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Новости Видео Убийство Шеремета
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Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на избранную ему меру пресечения и оставил Антоненко под стражей.

Об этом объявила председательствующая судья, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Коллегия судей определила: апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, решение суда, которым Антоненко продлено содержания под стражей до 21 мая, оставить без изменений. Постановление кассационному обжалованию не подлежит", - отметила судья.

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В ходе заседания адвокаты Антоненко заявили, что ряд лиц написали заявления, в которых попросили отдать его им на поруки, среди них - бывший народный депутат Андрей Тетерук, действующие народные депутаты Яна Зинкевич, София Федына, Михаил Бондар, Владимир Арьев, Ирина Фриз (все "ЕС"), Егор Чернев ( "Слуга народа"), а также - командир Антоненко Алексей Никифоров.

Со своей стороны прокурор Михаил Тишин сказал, что содержание под стражей, по его мнению, является единственной мерой пресечения, которая может обеспечить надлежащее процессуальное поведение Антоненко, и попросил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

Автор: 

апелляция (628) арест (10458) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+26
Доказів проти Антоненко у слідства немає, а термін ув'язнення продовжили. На якій підставі?! От якби був би риг або сєпар, то зебіли вже давно звільнили б, бо сєпари - це їхні союзники.
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31.03.2021 14:07
+25
зеленский подонок
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31.03.2021 14:06
+19
ми ще побачимо в новинах: "апеляційний суд залишив Зеленського й Авакова під вартою"
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31.03.2021 14:07
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зеленский подонок
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31.03.2021 14:06 Ответить
Без вариантов.
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31.03.2021 14:08 Ответить
судьи проститутки их вешать надо или расстреливать говорю как юрист в системе права с 1981 года деградация системы законов права при зелёном клоуне улетело в Бездну исправить только одним концлагерь и под окрошку 200-300 тысяч всех ублюлдков полицаев судей прокуроров набуинов гбрровцев...нардепов миныстров экс нардепов и действующих ************ бувших и нынешних все. на ското забой... порядка в стране не будет.. правосудие будет просто лохотроном или способом сведения счетов...
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31.03.2021 14:22 Ответить
ЗНАЧИТ НАРОД НЕ ЗНАЕТ ...ПОЧЕМУ СИДИТ АНТОНЕНКО.....Ваша задача.....донести до народа ...согласно ДОКУМЕНТОВ...за что посадил суд Антоненка....За что??За то что АНТОНЕНКО сам нес к автомобилю взрывчатку.или он является организатором...или соучастником.......НАРОД ЕСЛИ ВСЮ УЗНАЕТ ПРАВДУ....а не чьи то вопли....ТОГДА АНТОНЕНКО БУДЕТ НА ВОЛЕ...!!!
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31.03.2021 14:35 Ответить
он в тюрьме по распоряжению зеленского
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31.03.2021 15:11 Ответить
Доказів проти Антоненко у слідства немає, а термін ув'язнення продовжили. На якій підставі?! От якби був би риг або сєпар, то зебіли вже давно звільнили б, бо сєпари - це їхні союзники.
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31.03.2021 14:07 Ответить
Якщо немае доказив...проти Антоненка......значит ваша обязанность четко донести это народу...Ну сумел же зеленский донести народу...что Антоненко виновен....а вы---нет
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31.03.2021 14:36 Ответить
что сумел членограй ?
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31.03.2021 15:12 Ответить
что написано в приговоре...тогда народ поверит
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31.03.2021 17:55 Ответить
ми ще побачимо в новинах: "апеляційний суд залишив Зеленського й Авакова під вартою"
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31.03.2021 14:07 Ответить
З нашим яловим громадянським суспільством не факт
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31.03.2021 18:05 Ответить
Мы у Гондурасе, пздр!
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31.03.2021 14:07 Ответить
Гондурас нормальна країна - вакцинується Пфайзером, ріст економіки.
Ми прибуваєм в Білорусь на першу колію.
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31.03.2021 14:10 Ответить
Я думаю, що всі сади ти, причетні д цього злочинного позбавлення волі людини без судового рішення ронесуть заслужену кару і їм не вдасться відбутися рішенням ЄСПЛ про виплату компенсації державою Україна.
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31.03.2021 14:08 Ответить
А є якась узагальнююча ознака стосовно "злочинного позбавлення волі людини без судового рішення", простіше кажучи - злочинним є утримання під вартою до судового вироку всіх, чи лише одного Антоненка?
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31.03.2021 14:12 Ответить
Почитай міжнародні документи. Там є все. Особливо договори, що стосується права людини. А заодно для загального розвитку Білль про права у бібліотеці Конгресу країн, під прапором якої ти тут випорожнюєшся.
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31.03.2021 15:11 Ответить
Де що є це зрозуміло. Я питаю - це все діє лише стосовно одного Антоненка, чи всіх решти звинувачених у інших справах?
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31.03.2021 15:16 Ответить
Ти, коли читав ці матеріали, не бачив, що там пише лише по Антоненка? 😲
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31.03.2021 15:22 Ответить
Ну да, один в Италии, другой в Омане с кучей бабла будет отвечать за свои поступки. А из бюджета будет выплачиваться компенсация...
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31.03.2021 14:16 Ответить
Дело совершенно бесперспективное ,рано или поздно людей придётся отпускать ,просто видимо пока не принято решение когда именно давать пинок под зад Авакову .
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31.03.2021 14:10 Ответить
Враги Украины схватили Антоненко!
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31.03.2021 14:13 Ответить
нет желания видеть в живых Зелю Подколодную и её сутенёра Авакова после всех их "достижений" за последние два года торможения Украины..
успехов у зекомандЫ - НОЛЬ, одни потери, во всём (кроме личного обагащения)..
73%ный лохторат, вы таки чемпионы по дебилизму
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31.03.2021 14:23 Ответить
Издеваются над человеком. А разве имеют право держать так долго под стражей, если нет доказательств вины? Где пресловутая презумпция невиновности?
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31.03.2021 14:37 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
_______________
Узгоджуєм нормального ЄДИНОГО кандидата на дострокові і укладаємо з ним суспільний договір. Потім починаємо політкомпанію "Зєлю геть, дострокові". Зєля за короткий час сам піде у відставку.
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31.03.2021 14:43 Ответить
Зато все спонсоры терроризма, сепаратисты и коррупционеры на свободе !
Почему, например, не сидит Дыминский (серый кардинал западной Украины) по пьяне убивший человека ???
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31.03.2021 14:48 Ответить
цинічні, потворні, наразі зеленошмаркаті вилупки....... .
отак і будемо дивитись на цю бісовщину?!!?
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31.03.2021 15:11 Ответить
Показовою відповіддю на це питання буде явка завтра на 10.45 під апеляційений суд Києва по Семенченку.
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31.03.2021 15:17 Ответить
Якби був закон про регресну виплату суддями спільно з прокурворами і слідчими компенсацій незаконно ув'язненим, то суддівські шалави по іншому розглядали справи.
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31.03.2021 15:15 Ответить
надеюсь что "прокурор" михаил тишин вскоре заменит Рифа на скамье подсудимых. в компании с зеленским, ведениктовой, аваковым и другими
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31.03.2021 15:37 Ответить
Суки ЗЕленые...
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31.03.2021 16:47 Ответить
Коллегия апелляционного суда оставила в силе решение суда (присяжных, между прочим) о нахождении подсудимого под стражей. Кроме слов что дело шито белыми нитками адвокаты что-то недоговаривают.
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31.03.2021 17:09 Ответить
 
 