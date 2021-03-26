Зеленский поздравил нацгвардейцев с 7-й годовщиной создания НГУ. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нацгвардейцев с 7-й годовщиной создания Национальной гвардии Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский записал специальное видеообращение к сотрудникам НГУ и опубликовал его на своей странице в соцсети.

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