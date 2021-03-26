Зеленський привітав нацгвардійців із 7-ю річницею створення НГУ. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав нацгвардійців із 7-ю річницею створення Національної гвардії України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський записав спеціальне відеозвернення до співробітників НГУ й опублікував його на своїй сторінці в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Безпека не просто слово. Це - щоденна робота", - СБУ відзначає 29-ту річницю створення. ВIДЕО