Зеленський привітав нацгвардійців із 7-ю річницею створення НГУ. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський привітав нацгвардійців із 7-ю річницею створення Національної гвардії України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський записав спеціальне відеозвернення до співробітників НГУ й опублікував його на своїй сторінці в соцмережі.
Топ коментарі
+7 Вася Шевченко #371210
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+5 Підлога Маккартні
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+5 Богдан Сварга
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