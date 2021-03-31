Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд не задовольнив клопотання захисту обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на обраний йому запобіжний захід і залишив Антоненка під вартою.

Про це оголосила головуюча суддя, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Колегія суддів постанова: апеляційну скаргу залишити без задоволення, ухвалу суду, якою Антоненку продовжено тримання під вартою до 21 травня, залишити без змін. Ухвала касаційному оскарженню не підлягає", - зазначила суддя.

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У процесі засідання адвокати Антоненка заявили, що деякі особи написали заяви, у яких попросили віддати його їм на поруки, серед яких – колишній народний депутат Андрій Тетерук, чинні народні депутати Яна Зінкевич, Софія Федина, Михайло Бондар, Володимир Ар’єв, Ірина Фріз (усі – "ЄС"), народний депутат Єгор Чернєв ("Слуга народу"), а також - командир Антоненка Олексій Нікіфоров.

Зі свого боку прокурор Михайло Тішин сказав, що тримання під вартою, на його думку, є єдиним запобіжним заходом, який може забезпечити належну процесуальну поведінку Антоненка, і попросив відмовити у задоволенні апеляційної скарги.























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Зараз у СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.