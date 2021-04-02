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"Слуги народа превратились в партию аферистов и мошенников", - Дубинский. ВИДЕО

Изгнанный из "Слуги народа" депутат Александр Дубинский заявил, что "СН" превратилась в слуг мошенников и аферистов, а президентство Зеленского ничего не изменило в системе власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дубинский сказал во время эфира программы "Право на владу".

"Помните был такой телеграмм-канал у команды Зеленского и назывался он "Зе - последний шанс". Так вот, я вам могу сказать, как человек, который был внутри этой команды, что последний шанс упущен. Упущен сознательно и абсолютно цинично потому, что партия в которой я был, превратилась из партии слуг народа в партию слуг аферистов и мошенников. Я об этом постоянно говорю потому, что интересы избирателей за это время были цинично преданы. Цинично и сознательно. История о том,.. что царь хороший, бояре плохие - давайте обойдемся без этого. Все решения принимаются единолично, все решения принимаются в одном кабинете и все, что делается в стране делается абсолютно осознано... Смотрящие на таможне, смотрящие за фискальной службой, махинации в Минздраве, махинации с тендерами, коррупция в Офисе президента, коррупция в Верховной Раде, зарплаты в конверте. Вы знаете, я вот не вижу никакой разницы между тем, что происходит сегодня и тем, что происходило при Порошенко, Януковиче, Кучме. Те же люди, те же смотрящие, те же процесы", - сказал Дубинский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дубинский обвинил "слугу народа" в получении "черной зарплаты" в $20 тысяч в месяц

Автор: 

афера (249) мошенничество (1230) Слуга народа (2632) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+48
"превратились"?!
Та они, то есть ВЫ мошенниками и аферистами были С САМОГО НАЧАЛА!
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02.04.2021 11:36
+46
"Слуги народа превратились в партию аферистов и мошенников", - Дубинский.

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Слуги народа просто сняли маски и грим
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02.04.2021 11:35
+46
И только где-то громко хохочет Беня

"Слуги народу перетворилися на партію аферистів і шахраїв", - Дубінський - Цензор.НЕТ 3136
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02.04.2021 11:52
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Гі...ном ви були ним і залишились тільки смердіти стали більше!!!
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04.04.2021 08:55 Ответить
Маленьке уточнення 1. "Слуги народу" були аферистами, бездарями з самому початку. Ане тоді коли Дубінського відірвали від корита за втручання в вибори США і тому тиском з боку США. Якби не Америка кучерявий пудель Коломойського і далі співав хвалебні оди Зеленському.
2. Я вже бачу колосальну різницю. Яку країну отримав Порошенко - без коштів, з гарячою фазою війни, з державним та політичним хаосом і в якому стані отримав Зеленський та ще при повній моно владі маючи 250 депутатів. Такого не було за всю історію України. А в результаті провал, занедбання по всім напрямках..
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04.04.2021 10:53 Ответить
Ось чоловік розійшовся, у нього в захисті всемогутній жид, нікого не боїться. Ще проти Зеленського ніхто так не виступав. Гей, президенте, ти є ?
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04.04.2021 14:01 Ответить
Если не впадать в привычное "Сам такой" "А чья там мама скорость любит", а просто если конкретно прокомментировать вот этот конкретный текст Дубинского... То он сказал стопроцентную и точную правду. Абсолютную.
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04.04.2021 15:57 Ответить
Ага, можна подумати, що коли там був Дубінеску, вони були інакшими...
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04.04.2021 17:50 Ответить
Шо значит превратилась...
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04.04.2021 18:01 Ответить
Вотето паварот
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04.04.2021 23:20 Ответить


Бєдняжка ! От як тебе виперли з зе-зграї, так зразу і =прєвратілісь= ...
=Правдоруб= ти наш ненаглядний !
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05.04.2021 03:17 Ответить
Дубінеску таки добряче вкурвило! Був раніше просто хамлом і покидьком а тепер ще й доріс до статусу "зрадника своїх". Ну і хто ж тепер його такого зафаршмаченого "підбере"? Подивимось. Кажуть "гівно не тоне", але й тягати його на шворці комусь навряд чи сподобається... Навіть жидам поряд з "цим" тепер "в падлу" поряд стояти...
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05.04.2021 04:25 Ответить
чья бы корова мычала.
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05.04.2021 08:12 Ответить
та ти шо
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05.04.2021 09:45 Ответить
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