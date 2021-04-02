"Слуги народа превратились в партию аферистов и мошенников", - Дубинский. ВИДЕО

Изгнанный из "Слуги народа" депутат Александр Дубинский заявил, что "СН" превратилась в слуг мошенников и аферистов, а президентство Зеленского ничего не изменило в системе власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дубинский сказал во время эфира программы "Право на владу".

"Помните был такой телеграмм-канал у команды Зеленского и назывался он "Зе - последний шанс". Так вот, я вам могу сказать, как человек, который был внутри этой команды, что последний шанс упущен. Упущен сознательно и абсолютно цинично потому, что партия в которой я был, превратилась из партии слуг народа в партию слуг аферистов и мошенников. Я об этом постоянно говорю потому, что интересы избирателей за это время были цинично преданы. Цинично и сознательно. История о том,.. что царь хороший, бояре плохие - давайте обойдемся без этого. Все решения принимаются единолично, все решения принимаются в одном кабинете и все, что делается в стране делается абсолютно осознано... Смотрящие на таможне, смотрящие за фискальной службой, махинации в Минздраве, махинации с тендерами, коррупция в Офисе президента, коррупция в Верховной Раде, зарплаты в конверте. Вы знаете, я вот не вижу никакой разницы между тем, что происходит сегодня и тем, что происходило при Порошенко, Януковиче, Кучме. Те же люди, те же смотрящие, те же процесы", - сказал Дубинский.

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