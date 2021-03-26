Критика вакцины Covishield является безосновательной, - Кулеба. ВИДЕО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт вакцины Covishield поставлен на паузу, и это касается не только Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кулеба заявил в ходе брифинга.
"Я могу подтвердить, что критика вакцины Covishield является безосновательной. Мы анализировали эти волны обвинений в адрес этой вакцины и, в принципе, есть основания считать, что ведется целенаправленная информационная атака именно на вакцину Covishield, которая происходит в разных странах мира", - отметил министр.
Кулеба заявил, что на данный момент экспорт вакцины Covishield из Индии поставлен на паузу.
"Я не буду вдаваться в причины этого решения, некоторые из них являются публичными и уже были озвучены в мировых медиа, некоторые являются непубличными, но факт является фактом: экспорт вакцины Covishield поставлен на паузу, и это касается не только Украины, но и других стран мира, которые купили эту вакцину, в частности, это такие страны, как Канада или Бразилия", - подытожил глава МИД.
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Ученый вирусолог. Нобелевский лауреат..
Вирус по-сути - молекула.
Какое дело молекуле до климатической зоны?
Оно кусок програмы. Заражает "печатный станок" и печатает свои копии.
Подходящие "принтеры" есть на всех континентах и во всех климатических зонах.
Из Китая везут не лучше -
https://ua24ua.net/effektivnost-nige-kovishilda-v-ukrainu-vezut-kitayskuyu-vaktsinu-coronavac-chto-o-ney-izvestno/ Эффективность ниже "Ковишилда". В Украину везут китайскую вакцину Coronavac. Что о ней известно? Ее структура кардинально отличается от американской, российской и британской
Чому у плісняви кожен ідіот коментує те, до чого він ні вухом, ні рилом? Для інформаційного шуму, для задовбування?
Треш, безкінечний треш, кожного дня.
Hotj on odin iz redkih kto malo po kanavam gonjat kak rulevoi iz zebobikov, no raz za razom v glubokuju zarulivajet.
Це ж вони раніше кричали про "торгівлю на крові", а це як
нам такого не надо, нас, адептов и ботов, сладчайший папередник сам вакцинирует, пописяв нам в очи прямо пфайзером.