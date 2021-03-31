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Новини Відео Убивство Шеремета
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Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд не задовольнив клопотання захисту обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на обраний йому запобіжний захід і залишив Антоненка під вартою.

Про це оголосила головуюча суддя, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Колегія суддів постанова: апеляційну скаргу залишити без задоволення, ухвалу суду, якою Антоненку продовжено тримання під вартою до 21 травня, залишити без змін. Ухвала касаційному оскарженню не підлягає", - зазначила суддя.

Також читайте: Антоненка не випускають із СІЗО, бо він був в АТО і назвав прокурора "потворою", - адвокат Маслов

У процесі засідання адвокати Антоненка заявили, що деякі особи написали заяви, у яких попросили віддати його їм на поруки, серед яких – колишній народний депутат Андрій Тетерук, чинні народні депутати Яна Зінкевич, Софія Федина, Михайло Бондар, Володимир Ар’єв, Ірина Фріз (усі – "ЄС"), народний депутат Єгор Чернєв ("Слуга народу"), а також - командир Антоненка Олексій Нікіфоров.

Зі свого боку прокурор Михайло Тішин сказав, що тримання під вартою, на його думку, є єдиним запобіжним заходом, який може забезпечити належну процесуальну поведінку Антоненка, і попросив відмовити у задоволенні апеляційної скарги.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Зараз у СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

Автор: 

апеляція (502) арешт (2526) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+26
Доказів проти Антоненко у слідства немає, а термін ув'язнення продовжили. На якій підставі?! От якби був би риг або сєпар, то зебіли вже давно звільнили б, бо сєпари - це їхні союзники.
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31.03.2021 14:07
+25
зеленский подонок
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31.03.2021 14:06
+19
ми ще побачимо в новинах: "апеляційний суд залишив Зеленського й Авакова під вартою"
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31.03.2021 14:07
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зеленский подонок
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31.03.2021 14:06 Відповісти
Без вариантов.
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31.03.2021 14:08 Відповісти
судьи проститутки их вешать надо или расстреливать говорю как юрист в системе права с 1981 года деградация системы законов права при зелёном клоуне улетело в Бездну исправить только одним концлагерь и под окрошку 200-300 тысяч всех ублюлдков полицаев судей прокуроров набуинов гбрровцев...нардепов миныстров экс нардепов и действующих ************ бувших и нынешних все. на ското забой... порядка в стране не будет.. правосудие будет просто лохотроном или способом сведения счетов...
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31.03.2021 14:22 Відповісти
ЗНАЧИТ НАРОД НЕ ЗНАЕТ ...ПОЧЕМУ СИДИТ АНТОНЕНКО.....Ваша задача.....донести до народа ...согласно ДОКУМЕНТОВ...за что посадил суд Антоненка....За что??За то что АНТОНЕНКО сам нес к автомобилю взрывчатку.или он является организатором...или соучастником.......НАРОД ЕСЛИ ВСЮ УЗНАЕТ ПРАВДУ....а не чьи то вопли....ТОГДА АНТОНЕНКО БУДЕТ НА ВОЛЕ...!!!
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31.03.2021 14:35 Відповісти
он в тюрьме по распоряжению зеленского
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31.03.2021 15:11 Відповісти
Доказів проти Антоненко у слідства немає, а термін ув'язнення продовжили. На якій підставі?! От якби був би риг або сєпар, то зебіли вже давно звільнили б, бо сєпари - це їхні союзники.
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31.03.2021 14:07 Відповісти
Якщо немае доказив...проти Антоненка......значит ваша обязанность четко донести это народу...Ну сумел же зеленский донести народу...что Антоненко виновен....а вы---нет
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31.03.2021 14:36 Відповісти
что сумел членограй ?
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31.03.2021 15:12 Відповісти
что написано в приговоре...тогда народ поверит
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31.03.2021 17:55 Відповісти
ми ще побачимо в новинах: "апеляційний суд залишив Зеленського й Авакова під вартою"
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31.03.2021 14:07 Відповісти
З нашим яловим громадянським суспільством не факт
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31.03.2021 18:05 Відповісти
Мы у Гондурасе, пздр!
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31.03.2021 14:07 Відповісти
Гондурас нормальна країна - вакцинується Пфайзером, ріст економіки.
Ми прибуваєм в Білорусь на першу колію.
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31.03.2021 14:10 Відповісти
Я думаю, що всі сади ти, причетні д цього злочинного позбавлення волі людини без судового рішення ронесуть заслужену кару і їм не вдасться відбутися рішенням ЄСПЛ про виплату компенсації державою Україна.
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31.03.2021 14:08 Відповісти
А є якась узагальнююча ознака стосовно "злочинного позбавлення волі людини без судового рішення", простіше кажучи - злочинним є утримання під вартою до судового вироку всіх, чи лише одного Антоненка?
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31.03.2021 14:12 Відповісти
Почитай міжнародні документи. Там є все. Особливо договори, що стосується права людини. А заодно для загального розвитку Білль про права у бібліотеці Конгресу країн, під прапором якої ти тут випорожнюєшся.
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31.03.2021 15:11 Відповісти
Де що є це зрозуміло. Я питаю - це все діє лише стосовно одного Антоненка, чи всіх решти звинувачених у інших справах?
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31.03.2021 15:16 Відповісти
Ти, коли читав ці матеріали, не бачив, що там пише лише по Антоненка? 😲
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31.03.2021 15:22 Відповісти
Ну да, один в Италии, другой в Омане с кучей бабла будет отвечать за свои поступки. А из бюджета будет выплачиваться компенсация...
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31.03.2021 14:16 Відповісти
Дело совершенно бесперспективное ,рано или поздно людей придётся отпускать ,просто видимо пока не принято решение когда именно давать пинок под зад Авакову .
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31.03.2021 14:10 Відповісти
Враги Украины схватили Антоненко!
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31.03.2021 14:13 Відповісти
нет желания видеть в живых Зелю Подколодную и её сутенёра Авакова после всех их "достижений" за последние два года торможения Украины..
успехов у зекомандЫ - НОЛЬ, одни потери, во всём (кроме личного обагащения)..
73%ный лохторат, вы таки чемпионы по дебилизму
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31.03.2021 14:23 Відповісти
Издеваются над человеком. А разве имеют право держать так долго под стражей, если нет доказательств вины? Где пресловутая презумпция невиновности?
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31.03.2021 14:37 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
_______________
Узгоджуєм нормального ЄДИНОГО кандидата на дострокові і укладаємо з ним суспільний договір. Потім починаємо політкомпанію "Зєлю геть, дострокові". Зєля за короткий час сам піде у відставку.
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31.03.2021 14:43 Відповісти
Зато все спонсоры терроризма, сепаратисты и коррупционеры на свободе !
Почему, например, не сидит Дыминский (серый кардинал западной Украины) по пьяне убивший человека ???
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31.03.2021 14:48 Відповісти
цинічні, потворні, наразі зеленошмаркаті вилупки....... .
отак і будемо дивитись на цю бісовщину?!!?
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31.03.2021 15:11 Відповісти
Показовою відповіддю на це питання буде явка завтра на 10.45 під апеляційений суд Києва по Семенченку.
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31.03.2021 15:17 Відповісти
Якби був закон про регресну виплату суддями спільно з прокурворами і слідчими компенсацій незаконно ув'язненим, то суддівські шалави по іншому розглядали справи.
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31.03.2021 15:15 Відповісти
надеюсь что "прокурор" михаил тишин вскоре заменит Рифа на скамье подсудимых. в компании с зеленским, ведениктовой, аваковым и другими
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31.03.2021 15:37 Відповісти
Суки ЗЕленые...
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31.03.2021 16:47 Відповісти
Коллегия апелляционного суда оставила в силе решение суда (присяжных, между прочим) о нахождении подсудимого под стражей. Кроме слов что дело шито белыми нитками адвокаты что-то недоговаривают.
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31.03.2021 17:09 Відповісти
 
 