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Предотвращено хищение 340 тонн зерна на Сумщине, - НАБУ. ВИДЕО

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Сумской области предотвратили хищение 340 тонн зерна. Его пытались вывезти из "Ахтырского комбината хлебопродуктов", входящего в состав Государственного агентства резерва Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом НАБУ сообщает в Telegram.

"23 марта это зерно по сомнительным документам пытались вывезти из "Ахтырского КХП", входящего в состав Госрезерва. По данному факту осуществляется расследование. Зерно вернули на госпредприятие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Ахтырский КХП" на Сумщине уже второй раз за последние два месяца попадает в хроники НАБУ: в феврале оттуда планировали вывезти неучтенные зерновые и масличные культуры. Тогда эту попытку пресекли детективы НАБУ при содействии нового руководства филиала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": $2 млрд теряет Украина из-за невозврата валютной выручки и махинаций при экспорте зерна, - "слуга народа" Гетманцев

Автор: 

НАБУ (4221) зерно (1070) Сумская область (3133)


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Топ комментарии
+4
какое такое "хищнение"? то всё мыши съели.. зеленые)
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24.03.2021 15:31
+3
Які організовані миші...
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24.03.2021 15:31
+1
"Ахтырского комбината хлебопродуктов", входящего в состав Государственного агентства резерва Украины
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24.03.2021 15:31
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Полиция не фигурирует?
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24.03.2021 15:28 Ответить
какое такое "хищнение"? то всё мыши съели.. зеленые)
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24.03.2021 15:31 Ответить
"Ахтырского комбината хлебопродуктов", входящего в состав Государственного агентства резерва Украины
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24.03.2021 15:31 Ответить
Ага, мыши уже не те пошли....
Советник министра внутренних дел Михаил Апостол сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве, "съели мыши".

Источник: https://censor.net/ru/n3199422
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24.03.2021 16:42 Ответить
Видел этих мышей, жирные такие на мерсах и лексусах ездят
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24.03.2021 17:13 Ответить
Які організовані миші...
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24.03.2021 15:31 Ответить
Мишам буде що їсти...
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24.03.2021 15:34 Ответить
Грузите зерно бочками (Хоперами) - БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ!
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24.03.2021 16:05 Ответить
Миші забажали мешкати на самих дорогих курортах світу,після такої тяжкої праці!
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24.03.2021 16:50 Ответить
Хомячков обидели ироды.
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24.03.2021 17:13 Ответить
 
 