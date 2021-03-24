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"Дядьку, держись",- патрульные спасли мужчину, провалившегося под лед в Киеве. ВИДЕО

Патрульные полицейские спасли мужчину, который провалился под лед на улице Кадетский Гай в Киеве. Его с переохлаждением госпитализировали в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Киева.

Патрульные получили вызов о несчастном случае - мужина провалился под лед в водоеме на улице Кадетский Гай.

За считанные минуты инспекторы Виталий Данильчук и Богдан Лисовский были на месте происшествия. На расстоянии 10-15 метров от берега было видно мужчину. Одновременно на место происшествия прибыли еще два автопатруля Александр Гырну, Ирина Николаенко, Сергей Галанзовский и Вадим Басенко.

"Ситуация требовала немедленных действий. Мужчина уже длительное время пробыл в воде, он лежал неподвижно и не реагировал на обращения патрульных. Совместными усилиями инспекторы начали собирать на берегу деревянные доски. Таким образом удалось создать дополнительную опору на хрупком льду. После чего Виталий Данильчук спустился на сконструированную опору и пополз к мужчине. Добравшись до него, инспектор обмотал мужину веревкой и начал вытаскивать, сам пострадавший не мог ее держать. На помощь пришли и коллеги. Ближе к берегу лед треснул, однако это не помешало патрульным спасти пострадавшего", - говорится в сообщении.

Мужчину передали врачам скорой. Его с переохлаждением госпитализировали в медучреждение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думали, что выдержит: трое детей провалились под лед на озере в парке "Партизанской славы" в Киеве. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25524) спасение (169) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+52
Какого хера вы на тот льод лезете?! Да что с вами не так?
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24.03.2021 09:43
+44
Копам уважуха и спасибо. Этот дуремар вам жизнью обязан.
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24.03.2021 09:45
+30
Спасать при таких випадках повинні служби які мають і навикі і засоби для цього А патрульні цьогог не мають і більш поступають по своїй совісті Рискують собою,спасаючи інших ваша ненависть до них говорить за хто ви є. Патрульним--здовровья і хвала.
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24.03.2021 10:03
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Какого хера вы на тот льод лезете?! Да что с вами не так?
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24.03.2021 09:43 Ответить
Рыбки мужик захотел половить
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24.03.2021 09:45 Ответить
Покормить.
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24.03.2021 09:51 Ответить
раков
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24.03.2021 10:21 Ответить
краще б він ту рибки у крамниці половив (і горілка теж там є)))) ну, живий буде, нехай хлопцям подяку каже) молодці, поліціянти.
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24.03.2021 14:47 Ответить
Наскільки я люблю рибалку (і зимову - теж), однак, вже давно плюнув і чекаю сходу льоду, щоб почать рибалку літню... Бо себе я люблю ще більше... ...
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24.03.2021 10:09 Ответить
а я не плюнув, а ходжу на зимову рибалку теж. Просто обережним треба бути і обирати надійний лід.
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24.03.2021 10:54 Ответить
Так той дядько також думав, що він обережний. Тут не обережність, тут клепка в голові має бути. Ну якого хрону, питається, в таку пору на лід вилазити?
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24.03.2021 11:32 Ответить
Згоден, тут дядько дав маху.
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24.03.2021 14:09 Ответить
Абраша! Я вчера дала маху!
-Как? Этому проходимцу с мясной лавки?
-нет-я разбила лоток яиц
-дура! лучше бы ты вчера дала Маху!
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24.03.2021 14:33 Ответить
А хто він, цей зимовий рибалка?
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24.03.2021 14:22 Ответить
надійний лід в кінці березня?
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25.03.2021 08:21 Ответить
Ні, я не казав що є надійний лід в кінці березня. На початку березня ще був багато де.
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25.03.2021 09:49 Ответить
Тоже уже снасти сложил. Холодно в воде сидеть.
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24.03.2021 11:15 Ответить
Брат Митька ухи просит.
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24.03.2021 12:24 Ответить
Копам уважуха и спасибо. Этот дуремар вам жизнью обязан.
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24.03.2021 09:45 Ответить
За что респект и уважуха? За то что они сделали то что они должны делать. А т.к. большинство из них них...я не делает то подобные случаи преподносят как героические поступки? Давайте пилить ролики как врач операцию делает, пожарники пожар тушат, как дворник улицу метет и говорить им респект и уважуха. Почему мы докатились до того что если кто то выполняет прямые свои обязанности то это нужно сразу вставлять в новости и возвышать то героизма?!
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24.03.2021 09:52 Ответить
Спасать при таких випадках повинні служби які мають і навикі і засоби для цього А патрульні цьогог не мають і більш поступають по своїй совісті Рискують собою,спасаючи інших ваша ненависть до них говорить за хто ви є. Патрульним--здовровья і хвала.
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24.03.2021 10:03 Ответить
То есть, полицейские в данной ситуации должны были вызвать тех кто имеют навыки и средства для спасения и смотреть как дядька тонет? А так они совершили героический поступок? Я правильно понимаю Вашу позицию?
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24.03.2021 10:08 Ответить
Ви все правильно написали.Так, поліціянти повинні були викликати тих, хто має навички і засоби. Але, вони діяли по поклику сумління, бо не змогли просто дивитися, як безглуздо дядько прощається із життям. Імхо.
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25.03.2021 08:05 Ответить
Значит их нужно вздрючить, раз они в рабочее время занимаются непонятно чем. Сегодня дядьку спасли, завтра картошку поедут копать или такси подрабатывать, так и до бардака недалеко если каждый начнёт делать то что ему совесть подскажет. Его на службу взяли не для того что бы он совесть слушал а выполнял приказы и инструкции а спасать дядьку ни приказа не было ни в его обязанностях, насколько я понял, не прописано! А если бы он сам утонул? 130000 тыс из бюджета и новая форма на ветер? Бюджет не обеднеет?!
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25.03.2021 08:16 Ответить
рятувати мають усі, хто може. і як показує практика, трос повинен бути в усіх патрульних!
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24.03.2021 13:01 Ответить
все дело в том,как выполнять свои прямые обязанности: патрульные вполне могли постоять,покурить за углом и сделать вид что не доехали, кому охота ради какого-то дядьки лезть в ледяную воду?
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24.03.2021 10:09 Ответить
що вони і роблять в 99 відсотках випадків
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24.03.2021 10:17 Ответить
це норма постсовка.
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24.03.2021 13:02 Ответить
Понимает ли это дуремар? Дай бог, чтобы выставился своим спасителям.
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24.03.2021 10:16 Ответить
Не дай бог такое, но может не стоит вмешиваться в естественный отбор, если дебилам не доходит.
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24.03.2021 09:51 Ответить
Дарвін міг і не дати витягти, або витягти вже задубілого.
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24.03.2021 13:03 Ответить
Можно вмешиваться, но брать с таких даунов оплату за спасение.
Вот щас спасли - положи тысяч 50 000 грн.
Хотя бы.
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25.03.2021 08:31 Ответить
Молодці хлопці!
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24.03.2021 09:57 Ответить
дядько напевно вгатив 150 перед тим
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24.03.2021 10:08 Ответить
Странная большая лунка идеальной круглой формы...что дяденька там делал?...
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24.03.2021 10:09 Ответить
пытался выбраться и обламывал края люда
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24.03.2021 10:12 Ответить
Полицейским - пожать руку, повысить в звании, выдать премию!
Мужику - выздоровления и рыбалки только с берега !
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24.03.2021 10:11 Ответить
Керівництво собі премії вже виписало.
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24.03.2021 11:40 Ответить
Премію за рахунок врятованого дауна.
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25.03.2021 08:32 Ответить
Ну что, половил рыбку?
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24.03.2021 10:13 Ответить
идиоты
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24.03.2021 10:59 Ответить
Країна дибілів. Кожного дня одне й те саме. Скільки вас ще має утонуть придурків щоб вам у диряві голови дійшло !?
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24.03.2021 11:14 Ответить
почему любители зимнего лова на тонком люду не страхуют себя сами...
ну я не знаю...жилет там спасательный...или жигулевскую камеру под жопу...ну или в лодку надувную маленькую.. х/з...
каждый год одно и тоже ! ну если мозг отключился от радости словить коту бубырика...ну так хоть инстинкт самосохранения должен же быть... хотя откуда ? лед трещит - оно пошло...
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24.03.2021 11:30 Ответить
Питала. Надувний човен чи камера. У відьповідь сміються. Ідіоти.
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24.03.2021 12:16 Ответить
***
она тихонько стала в 4 часа утра... не включая нигде свет... поминутно оглядываясь... сломала все сачки и удочки, смыла червей в унитаз, порезала лодку и тихо опять легла в теплую кровать, всем телом прижавшись к любимому... жить оставалось 90 минут...
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24.03.2021 12:38 Ответить
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24.03.2021 12:46 Ответить
про який інстинкт у городян може бути мова? він виробляється на досвіді, при чому досвід або власний, або передаваємий. а без практики і хорошої роботи мозку то все як у суху землю. і ще буває на старуху проруха.
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24.03.2021 13:06 Ответить
ну хай інстинкт у городян відсутній...але ж очі бачать тонкий лід і мозок (чи шо там) повинен давати сигнал про небезпеку? більш того...це ж не голод і безвихіть жене їх туди... і кожен день є інформація про такі випадки - більшість нещасних...
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24.03.2021 13:12 Ответить
Так повинна працювати поліція.Респект і повага.
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24.03.2021 11:53 Ответить
зимних рыбаков надо лечить принудительно
накупят оборудования на сумму что на всю жизнь осетрину есть хватит
и сидят мерзнут, ещё и проваливаются
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24.03.2021 12:24 Ответить
я ,давно правда,колись на Південному Бузі в Миколаєві в березні провалився під лід..нікого поряд не було.Господь спас...та й молодший був.вибрався.але знак зрозумів.тепер рибалка-весна,літо,осінь..
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24.03.2021 12:26 Ответить
Догадливый
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24.03.2021 12:34 Ответить
Мужик дкмал что если одел "горку" то ему всё сойдёт с рук.
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24.03.2021 12:42 Ответить
премиус дарвинникус
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24.03.2021 14:20 Ответить
а Героя Украины за такое ? а квартиру ? а наградное ?
а водителю трамвая № 1 Василию Петровичу - Героя Украины ? не ? он больше 30 лет возит кожаных ублюдков без аварий
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24.03.2021 14:20 Ответить
В жизни бывает разное... Парням низкий поклон, а рыбаку скорее домой вернуться) Слава Украiне и Жыве Беларусь!
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24.03.2021 14:29 Ответить
Возможно я сволочно скажу.. но я бы не лез бы в данном случае такому дуремару на помощь... взрослый козел должен головой думать, а не подставлять ,ради себя утопающего , спасителя героя. Бог мозгов не дал.... отбор дарвина. Прости господи грешного ...(меня)
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24.03.2021 14:40 Ответить
Такими мають бути всі поліцейські.Дякую, молодці, хоч самі ризикували життям, бо не знали яка глибина, а прибігли на допомогу і спасли мужичка. І мова у хлопців державна і дії державні і людські. Я там зрозумів, що це патрільна поліція.
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24.03.2021 17:51 Ответить
Какая бляха-муха рыба на Совских ставках?
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24.03.2021 18:22 Ответить
Предлагаю идею! За счет местных бюджетов нанять музыкантов, которые играют на похоронах, на постоянную работу! Пусть сидят и на берегу играют... вы знаете ту похоронную музыку.
Вдруг что - останется только земельки 3и горсти принести и счет за похороны семье выставить.
А как иначе? Ну не понимают они! а в то время как патрульные занимались ****** (спасением того кто изначально на это не расчитывал) в округе произошли кражи, разбои и прочие правонарушения.
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24.03.2021 23:02 Ответить
Все в точку-йолочку. Нафіга треба було лізти на кригу,якої майже вже НЕМАЄ.
Ніч- мінус якийсь там у один-два градуси, день- плюс п'ять,як мінімум.
Шо у головах тих людей ? Риба ???
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25.03.2021 08:11 Ответить
 
 