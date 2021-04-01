Арахамія про листування "слуги народу" Колесник: Ніхто нікуди не звалить
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вибачився за скандальну переписку своєї колеги по фракції Ганни Колесник, яка писала у приватному листуванні про необхідність "валити з країни".
Оцінку діям колеги він дав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Арахамія запевнив, що Колесник - добропорядна людина, а її голосування в Раді свідчать про патріотичну позицію. Втім, він вибачився.
"Те, який це має вигляд - я повинен вибачитися перед усім народом України за те, який це має вигляд. Звичайно, це ніяка не партійна позиція, ви це розумієте", - вказав Арахамія.
"Точно можу запевнити всіх: ніхто з країни "валити" не буде, всі працюватимуть на користь країни, всі захищатимуть інтереси України", - додав глава фракції.
Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували листування депутатки СН Анни Колесник під час вчорашнього засідання Ради. "Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", - написала нардепка. Пізніше вона пояснила, що таким чином обговорювала перспективу поїхати за кордон відпочивати на травневі свята.
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мы тебя поняли, Абрашка
Они же трусы гнилые.
Ну а некоторые из них выйдут встречать оккупантов с цветами
Черножопый,иди на фуй.
та вже "надо валить..."
як швидко біжить час
Таке враження, що Арахамія нас за лохів тримає.
Я іще б зрозумів, якщо би вони їй поспіхом коліном під сідниці дали, то ні - брешуть.
Та, Яременко (анал-табу) порівняно із цією дамою ангел ...
-«ещё как!»
разве это не тягчайшее государственное преступление
почему государственные судебные органы так долго молчат
мне кажется что просто-напросто ихздесьнет
а тем временем, кивы, опять становятся прахвессорами...
2. Фірму-одноденку, що зареєструвала вакцину Covishield, пов'язують із подругою Олени Зеленської.
Два світи.
Много кто свалил бы отсюда,имея достаточно денег)
а давайте отрубим Арахамии руку если кто-то из слуг не будет работать на пользу страны
чтобы когда уже останется одна рука - он более взвешенно гарантировал то, гарантом чего он не может быть. пора политиков научить отвечать за свои слова
При тому, що ви з бідних українців тянете собіі мілйони, можна спокійно пожити на Мальдівах, якщо перед вилітом не зловлять українці і не розтягнуть на двох березах, як колегу клоуна Ярмольника в дитинстві у Львові
Порошенко все понимал и поэтому НЕ рискнул страной ради своей попы... А Зе видимо уже готов. Ему нечего терять - он уже наподписывал на пожизненное, а его Слуги на 15 лет с конфискацией... и НИ ОДНА страна мира не будет их защищать - значит они сожгли мосты.
Вопрос лишь с том, сожгли для всех или только для себя.(с)
Та ты шо! Что еще должны сделать клоуны, чтобы нариду стало понятно, что они простое кафно???
Еще не все распродано.Еще не все украдено
І чого це не звалить? Вся ця банда корупціонерів і українофобів слуг неясно якого народу на чолі зі своїм ватажком ...резидентом ЗЕбілом -капітулянтом за зраду Україні, вона аж бігом звалить на Ростов. І ще навіть там в проклятій паРаші разом з кривавим ЗЕКОМ Юдою януком і його ригоАнальной бандою що ще раніше втекла створять вищий верховний легітимний уряд новроссіі - малроссіі в ВИГНАННІ!
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
А жаль, что "никто никуда не свалит" - хорошо бы в горах не сгодившемуся - сюда прикатившемуся истинному джигиту Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он как конь галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
Блін, ну дійсно, випадає, як Голобородько, взяти, і ту всю нечисть там перестріляти. А до того вже йде...