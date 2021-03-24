Вдалося запобігти розкраданню 340 тонн зерна на Сумщині, - НАБУ. ВІДЕО
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в Сумській області запобігли розкраданню 340 тонн зерна. Його намагалися вивезти з "Охтирського комбінату хлібопродуктів", що входить до складу Державного агентства резерву України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це НАБУ повідомляє в Telegram.
"23 березня це зерно за сумнівними документами намагалися вивезти з "Охтирського КХП", що входить до складу Держрезерву. За даним фактом здійснюється розслідування. Зерно повернули на держпідприємство", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що "Охтирський КХП" на Сумщині вже вдруге за останні два місяці потрапляє в хроніки НАБУ: в лютому звідти планували вивезти невраховані зернові та олійні культури. Тоді цю спробу припинили детективи НАБУ за сприяння нового керівництва філії.
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Советник министра внутренних дел Михаил Апостол сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве, "съели мыши".
Источник: https://censor.net/ru/n3199422