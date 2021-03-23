Прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох контрабандистів-підводників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора ввечері на Закарпатті прикордонники України та Румунії в результаті проведення спільних заходів запобігли спробі незаконного переправлення через кордон партії контрабандного тютюну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Військовослужбовці відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону під час патрулювання помітили групу осіб, які бігли в бік кордону із пакунками на плечах. Зловмисники мали намір переправити сигарети через річку Тиса. Про даний факт українські прикордонники негайно повідомили своїх румунських колег", - сказано в повідомленні.

В результаті обміну інформацією та проведення спільних пошукових заходів було виявлено 19 пакунків тютюнових виробів та затримано вісьмох осіб у мокрих гідрокостюмах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контрабаду психотропних медпрепаратів із РФ блоковано в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрабандистів для складання адмінпротоколів доправили до прикордонного підрозділу, оцінку їх діям вже невдовзі надаватиме суд.



Фото: сайт Держприкордонслужби