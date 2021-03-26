УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10864 відвідувача онлайн
Новини Відео
782 10

Зеленський привітав нацгвардійців із 7-ю річницею створення НГУ. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав нацгвардійців із 7-ю річницею створення Національної гвардії України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський записав спеціальне відеозвернення до співробітників НГУ й опублікував його на своїй сторінці в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Безпека не просто слово. Це - щоденна робота", - СБУ відзначає 29-ту річницю створення. ВIДЕО

Автор: 

свято (682) Національна гвардія (1543)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Зеленський привітав нацгвардійців із 7-ю річницею створення НГУ - Цензор.НЕТ 5908

.....
показати весь коментар
26.03.2021 11:00
+5
Нац гады кардинала тысича чиртей
показати весь коментар
26.03.2021 10:50
+5
Тому, що 7 років назад воно овоча в бані розважало, а потім до безлера в горлівку поїхало. А ви чекаєте від нього якихось привітань?
показати весь коментар
26.03.2021 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А з днем Добровольця чого воно не привітало?
показати весь коментар
26.03.2021 10:49 Відповісти
Тому, що 7 років назад воно овоча в бані розважало, а потім до безлера в горлівку поїхало. А ви чекаєте від нього якихось привітань?
показати весь коментар
26.03.2021 10:55 Відповісти
наговариваете . он почти собирался умереть защищая Крым . но вовремя вспомнил что еще не президент и отменил свое геройское геройство
показати весь коментар
26.03.2021 10:59 Відповісти
Ні, і ніколи не очікував.
показати весь коментар
26.03.2021 11:19 Відповісти
Нац гады кардинала тысича чиртей
показати весь коментар
26.03.2021 10:50 Відповісти
Іспанський стид. Як можна було дойти до того, щоб безмозглий клоун став вищій за ЗСУ, СБУ, НГУ?
показати весь коментар
26.03.2021 10:51 Відповісти
73% так вирішили.
показати весь коментар
26.03.2021 10:52 Відповісти
Зеленський привітав нацгвардійців із 7-ю річницею створення НГУ - Цензор.НЕТ 5908

.....
показати весь коментар
26.03.2021 11:00 Відповісти
І яке відношення до створення нац.грардії має цей тупий Піськограй???
показати весь коментар
26.03.2021 11:09 Відповісти
это чисто протокольное поздравление... это типа обязанность...(отношения никакого ни к чему...ну окромя шоубизнеса и... брехни и казноразбазаривания оно не имеет отношения)))
показати весь коментар
26.03.2021 11:18 Відповісти
 
 