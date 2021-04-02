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"Слуги народу перетворилися на партію аферистів і шахраїв", - Дубінський. ВIДЕО

Вигнаний зі "Слуги народу" депутат Олександр Дубінський заявив, що "СН" перетворилася на слуг шахраїв і аферистів, а президентство Зеленського нічого не змінило в системі влади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Дубінський сказав під час ефіру програми "Право на владу".

"Пам'ятаєте, був такий телеграм-канал у команди Зеленського і називався він "Зе - останній шанс". Так ось, я вам можу сказати, як людина, яка була всередині цієї команди, що останній шанс втрачено. Упущений свідомо і абсолютно цинічно тому, що партія в якій я був, перетворилася з партії слуг народу на партію слуг аферистів і шахраїв. Я про це постійно говорю тому, що інтереси виборців за цей час були цинічно віддані. Цинічно і свідомо. Історія про те, що цар хороший, бояри погані - обійдімося без цього. Усі рішення приймаються одноосібно, всі рішення приймаються в одному кабінеті і все, що робиться в країні, робиться абсолютно усвідомлено ... "смотрящі" на митниці, які дивляться за фіскальною службою, махінації в Міністерстві охорони здоров'я, махінації з тендерами, корупція в офісі президента, корупція у Верховній Раді, зарплати в конверті. Ви знаєте, я от не бачу ніякої різниці між тим, що відбувається сьогодні і тим, що відбувалося при Порошенку, Януковичі, Кучмі. Ті ж люди, ті ж "смотрящі", ті ж процеси", - сказав Дубінський.

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Автор: 

афера (55) шахрайство (1091) Слуга народу (2814) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+48
"превратились"?!
Та они, то есть ВЫ мошенниками и аферистами были С САМОГО НАЧАЛА!
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02.04.2021 11:36
+46
"Слуги народа превратились в партию аферистов и мошенников", - Дубинский.

======================
Слуги народа просто сняли маски и грим
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02.04.2021 11:35
+46
И только где-то громко хохочет Беня

"Слуги народу перетворилися на партію аферистів і шахраїв", - Дубінський - Цензор.НЕТ 3136
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02.04.2021 11:52
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Гі...ном ви були ним і залишились тільки смердіти стали більше!!!
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04.04.2021 08:55 Відповісти
Маленьке уточнення 1. "Слуги народу" були аферистами, бездарями з самому початку. Ане тоді коли Дубінського відірвали від корита за втручання в вибори США і тому тиском з боку США. Якби не Америка кучерявий пудель Коломойського і далі співав хвалебні оди Зеленському.
2. Я вже бачу колосальну різницю. Яку країну отримав Порошенко - без коштів, з гарячою фазою війни, з державним та політичним хаосом і в якому стані отримав Зеленський та ще при повній моно владі маючи 250 депутатів. Такого не було за всю історію України. А в результаті провал, занедбання по всім напрямках..
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04.04.2021 10:53 Відповісти
Ось чоловік розійшовся, у нього в захисті всемогутній жид, нікого не боїться. Ще проти Зеленського ніхто так не виступав. Гей, президенте, ти є ?
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04.04.2021 14:01 Відповісти
Если не впадать в привычное "Сам такой" "А чья там мама скорость любит", а просто если конкретно прокомментировать вот этот конкретный текст Дубинского... То он сказал стопроцентную и точную правду. Абсолютную.
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04.04.2021 15:57 Відповісти
Ага, можна подумати, що коли там був Дубінеску, вони були інакшими...
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04.04.2021 17:50 Відповісти
Шо значит превратилась...
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04.04.2021 18:01 Відповісти
Вотето паварот
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04.04.2021 23:20 Відповісти


Бєдняжка ! От як тебе виперли з зе-зграї, так зразу і =прєвратілісь= ...
=Правдоруб= ти наш ненаглядний !
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05.04.2021 03:17 Відповісти
Дубінеску таки добряче вкурвило! Був раніше просто хамлом і покидьком а тепер ще й доріс до статусу "зрадника своїх". Ну і хто ж тепер його такого зафаршмаченого "підбере"? Подивимось. Кажуть "гівно не тоне", але й тягати його на шворці комусь навряд чи сподобається... Навіть жидам поряд з "цим" тепер "в падлу" поряд стояти...
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05.04.2021 04:25 Відповісти
чья бы корова мычала.
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05.04.2021 08:12 Відповісти
та ти шо
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05.04.2021 09:45 Відповісти
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