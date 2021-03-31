Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на избранную ему меру пресечения и оставил Антоненко под стражей.

Об этом объявила председательствующая судья, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Коллегия судей определила: апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, решение суда, которым Антоненко продлено содержания под стражей до 21 мая, оставить без изменений. Постановление кассационному обжалованию не подлежит", - отметила судья.

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В ходе заседания адвокаты Антоненко заявили, что ряд лиц написали заявления, в которых попросили отдать его им на поруки, среди них - бывший народный депутат Андрей Тетерук, действующие народные депутаты Яна Зинкевич, София Федына, Михаил Бондар, Владимир Арьев, Ирина Фриз (все "ЕС"), Егор Чернев ( "Слуга народа"), а также - командир Антоненко Алексей Никифоров.

Со своей стороны прокурор Михаил Тишин сказал, что содержание под стражей, по его мнению, является единственной мерой пресечения, которая может обеспечить надлежащее процессуальное поведение Антоненко, и попросил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы.























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.