РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5178 посетителей онлайн
Новости Видео
782 10

Зеленский поздравил нацгвардейцев с 7-й годовщиной создания НГУ. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нацгвардейцев с 7-й годовщиной создания Национальной гвардии Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский записал специальное видеообращение к сотрудникам НГУ и опубликовал его на своей странице в соцсети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Безопасность" - не просто слово. Это - ежедневная работа", - СБУ отмечает 29-ю годовщину создания. ВИДЕО

Автор: 

праздник (1691) Национальная гвардия (2134)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Зеленський привітав нацгвардійців із 7-ю річницею створення НГУ - Цензор.НЕТ 5908

.....
показать весь комментарий
26.03.2021 11:00
+5
Нац гады кардинала тысича чиртей
показать весь комментарий
26.03.2021 10:50
+5
Тому, що 7 років назад воно овоча в бані розважало, а потім до безлера в горлівку поїхало. А ви чекаєте від нього якихось привітань?
показать весь комментарий
26.03.2021 10:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А з днем Добровольця чого воно не привітало?
показать весь комментарий
26.03.2021 10:49 Ответить
Тому, що 7 років назад воно овоча в бані розважало, а потім до безлера в горлівку поїхало. А ви чекаєте від нього якихось привітань?
показать весь комментарий
26.03.2021 10:55 Ответить
наговариваете . он почти собирался умереть защищая Крым . но вовремя вспомнил что еще не президент и отменил свое геройское геройство
показать весь комментарий
26.03.2021 10:59 Ответить
Ні, і ніколи не очікував.
показать весь комментарий
26.03.2021 11:19 Ответить
Нац гады кардинала тысича чиртей
показать весь комментарий
26.03.2021 10:50 Ответить
Іспанський стид. Як можна було дойти до того, щоб безмозглий клоун став вищій за ЗСУ, СБУ, НГУ?
показать весь комментарий
26.03.2021 10:51 Ответить
73% так вирішили.
показать весь комментарий
26.03.2021 10:52 Ответить
Зеленський привітав нацгвардійців із 7-ю річницею створення НГУ - Цензор.НЕТ 5908

.....
показать весь комментарий
26.03.2021 11:00 Ответить
І яке відношення до створення нац.грардії має цей тупий Піськограй???
показать весь комментарий
26.03.2021 11:09 Ответить
это чисто протокольное поздравление... это типа обязанность...(отношения никакого ни к чему...ну окромя шоубизнеса и... брехни и казноразбазаривания оно не имеет отношения)))
показать весь комментарий
26.03.2021 11:18 Ответить
 
 