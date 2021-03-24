"Дядьку, держись",- патрульные спасли мужчину, провалившегося под лед в Киеве. ВИДЕО

Патрульные полицейские спасли мужчину, который провалился под лед на улице Кадетский Гай в Киеве. Его с переохлаждением госпитализировали в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Киева.

Патрульные получили вызов о несчастном случае - мужина провалился под лед в водоеме на улице Кадетский Гай.

За считанные минуты инспекторы Виталий Данильчук и Богдан Лисовский были на месте происшествия. На расстоянии 10-15 метров от берега было видно мужчину. Одновременно на место происшествия прибыли еще два автопатруля Александр Гырну, Ирина Николаенко, Сергей Галанзовский и Вадим Басенко.

"Ситуация требовала немедленных действий. Мужчина уже длительное время пробыл в воде, он лежал неподвижно и не реагировал на обращения патрульных. Совместными усилиями инспекторы начали собирать на берегу деревянные доски. Таким образом удалось создать дополнительную опору на хрупком льду. После чего Виталий Данильчук спустился на сконструированную опору и пополз к мужчине. Добравшись до него, инспектор обмотал мужину веревкой и начал вытаскивать, сам пострадавший не мог ее держать. На помощь пришли и коллеги. Ближе к берегу лед треснул, однако это не помешало патрульным спасти пострадавшего", - говорится в сообщении.

Мужчину передали врачам скорой. Его с переохлаждением госпитализировали в медучреждение.

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