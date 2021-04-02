"Слуги народу перетворилися на партію аферистів і шахраїв", - Дубінський. ВIДЕО

Вигнаний зі "Слуги народу" депутат Олександр Дубінський заявив, що "СН" перетворилася на слуг шахраїв і аферистів, а президентство Зеленського нічого не змінило в системі влади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Дубінський сказав під час ефіру програми "Право на владу".

"Пам'ятаєте, був такий телеграм-канал у команди Зеленського і називався він "Зе - останній шанс". Так ось, я вам можу сказати, як людина, яка була всередині цієї команди, що останній шанс втрачено. Упущений свідомо і абсолютно цинічно тому, що партія в якій я був, перетворилася з партії слуг народу на партію слуг аферистів і шахраїв. Я про це постійно говорю тому, що інтереси виборців за цей час були цинічно віддані. Цинічно і свідомо. Історія про те, що цар хороший, бояри погані - обійдімося без цього. Усі рішення приймаються одноосібно, всі рішення приймаються в одному кабінеті і все, що робиться в країні, робиться абсолютно усвідомлено ... "смотрящі" на митниці, які дивляться за фіскальною службою, махінації в Міністерстві охорони здоров'я, махінації з тендерами, корупція в офісі президента, корупція у Верховній Раді, зарплати в конверті. Ви знаєте, я от не бачу ніякої різниці між тим, що відбувається сьогодні і тим, що відбувалося при Порошенку, Януковичі, Кучмі. Ті ж люди, ті ж "смотрящі", ті ж процеси", - сказав Дубінський.

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