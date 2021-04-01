Арахамія про листування "слуги народу" Колесник: Ніхто нікуди не звалить

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вибачився за скандальну переписку своєї колеги по фракції Ганни Колесник, яка писала у приватному листуванні про необхідність "валити з країни".

Оцінку діям колеги він дав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Арахамія запевнив, що Колесник - добропорядна людина, а її голосування в Раді свідчать про патріотичну позицію. Втім, він вибачився.

"Те, який це має вигляд - я повинен вибачитися перед усім народом України за те, який це має вигляд. Звичайно, це ніяка не партійна позиція, ви це розумієте", - вказав Арахамія.

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"Точно можу запевнити всіх: ніхто з країни "валити" не буде, всі працюватимуть на користь країни, всі захищатимуть інтереси України", - додав глава фракції.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували листування депутатки СН Анни Колесник під час вчорашнього засідання Ради. "Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", - написала нардепка. Пізніше вона пояснила, що таким чином обговорювала перспективу поїхати за кордон відпочивати на травневі свята.