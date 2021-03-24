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Вдалося запобігти розкраданню 340 тонн зерна на Сумщині, - НАБУ. ВІДЕО

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в Сумській області запобігли розкраданню 340 тонн зерна. Його намагалися вивезти з "Охтирського комбінату хлібопродуктів", що входить до складу Державного агентства резерву України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це НАБУ повідомляє в Telegram.

"23 березня це зерно за сумнівними документами намагалися вивезти з "Охтирського КХП", що входить до складу Держрезерву. За даним фактом здійснюється розслідування. Зерно повернули на держпідприємство", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що "Охтирський КХП" на Сумщині вже вдруге за останні два місяці потрапляє в хроніки НАБУ: в лютому звідти планували вивезти невраховані зернові та олійні культури. Тоді цю спробу припинили детективи НАБУ за сприяння нового керівництва філії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ запобігло крадіжці з Держрезерву на Сумщині 189 тонн зерна на 2,8 млн грн, директору філії повідомили про підозру

НАБУ (5069) зерно (3121) Сумська область (3707)


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Топ коментарі
+4
какое такое "хищнение"? то всё мыши съели.. зеленые)
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24.03.2021 15:31
+3
Які організовані миші...
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24.03.2021 15:31
+1
"Ахтырского комбината хлебопродуктов", входящего в состав Государственного агентства резерва Украины
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24.03.2021 15:31
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Полиция не фигурирует?
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24.03.2021 15:28 Відповісти
какое такое "хищнение"? то всё мыши съели.. зеленые)
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24.03.2021 15:31 Відповісти
"Ахтырского комбината хлебопродуктов", входящего в состав Государственного агентства резерва Украины
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24.03.2021 15:31 Відповісти
Ага, мыши уже не те пошли....
Советник министра внутренних дел Михаил Апостол сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве, "съели мыши".

Источник: https://censor.net/ru/n3199422
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24.03.2021 16:42 Відповісти
Видел этих мышей, жирные такие на мерсах и лексусах ездят
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24.03.2021 17:13 Відповісти
Які організовані миші...
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24.03.2021 15:31 Відповісти
Мишам буде що їсти...
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24.03.2021 15:34 Відповісти
Грузите зерно бочками (Хоперами) - БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ!
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24.03.2021 16:05 Відповісти
Миші забажали мешкати на самих дорогих курортах світу,після такої тяжкої праці!
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24.03.2021 16:50 Відповісти
Хомячков обидели ироды.
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24.03.2021 17:13 Відповісти
 
 