Предотвращено хищение 340 тонн зерна на Сумщине, - НАБУ. ВИДЕО

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Сумской области предотвратили хищение 340 тонн зерна. Его пытались вывезти из "Ахтырского комбината хлебопродуктов", входящего в состав Государственного агентства резерва Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом НАБУ сообщает в Telegram.

"23 марта это зерно по сомнительным документам пытались вывезти из "Ахтырского КХП", входящего в состав Госрезерва. По данному факту осуществляется расследование. Зерно вернули на госпредприятие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Ахтырский КХП" на Сумщине уже второй раз за последние два месяца попадает в хроники НАБУ: в феврале оттуда планировали вывезти неучтенные зерновые и масличные культуры. Тогда эту попытку пресекли детективы НАБУ при содействии нового руководства филиала.

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