Мені не подобається сам факт порушення кордону. Чому звичайні громадяни мають мати візи, проходити контроль на кордоні, а ці злочинці порушують закони? Їх потрібно карати, давати тюремні строки, а майно контрабандистів конфісковувати.
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23.03.2021 14:33 Відповісти
та вроде ж визы уже не нужны? или ты в рашке?
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23.03.2021 17:41 Відповісти
охороняли виход з совдепії
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23.03.2021 12:48 Відповісти
Большая регата, большая регата...
Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників - Цензор.НЕТ 4981
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23.03.2021 11:46 Відповісти
Придётся поцонам перейти на доставку с околоземной орбиты.
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23.03.2021 13:21 Відповісти
Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників - Цензор.НЕТ 1929
Вариант?
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23.03.2021 13:34 Відповісти
Ходоки превратились в подводников ))
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23.03.2021 14:03 Відповісти
прям фронтовые сводки с сигаретных фронтов....)))
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23.03.2021 13:59 Відповісти
Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників - Цензор.НЕТ 9427
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23.03.2021 14:02 Відповісти
там вирізали де вони погрожують прізвищами кришувальників ...
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23.03.2021 15:46 Відповісти
Під час строкової служби в ПВ в УАЗик нашого замкоменданта по розвідці завантажувався ящик горілки і він зі словами "Я на взаимодействие" їхав до польської Стражніци.Щоправда після такої оперативної роботи кілька раз в рядні з водієм відносили його до дружини .В даному випадку спостерігаю"взаимодействие" йовбиків з бодулаями.
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23.03.2021 15:52 Відповісти
Как там у Маркса про % навара ,после которого уже не остановишься? Так смотрит люд как воруют вверху и тут уж сам Бог велел. Вы бы начали сверху.....тех что заводы , пароходы ,шахты и вышки ...Глядишь и эти бы пыл поумерили.
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23.03.2021 16:28 Відповісти
подводникам - подводную лодку!
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23.03.2021 17:34 Відповісти
это горные гуцульский и цыганские водолазы....
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23.03.2021 17:42 Відповісти
 
 