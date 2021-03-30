"Падла, бл#дь! Сука старая! Иди нах#й, тварь! Чтоб ты сдох сегодня!" - в Кременчуге после просьбы надеть маску молодая женщина объяснила мужчине свое отношение к карантину. ВИДЕО

В кременчугской маршрутке молодая женщина начала оскорблять мужчину после того, как он сделал ей замечание и попросил надеть маску. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись, на которой зафиксировано агрессивное поведение женщины, опубликована на одном из кременчугских телеграмм-каналов.

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