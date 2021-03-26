Критика вакцины Covishield является безосновательной, - Кулеба. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт вакцины Covishield поставлен на паузу, и это касается не только Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кулеба заявил в ходе брифинга.

"Я могу подтвердить, что критика вакцины Covishield является безосновательной. Мы анализировали эти волны обвинений в адрес этой вакцины и, в принципе, есть основания считать, что ведется целенаправленная информационная атака именно на вакцину Covishield, которая происходит в разных странах мира", - отметил министр.

Кулеба заявил, что на данный момент экспорт вакцины Covishield из Индии поставлен на паузу.

"Я не буду вдаваться в причины этого решения, некоторые из них являются публичными и уже были озвучены в мировых медиа, некоторые являются непубличными, но факт является фактом: экспорт вакцины Covishield поставлен на паузу, и это касается не только Украины, но и других стран мира, которые купили эту вакцину, в частности, это такие страны, как Канада или Бразилия", - подытожил глава МИД.

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