Зеленский поздравил нацгвардейцев с 7-й годовщиной создания НГУ. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нацгвардейцев с 7-й годовщиной создания Национальной гвардии Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский записал специальное видеообращение к сотрудникам НГУ и опубликовал его на своей странице в соцсети.
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