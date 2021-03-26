Критика вакцини Covishield є безпідставною, - Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що експорт вакцини Covishield поставлений на паузу, і це стосується не тільки України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кулеба заявив у ході брифінгу.

"Я можу підтвердити, що критика вакцини Covishield є безпідставною. Ми аналізували ці хвилі звинувачень на адресу цієї вакцини і, в принципі, є підстави вважати, що ведеться цілеспрямована інформаційна атака саме на вакцину Covishield, яка відбувається в різних країнах світу", - зазначив міністр.

Кулеба заявив, що на цей момент експорт вакцини Covishield з Індії поставлений на паузу.

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"Я не буду вдаватися в причини цього рішення, деякі з них є публічними і вже були озвучені в світових медіа, деякі є непублічним, але факт є фактом: експорт вакцини Covishield поставлений на паузу, і це стосується не тільки України, а й інших країн світу, які купили цю вакцину, зокрема, це такі країни, як Канада чи Бразилія ", - підсумував глава МЗС.