"Дядьку, держись",- патрульные спасли мужчину, провалившегося под лед в Киеве. ВИДЕО
Патрульные полицейские спасли мужчину, который провалился под лед на улице Кадетский Гай в Киеве. Его с переохлаждением госпитализировали в больницу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Киева.
Патрульные получили вызов о несчастном случае - мужина провалился под лед в водоеме на улице Кадетский Гай.
За считанные минуты инспекторы Виталий Данильчук и Богдан Лисовский были на месте происшествия. На расстоянии 10-15 метров от берега было видно мужчину. Одновременно на место происшествия прибыли еще два автопатруля Александр Гырну, Ирина Николаенко, Сергей Галанзовский и Вадим Басенко.
"Ситуация требовала немедленных действий. Мужчина уже длительное время пробыл в воде, он лежал неподвижно и не реагировал на обращения патрульных. Совместными усилиями инспекторы начали собирать на берегу деревянные доски. Таким образом удалось создать дополнительную опору на хрупком льду. После чего Виталий Данильчук спустился на сконструированную опору и пополз к мужчине. Добравшись до него, инспектор обмотал мужину веревкой и начал вытаскивать, сам пострадавший не мог ее держать. На помощь пришли и коллеги. Ближе к берегу лед треснул, однако это не помешало патрульным спасти пострадавшего", - говорится в сообщении.
Мужчину передали врачам скорой. Его с переохлаждением госпитализировали в медучреждение.
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-Как? Этому проходимцу с мясной лавки?
-нет-я разбила лоток яиц
-дура! лучше бы ты вчера дала Маху!
Вот щас спасли - положи тысяч 50 000 грн.
Хотя бы.
Мужику - выздоровления и рыбалки только с берега !
ну я не знаю...жилет там спасательный...или жигулевскую камеру под жопу...ну или в лодку надувную маленькую.. х/з...
каждый год одно и тоже ! ну если мозг отключился от радости словить коту бубырика...ну так хоть инстинкт самосохранения должен же быть... хотя откуда ? лед трещит - оно пошло...
она тихонько стала в 4 часа утра... не включая нигде свет... поминутно оглядываясь... сломала все сачки и удочки, смыла червей в унитаз, порезала лодку и тихо опять легла в теплую кровать, всем телом прижавшись к любимому... жить оставалось 90 минут...
накупят оборудования на сумму что на всю жизнь осетрину есть хватит
и сидят мерзнут, ещё и проваливаются
а водителю трамвая № 1 Василию Петровичу - Героя Украины ? не ? он больше 30 лет возит кожаных ублюдков без аварий
Вдруг что - останется только земельки 3и горсти принести и счет за похороны семье выставить.
А как иначе? Ну не понимают они! а в то время как патрульные занимались ****** (спасением того кто изначально на это не расчитывал) в округе произошли кражи, разбои и прочие правонарушения.
Ніч- мінус якийсь там у один-два градуси, день- плюс п'ять,як мінімум.
Шо у головах тих людей ? Риба ???