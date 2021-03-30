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"Падла, бл#дь! Сука старая! Иди нах#й, тварь! Чтоб ты сдох сегодня!" - в Кременчуге после просьбы надеть маску молодая женщина объяснила мужчине свое отношение к карантину. ВИДЕО

В кременчугской маршрутке молодая женщина начала оскорблять мужчину после того, как он сделал ей замечание и попросил надеть маску. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись, на которой зафиксировано агрессивное поведение женщины, опубликована на одном из кременчугских телеграмм-каналов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ты че ох#ел, бл#дь!? Сдохните, пожалуйста, уже!" - пассажиры харьковской маршрутки №209 поссорились из-за карантинных правил. ВИДЕО

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карантин (16729) Кременчуг (351) маршрутки (546) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+94
Угадайте с трех раз за кого такое быдло голосует?
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30.03.2021 15:11
+81
Так, тут багато варіантів, але воно точно не буде голосувати за проукраїнськи сили.
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30.03.2021 15:17
+42
"Падла, бл#дь! Сука стара! Іди нах#й, тварюка! Щоб ти здох сьогодні!", - в Кременчуці після прохання надіти маску, молода жінка пояснила чоловікові своє ставлення до карантину - Цензор.НЕТ 8978
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30.03.2021 15:31
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Страница 6 из 6
Я не знаю .. але соромно чомусь мені. А чому я так написав , тому що точно такє могло трапитись і Тамбові і у Вологді і в Дніпрі і у Харькові , різниці жодноі(!) тому що це ісконно русзкий мат , тому що Украіна ще не вийшла з того лядського совка
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31.03.2021 00:15 Ответить
До речи в Німеччині немає матюків , тупо немає , так як і в Украіні іх ніколи не було , це руский мир приніс матюки 300 років тому в неньку...
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31.03.2021 00:18 Ответить
Да беден на мат немецкий, всё шайзе та швайне. На службе в ГСВГ прикольно было слушать, как немцы русским матом ругаются, не знаю все ли, но те кто с советскими вояками общались, то матом крыли. Может сейчас прошло, после ухода оккупантов.
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31.03.2021 00:25 Ответить
О то і я ж про це ) а мене дивує як литовці між собою спілкуються ( литовською звичайно) і слово через слово рус мат перемат , питаю іх - чому ? Вони кажуть немає в нас таких слів литовською мовою а як ще підкреслити негатив ?)
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31.03.2021 00:29 Ответить
Зараз у нас декотрі обурюються, що їх нібито заставляють українською розмовляти в магазинах та інших установах, а я бачу в цьому лише позитив. Тому що, у тому ж Кременчуці в супермаркетах продавчині коли спілкуються українською, то милуєшся, як чемно звучить українська.
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31.03.2021 00:37 Ответить
Потрібний час.. імперія знищувала нашу мову нашу культуру нашу ідентичність 300 років, щоб відродити все це 30 років то дуже мало
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31.03.2021 07:39 Ответить
Якщо ту имперію, та за поребрик, то швидко все влаштується і Мир і добробут, бо крім екстремізму вони нічого плідного не несуть до України. Наприклад набагато менша Болгарія, після трьохсот років турецького ярма, не втратила мови та ідентичності.
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31.03.2021 08:48 Ответить
Я "дико извиняюсь", но - в качестве "информации к размышлению" или "а кто, кто это сделал???!..." / "что бы это значило?"

"Китайская биологическая лаборатория в Ухани принадлежит компании GlaxoSmithKline, которая (совершенно случайно) принадлежит компании Pfizer, в которой (совершенно случайно) производит вакцину против вируса, который происходит из биологической лаборатории в Ухани, а последнюю финансирует доктор Фаучи (совершенно случайно), который делает ей рекламу.
GlaxoSmithKline (по случайному совпадению) управляется компанией Black Rock Finances, которая (совершенно случайно) управляет финансами Open Foundation Company (фонд Джорджа Сороса), который (по случайному совпадению) обслуживает французскую страховую компанию AXA
Так уж сложилось, что Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (совершенно случайно) построила китайскую лабораторию в Ухани, и была куплена немецкой страховой компанией Allianz, ее акционером (по случайному совпадению) является Vanguard, который (совершенно случайно) является акционером Black Rock, который (по случайному совпадению) управляет центральными банками и распоряжается примерно третью глобального инвестиционного капитала.
Black Rock также (совершенно случайно) является главным акционером компании MICROSOFT, которая принадлежит Биллу Гейтсу, который (по случайному совпадению) является акционером компании Pfizer, которая (как вы конечно помните - продает эту чудодейственную вакцину) в настоящее время (совершенно случайно) является первым из спонсоров ВОЗ
Теперь вам наверно гораздо понятнее, как мертвая летучая мышь, проданная на рынке в Китае заразила целую планету))"
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30.03.2021 22:44 Ответить
Я бы не удивился есл бы этот бред про Соросят нес тупой собачий рот Дубинский и Ко
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30.03.2021 22:53 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007828154679&__cft__%5b0%5d=AZVpcZ1V1I0BpN_p7zCSNjCQQUr-*****************-2qtcVYQmYszTM5NI8rd_x9j9BBX1B7cODTrts1Dutr6bo4-qK24l1KLrRB_m8O99MLdnZbeMpm_AKhgpbypyPc-IvrjlHKryAqOU5GzFHUnBI0Omsy-8KeLLvWxK_1gw&__tn__=-%5dC%2CP-y-R

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007828154679&__cft__%5b0%5d=AZVpcZ1V1I0BpN_p7zCSNjCQQUr-*****************-2qtcVYQmYszTM5NI8rd_x9j9BBX1B7cODTrts1Dutr6bo4-qK24l1KLrRB_m8O99MLdnZbeMpm_AKhgpbypyPc-IvrjlHKryAqOU5GzFHUnBI0Omsy-8KeLLvWxK_1gw&__tn__=-%5dC%2CP-y-R Мария
Синявская https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2846959978908246&id=100007828154679&__cft__%5b0%5d=AZVpcZ1V1I0BpN_p7zCSNjCQQUr-*****************-2qtcVYQmYszTM5NI8rd_x9j9BBX1B7cODTrts1Dutr6bo4-qK24l1KLrRB_m8O99MLdnZbeMpm_AKhgpbypyPc-IvrjlHKryAqOU5GzFHUnBI0Omsy-8KeLLvWxK_1gw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 22
марта, 06:30 Кстати - «предполагать» каждый имеет полное право что угодно, но - а в чём именно именно тут заключается «бред»? У Вас имеются другие сведения?
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30.03.2021 23:02 Ответить
В дурке день открытых дверей? Или Интернет провели?
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30.03.2021 23:00 Ответить
Хамить мамке будешь!
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30.03.2021 23:04 Ответить
В Кременчуге кстати масочный режим соблюдают везде, эта дура редкое исключение.
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30.03.2021 23:18 Ответить
На днях узнаем и фамилию, может ещё, что споёт.
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30.03.2021 23:22 Ответить
Сегодня в Кременчуге наблюдал возмущённого мужика, которого кондукторша не пустила в троллейбус в связи с превышением лимита, но там кондуктор была тетка мощная, за сотню кг, отрезала быстро...Понятно уже всех задолбал этот ковид, вот башню и рвёт. Но говорят инфекционка кременчугская забита.
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30.03.2021 23:28 Ответить
Я вижу здесь только одну пользу - появились относительно культурные очереди на транспорт, а не так как всегда - всем кагалом затаптывают . Но мне, как жителю северного полюса, очень удобно с транспортом.
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31.03.2021 04:31 Ответить
В Кременчуге с транспортом норм было, троллейбусы все новые, если бы не лимит. А так конечно если сел, то вообще просторно и комфортно).
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31.03.2021 08:43 Ответить
вот скоро огнестрел дадут , и сразу порядок наступит - таких случаев не будет .
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30.03.2021 23:56 Ответить
Та кто на эту дуру патрон тратить будет.
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31.03.2021 00:09 Ответить
йу неве ноу йу неве ноу
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31.03.2021 01:14 Ответить
На нее никто не будет тратить, а вот она на тебя потратит ) а на суде скажет, что у нее просто месячные были, поэтому плохое настроение ))
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31.03.2021 07:28 Ответить
Ей не дадут разрешение, она же дура)
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31.03.2021 08:38 Ответить
Масочный режим:
"Падла, бл#дь! Сука стара! Іди нах#й, тварюка! Щоб ти здох сьогодні!", - в Кременчуці після прохання надіти маску, молода жінка пояснила чоловікові своє ставлення до карантину - Цензор.НЕТ 1134
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31.03.2021 01:11 Ответить
Антимасочники та антиковідники - це окрема каста психічно хворих та розумово відсталих. Ця кобила не одна така, їх багато і в Україні, і за кордоном. Але чомусь більше всього їх на расєї. Саме кацапи у своїй масі заперечують ковід, агітують проти щеплення та звинувачують в усьому Біла Гейца, рептилоідів та уряди тих країн, де вони зараз живуть ситим та безпечним життям, після того, як повтікали з расєї та України.
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31.03.2021 03:07 Ответить
к доктору, срочно!
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31.03.2021 08:39 Ответить
Парєбрік та пляшка там.
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31.03.2021 11:25 Ответить
кому то с женой повезёт.
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31.03.2021 05:08 Ответить
Стою в аптеці, під руку буквально мені преться якась баба, хече мені в обличчя, маска на шиї теліпається. Ну я їй і сказав, тихенько- ;тьотко, ви б так об мене не шетерилися, я з ковідом працюю, у мене на самій куртці цілий зоопарк вірусів;.
Вона тут же закочує істерику, виливає на себе флакон спирту, тягне ту заяложену ганчірку аж по самі очі і кричить ;для чого таких в аптеку пускать, шо всіх позаражають;
Ржака.
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31.03.2021 06:09 Ответить
Даю руку на отсєчєнєніє, що ця свиноматка з лєктората зєлєнського або опзж
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31.03.2021 09:40 Ответить
Запахло руцьким міром
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31.03.2021 09:50 Ответить
Это типичный избиратель Партии Регионов,ОПЗЖ,партиии Шария а также других любителей ватного мира.
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31.03.2021 10:50 Ответить
Российский кинорежиссер Аркадий ТИГАЙ: «Украина нас, русских, родила, выкормила, выпестовала и вывела в люди, дала нам письменность и веру - потому она и «ненька», а Киев - «мать городов русских». Рожденные в днепровской купели, мы выросли, разбрелись по свету, разбогатели, заматерели, и теперь, навалившись на Украину всей своей огромной сыновьей тушей, реально насилуем собственную мать, причем делаем это с восторгом и удальским гиканьем... Эй вы, русские мужики, вас еще не тошнит от этой мерзости?»
Подлость и насилие, с которыми мы вторглись в братскую страну, оказались именно подлостью и насилием, и ничем другим. И уж никак не заботой об угнетенном «русском мире».
ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РОССИИ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ, ЧТО ИХ СТРАНА ВЕДЕТ В УКРАИНЕ ЗАХВАТНИЧЕСКУЮ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ БОЙНЮ"
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31.03.2021 11:11 Ответить
А чого вона така жирна? Харя хоч пацюків лупаш...
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31.03.2021 11:28 Ответить
мое мнение такое.. унижать физически и морально нельзя и должно быть наказуемо..а она должна быть оштрафована -- полиция авакова ищите работайте....
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31.03.2021 11:41 Ответить
Искрение сочувствие мужу ,этой хабалки и истерички😳🙏МУЖИК ДЕРЖИСЬ ТЫ ГЕРОЙ!!!!!🖌✏️🖌✏️🖌✏️🖌✏️🖌✏️🖌✏️🖌✏️🖌✏️🖌✏️🖌✏️🖌✏️🖌✏️🖌✏️🖌✏️😱😱😱
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31.03.2021 12:20 Ответить
А у этого существа ЕСТЬ муж??? Никакого мужа там не может быть, и моча стреляет в голову от хронического недое.ба. Там все очень печально
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31.03.2021 16:36 Ответить
я так розумію що всі джентельмени , боялися ботінки її соплями забруднити . ні у кого не піднялася нога ввалити її.це ж не жінка , думаю ніхто би й слова не сказав.
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31.03.2021 12:30 Ответить
Потом бы раздули, что бедную женщину избил грубый мужык. Ни за что.
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31.03.2021 12:57 Ответить
А водителей не штрафуют, за то, что берет в маршрутку без маски?
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31.03.2021 13:56 Ответить
Лiкap: Однoгo paнкy ти пpoкинeшcя i тeбe тpoхи зaбoлuть гopлo.

Однoгo пpeкpacнoгo paнкy ти пpoкинeшcя i тeбe тpoxи зaбoлить гopлo, нy тpiшeчки, ти пoдyмaєш -пeвнo чepeз xoлoднy кoлy.. Oкeй - йдeмo дaлi, cлaбкicть-тo вiд пoгoди, тo дoщ, тo coнцe-вce лoгiчнo, тиxeнькe пoкaшлювaння тeж вiд пилюки тa cтapoї кoвдpи з пip'ям, нюx i cмaк iнкoли пpoпaдaє якщo зacтyдa… І ти xoдитимeш мaгaзинaми тa вyлицями мicтa, пiдeш в гocтi дo знaйoмиx, пoвeдeш в дитcaдoк дитинy , випaдкoвo пo зaпиcy вiдвiдaєш cпopтзaл, бo тpeбa cxyднyти, тaм кiлькa paзiв кaшлянeш i вчeпишcя зa тpeнaжep, пoтiм пpиймeш зaпpoшeння нa вeчipкy з зaкpитими poлoкaceтaми, бyдeш пиcaти пocти в фeйcбyцi який ж лoXдayн цeй лoкдayн,щo y тeбe бiзнecи i дyжe дiлoвi зycтpiчi, iвeнти тa фiгнiвeнти. Пoтiм нa "Людoнькax пopaдьтe" бyдeш питaти, щo пити якщo бoлить гopлo i якocь тaк тo минe, пoвiльнo, aлe минe, мoжливo….. I пoтiм випaдкoвo здaвши aнaлiз нa aнтuтiлa ти втiшишcя, щo вoни в тeбe є, i пpи кoжнiй нaгoдi i кoжнoмy мacoвoмy збiгoвиcькy, ти poзкaжeш як гepoїчнo здoлaв кopoнy…
І ти нiкoли нe дiзнaєшcя, щo пpoдaвeць мaгaзинy, який ти вiдвiдyвaв нocячи мacкy нa бopoдi i пoкaxикyючи - вжe тиждeнь y peaнiмaцiї, i цeй пpoдавeць caм виxoвyє мaлeнькy дuтuнy, щo нa лiки для лiкyвaння гpoшi збиpaють цiлим мiкpopaйoнoм, щo тpeнep cпopтзaлy зaxвopiв тa пpинic kopoнaвipyc дoдoмy, i вiд koвiдy y ньoгo пomepлa мaмa, a тaтo в вaжкoмy cтaнi y peaнiмaцiї, щo з 20 знaйoмиx iз зaбaви з зaчинeними poлoкaceтaми нe зaxвopiлo лишe тpoє, iншi aбo y лiкapнi, aбo xвopiють вдoмa, щo y лiкapняx вiд втoми нeпpитoмнiє мeдпepcoнaл, xoч ця втoмa тoбi тoчнo нe цiкaвa i нa щacтя нe вiдoмa…
Ти нaвiть нe пpoчитaєш, як xтocь пиcaтимe y твoїй фpeнд-cтpiчцi ,щo чияcь дuтинa нiкoли нe пoбaчить мaмy, xтocь дoвiкy бyдe жити нa пpeпapaтax нaвiть oдyжaвши, чиїcь oнyки тaк i нe змoжyть гiднo пoпpoщaтиcя з дiдyceм тa бaбyceю, aлe ж в тeбe нe тaк, для чoгo вникaти в yci цi icтopiї iз coцмepeж…
Тeбe ж цe зoвciм зoвciм нe cтocyєтьcя, в тeбe ж aнтuтiлa…Пpoтe i вoни мaють влacтивicть бyти нe вiчними. Пpocтo пaм'ятaй пpo цe щopaзy, кoли знoвy пoчнeш кaxикaти, нocити мacкy нa бopoдi, дyмaти щo бeзcmepтний i дo тeбe цe нe мaє жoднoгo cтocyнкy.
Нe зaбyвaй! Бo ти, тaк caмe ти, тeж винeн y тoмy, щo вiдбyвaєтьcя нaвкoлo! Вiдчyй цю вiдпoвiдaльнicть i тpoxи cxaмeниcь..
https://www.facebook.com/%D0%9B%D0%9E%D0%A0-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA-105342927659304/?__cft__[0]=AZWvjt0WdmZkKVFESrRlAz3ASLU7IUO2d_mevjPitkELXCpKmBEwhQ1WSKBFvlyMjDWTxjEP_eLs-fvUWc7ZLW__QRp7vidl_6CAM3bGA6VWtTSDSxRk3vrednz1kJ8EL4tuRLWlyVegd_H0Jh3Sx1fxJICbhP0cSDTeUZHNTMONvw&__tn__=-UC%2CP-R ЛОР Павлюк
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31.03.2021 15:11 Ответить
А ви кажете повертати Донбас і Крим!... Не раз ловив себе на думці, що хотів би жити з такими сажитєлямі в різних країнах...
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31.03.2021 15:18 Ответить
На вигляд нормальна жінка, але коли відкрила рот, то стара шмара-зечка на зоні.
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31.03.2021 15:26 Ответить
В лугандон с урала в 20-30 -х годах прошлого столетия было переселено очень много так называемого населения для разработки Донбасса. Это быдло расплодилось и перенесло еще как минимум на треть Украины свои недоразвитые гены. Вот они и рассекают по кременчугским и всяким другим маршруткам по всей стране
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31.03.2021 16:43 Ответить
****** своими намордниками...все равно переболеете...у нас на работе 3-е и болели всего 3 дня у троих корона...уже бегают как кони.....
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31.03.2021 20:10 Ответить
Сраку не підставляй, як казали в есесеровській армії, а ще краще на третій день ковіду почни бігати, як кінь...
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31.03.2021 22:31 Ответить
ну..ну.. бігайте..((

поки що вам щастить...
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01.04.2021 17:43 Ответить
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