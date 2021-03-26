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Критика вакцины Covishield является безосновательной, - Кулеба. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт вакцины Covishield поставлен на паузу, и это касается не только Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кулеба заявил в ходе брифинга.

"Я могу подтвердить, что критика вакцины Covishield является безосновательной. Мы анализировали эти волны обвинений в адрес этой вакцины и, в принципе, есть основания считать, что ведется целенаправленная информационная атака именно на вакцину Covishield, которая происходит в разных странах мира", - отметил министр.

Кулеба заявил, что на данный момент экспорт вакцины Covishield из Индии поставлен на паузу.

"Я не буду вдаваться в причины этого решения, некоторые из них являются публичными и уже были озвучены в мировых медиа, некоторые являются непубличными, но факт является фактом: экспорт вакцины Covishield поставлен на паузу, и это касается не только Украины, но и других стран мира, которые купили эту вакцину, в частности, это такие страны, как Канада или Бразилия", - подытожил глава МИД.

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Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+6
А Кулеба привился индийским шмурдяком или он будучи в командыривке привился уже пфайзером и ему не нада?
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26.03.2021 10:49
+6
Яким боком кулеба до якості вакцини? Він провізор, фармацевт, лікар, хто він?
Чому у плісняви кожен ідіот коментує те, до чого він ні вухом, ні рилом? Для інформаційного шуму, для задовбування?
Треш, безкінечний треш, кожного дня.
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26.03.2021 10:55
+5
Министр иностранных дел оценивает вакцину? Такое возможно только в Украине! Прид@рок вещает д@б#лам Собрали все г@вно по миру и давай на нас испытывать!

Из Китая везут не лучше -

https://ua24ua.net/effektivnost-nige-kovishilda-v-ukrainu-vezut-kitayskuyu-vaktsinu-coronavac-chto-o-ney-izvestno/ Эффективность ниже "Ковишилда". В Украину везут китайскую вакцину Coronavac. Что о ней известно? Ее структура кардинально отличается от американской, российской и британской
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26.03.2021 10:49
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А Кулеба привился индийским шмурдяком или он будучи в командыривке привился уже пфайзером и ему не нада?
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26.03.2021 10:49 Ответить
"Вирус появившийся естественным путем живет только в своей климатической зоне и не может одновременно быть активным на всех континентах..."
Ученый вирусолог. Нобелевский лауреат..
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26.03.2021 10:49 Ответить
а что у каждого континента своя особенная климатическая зона, широты то одинаковые
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26.03.2021 10:56 Ответить
почему есть негры,китайцы, арабы,аборигены ,чукчи там разные японцы,которые отличаются друг от друга не только внешним видом,но и тем,что они кушают и где живут?Вирусня точно также,где он родился, там и живет .
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26.03.2021 11:03 Ответить
есть вирус оспы, от которого прививаются по всему миру, а не там где он возник
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26.03.2021 11:10 Ответить
Вам срочно нужна прививка от оспы
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26.03.2021 11:16 Ответить
у меня уже есть, и благодаря массовой вакцинации у вас её может и не быть, до поры...
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26.03.2021 11:18 Ответить
И не говори.
Вирус по-сути - молекула.
Какое дело молекуле до климатической зоны?
Оно кусок програмы. Заражает "печатный станок" и печатает свои копии.
Подходящие "принтеры" есть на всех континентах и во всех климатических зонах.
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26.03.2021 10:58 Ответить
Министр иностранных дел оценивает вакцину? Такое возможно только в Украине! Прид@рок вещает д@б#лам Собрали все г@вно по миру и давай на нас испытывать!

Из Китая везут не лучше -

https://ua24ua.net/effektivnost-nige-kovishilda-v-ukrainu-vezut-kitayskuyu-vaktsinu-coronavac-chto-o-ney-izvestno/ Эффективность ниже "Ковишилда". В Украину везут китайскую вакцину Coronavac. Что о ней известно? Ее структура кардинально отличается от американской, российской и британской
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26.03.2021 10:49 Ответить
Вчора проковішилдився з родиною. На ніч трохи темпратурило і трясло в ознобі. На ранок чудово. Треба вакцинуватися. Питанння про життя і смерть.
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26.03.2021 10:50 Ответить
Передаш пґівєт гєпє ат іаря валєрічя ,в шеоле!
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26.03.2021 10:57 Ответить
Два летальних випадки після вакцинації! В Одесі, в Чернівцях! так, це не "новічок"; але, очевидно, - каталізатор тромбозу!
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26.03.2021 10:55 Ответить
Яким боком кулеба до якості вакцини? Він провізор, фармацевт, лікар, хто він?
Чому у плісняви кожен ідіот коментує те, до чого він ні вухом, ні рилом? Для інформаційного шуму, для задовбування?
Треш, безкінечний треш, кожного дня.
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26.03.2021 10:55 Ответить
баран кулєба тоже в долі.
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26.03.2021 10:55 Ответить
пора искать министра МИДа, а Кулеба должен занять место Степанова,он уже "созрел" как вирусолог иностранных дел
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26.03.2021 10:59 Ответить
Opanjki, ministr inostranih del vmeshivajetsia v voprosah medicini, ne nu klasno a chto.
Hotj on odin iz redkih kto malo po kanavam gonjat kak rulevoi iz zebobikov, no raz za razom v glubokuju zarulivajet.
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26.03.2021 11:00 Ответить
Вирусный гинеколог высказался об вредности дизельных двигателей!
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26.03.2021 11:00 Ответить
Стирили гроші із фонду боротьби з ковідом, не перерахували їх влітку світовим виробникам на розробку, щоб отримати першими той же Pfizer тепер будемо асфальтом вакцинуватися і померлих від ковіду ховати. За останню добу - 362 покійника.
Це ж вони раніше кричали про "торгівлю на крові", а це як
Критика вакцини Covishield є безпідставною, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4971
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26.03.2021 11:01 Ответить
на графике рост смертности коррелирует с началом вакцинации "гівном"
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26.03.2021 11:48 Ответить
Что там по бусу с золотом, сотнями тысяч $ и сигаретами, которые вывозили дипломаты?
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26.03.2021 11:43 Ответить
А голос такой.. что сам себе не верит.... Сдерживается (сумасшедшими паузами между словами) , что бы не заржать...
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26.03.2021 12:16 Ответить
ой зрада-шмурдяк.
нам такого не надо, нас, адептов и ботов, сладчайший папередник сам вакцинирует, пописяв нам в очи прямо пфайзером.
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28.03.2021 02:03 Ответить
 
 