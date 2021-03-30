Мать погибшего героя Украины Сергея Амброса высадили из маршрутки посреди дороги в Черкассах, мотивируя якобы отсутствием льготы, - Нацкорпус. ВИДЕО

В Черкассах 29 марта водитель маршрутки № 20 высадил из салона мать погибшего участника российско-украинской войны, народного героя Украины Сергея Амброса, объясняя это тем, что она якобы не является представителем льготной категории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального корпуса.

Более того, водитель и кондуктор высадили женщину не на остановке, а посреди дороги. Свое поведение они объясняют тем, что, мол, в автобусе есть только два льготных места, и те уже были заняты.

Заступиться за женщину и провести воспитательную беседу с перевозчиком и водителем пришли боевые побратимы погибшего воина.

"Больше всего поразило то, что из всех присутствующих в маршрутке за женщину никто не вступился. Но водитель и кондуктор, по словам директора предприятия, уже уволены. Мы это проверим. Я хочу предупредить всех перевозчиков да и вообще всех: если вдруг вам кажется, что можно вести себя как откровенно мерзко и не нести за это наказание - так не будет. В Украине идет война, и родственники погибших героев - это те, кто заслуживают наибольшего уважения. Поэтому, если такие случаи будут повторяться, - наука будет безжалостной ", - написал руководитель Черкасского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук в Телеграм-канале.

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