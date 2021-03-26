Критика вакцини Covishield є безпідставною, - Кулеба. ВIДЕО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що експорт вакцини Covishield поставлений на паузу, і це стосується не тільки України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кулеба заявив у ході брифінгу.
"Я можу підтвердити, що критика вакцини Covishield є безпідставною. Ми аналізували ці хвилі звинувачень на адресу цієї вакцини і, в принципі, є підстави вважати, що ведеться цілеспрямована інформаційна атака саме на вакцину Covishield, яка відбувається в різних країнах світу", - зазначив міністр.
Кулеба заявив, що на цей момент експорт вакцини Covishield з Індії поставлений на паузу.
"Я не буду вдаватися в причини цього рішення, деякі з них є публічними і вже були озвучені в світових медіа, деякі є непублічним, але факт є фактом: експорт вакцини Covishield поставлений на паузу, і це стосується не тільки України, а й інших країн світу, які купили цю вакцину, зокрема, це такі країни, як Канада чи Бразилія ", - підсумував глава МЗС.
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Ученый вирусолог. Нобелевский лауреат..
Вирус по-сути - молекула.
Какое дело молекуле до климатической зоны?
Оно кусок програмы. Заражает "печатный станок" и печатает свои копии.
Подходящие "принтеры" есть на всех континентах и во всех климатических зонах.
Из Китая везут не лучше -
https://ua24ua.net/effektivnost-nige-kovishilda-v-ukrainu-vezut-kitayskuyu-vaktsinu-coronavac-chto-o-ney-izvestno/ Эффективность ниже "Ковишилда". В Украину везут китайскую вакцину Coronavac. Что о ней известно? Ее структура кардинально отличается от американской, российской и британской
Чому у плісняви кожен ідіот коментує те, до чого він ні вухом, ні рилом? Для інформаційного шуму, для задовбування?
Треш, безкінечний треш, кожного дня.
Hotj on odin iz redkih kto malo po kanavam gonjat kak rulevoi iz zebobikov, no raz za razom v glubokuju zarulivajet.
Це ж вони раніше кричали про "торгівлю на крові", а це як
нам такого не надо, нас, адептов и ботов, сладчайший папередник сам вакцинирует, пописяв нам в очи прямо пфайзером.