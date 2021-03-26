УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10864 відвідувача онлайн
Новини Відео Боротьба з коронавірусом
1 342 22

Критика вакцини Covishield є безпідставною, - Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що експорт вакцини Covishield поставлений на паузу, і це стосується не тільки України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кулеба заявив у ході брифінгу.

"Я можу підтвердити, що критика вакцини Covishield є безпідставною. Ми аналізували ці хвилі звинувачень на адресу цієї вакцини і, в принципі, є підстави вважати, що ведеться цілеспрямована інформаційна атака саме на вакцину Covishield, яка відбувається в різних країнах світу", - зазначив міністр.

Кулеба заявив, що на цей момент експорт вакцини Covishield з Індії поставлений на паузу.

Також читайте: Сподіваємося, що у квітні поставки індійської вакцини Astra Zeneca відновляться, - Степанов

"Я не буду вдаватися в причини цього рішення, деякі з них є публічними і вже були озвучені в світових медіа, деякі є непублічним, але факт є фактом: експорт вакцини Covishield поставлений на паузу, і це стосується не тільки України, а й інших країн світу, які купили цю вакцину, зокрема, це такі країни, як Канада чи Бразилія ", - підсумував глава МЗС.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) AstraZeneca (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
А Кулеба привился индийским шмурдяком или он будучи в командыривке привился уже пфайзером и ему не нада?
показати весь коментар
26.03.2021 10:49
+6
Яким боком кулеба до якості вакцини? Він провізор, фармацевт, лікар, хто він?
Чому у плісняви кожен ідіот коментує те, до чого він ні вухом, ні рилом? Для інформаційного шуму, для задовбування?
Треш, безкінечний треш, кожного дня.
показати весь коментар
26.03.2021 10:55
+5
Министр иностранных дел оценивает вакцину? Такое возможно только в Украине! Прид@рок вещает д@б#лам Собрали все г@вно по миру и давай на нас испытывать!

Из Китая везут не лучше -

https://ua24ua.net/effektivnost-nige-kovishilda-v-ukrainu-vezut-kitayskuyu-vaktsinu-coronavac-chto-o-ney-izvestno/ Эффективность ниже "Ковишилда". В Украину везут китайскую вакцину Coronavac. Что о ней известно? Ее структура кардинально отличается от американской, российской и британской
показати весь коментар
26.03.2021 10:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Кулеба привился индийским шмурдяком или он будучи в командыривке привился уже пфайзером и ему не нада?
показати весь коментар
26.03.2021 10:49 Відповісти
"Вирус появившийся естественным путем живет только в своей климатической зоне и не может одновременно быть активным на всех континентах..."
Ученый вирусолог. Нобелевский лауреат..
показати весь коментар
26.03.2021 10:49 Відповісти
а что у каждого континента своя особенная климатическая зона, широты то одинаковые
показати весь коментар
26.03.2021 10:56 Відповісти
почему есть негры,китайцы, арабы,аборигены ,чукчи там разные японцы,которые отличаются друг от друга не только внешним видом,но и тем,что они кушают и где живут?Вирусня точно также,где он родился, там и живет .
показати весь коментар
26.03.2021 11:03 Відповісти
есть вирус оспы, от которого прививаются по всему миру, а не там где он возник
показати весь коментар
26.03.2021 11:10 Відповісти
Вам срочно нужна прививка от оспы
показати весь коментар
26.03.2021 11:16 Відповісти
у меня уже есть, и благодаря массовой вакцинации у вас её может и не быть, до поры...
показати весь коментар
26.03.2021 11:18 Відповісти
И не говори.
Вирус по-сути - молекула.
Какое дело молекуле до климатической зоны?
Оно кусок програмы. Заражает "печатный станок" и печатает свои копии.
Подходящие "принтеры" есть на всех континентах и во всех климатических зонах.
показати весь коментар
26.03.2021 10:58 Відповісти
Министр иностранных дел оценивает вакцину? Такое возможно только в Украине! Прид@рок вещает д@б#лам Собрали все г@вно по миру и давай на нас испытывать!

Из Китая везут не лучше -

https://ua24ua.net/effektivnost-nige-kovishilda-v-ukrainu-vezut-kitayskuyu-vaktsinu-coronavac-chto-o-ney-izvestno/ Эффективность ниже "Ковишилда". В Украину везут китайскую вакцину Coronavac. Что о ней известно? Ее структура кардинально отличается от американской, российской и британской
показати весь коментар
26.03.2021 10:49 Відповісти
Вчора проковішилдився з родиною. На ніч трохи темпратурило і трясло в ознобі. На ранок чудово. Треба вакцинуватися. Питанння про життя і смерть.
показати весь коментар
26.03.2021 10:50 Відповісти
Передаш пґівєт гєпє ат іаря валєрічя ,в шеоле!
показати весь коментар
26.03.2021 10:57 Відповісти
Два летальних випадки після вакцинації! В Одесі, в Чернівцях! так, це не "новічок"; але, очевидно, - каталізатор тромбозу!
показати весь коментар
26.03.2021 10:55 Відповісти
Яким боком кулеба до якості вакцини? Він провізор, фармацевт, лікар, хто він?
Чому у плісняви кожен ідіот коментує те, до чого він ні вухом, ні рилом? Для інформаційного шуму, для задовбування?
Треш, безкінечний треш, кожного дня.
показати весь коментар
26.03.2021 10:55 Відповісти
баран кулєба тоже в долі.
показати весь коментар
26.03.2021 10:55 Відповісти
пора искать министра МИДа, а Кулеба должен занять место Степанова,он уже "созрел" как вирусолог иностранных дел
показати весь коментар
26.03.2021 10:59 Відповісти
Opanjki, ministr inostranih del vmeshivajetsia v voprosah medicini, ne nu klasno a chto.
Hotj on odin iz redkih kto malo po kanavam gonjat kak rulevoi iz zebobikov, no raz za razom v glubokuju zarulivajet.
показати весь коментар
26.03.2021 11:00 Відповісти
Вирусный гинеколог высказался об вредности дизельных двигателей!
показати весь коментар
26.03.2021 11:00 Відповісти
Стирили гроші із фонду боротьби з ковідом, не перерахували їх влітку світовим виробникам на розробку, щоб отримати першими той же Pfizer тепер будемо асфальтом вакцинуватися і померлих від ковіду ховати. За останню добу - 362 покійника.
Це ж вони раніше кричали про "торгівлю на крові", а це як
Критика вакцини Covishield є безпідставною, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4971
показати весь коментар
26.03.2021 11:01 Відповісти
на графике рост смертности коррелирует с началом вакцинации "гівном"
показати весь коментар
26.03.2021 11:48 Відповісти
Что там по бусу с золотом, сотнями тысяч $ и сигаретами, которые вывозили дипломаты?
показати весь коментар
26.03.2021 11:43 Відповісти
А голос такой.. что сам себе не верит.... Сдерживается (сумасшедшими паузами между словами) , что бы не заржать...
показати весь коментар
26.03.2021 12:16 Відповісти
ой зрада-шмурдяк.
нам такого не надо, нас, адептов и ботов, сладчайший папередник сам вакцинирует, пописяв нам в очи прямо пфайзером.
показати весь коментар
28.03.2021 02:03 Відповісти
 
 