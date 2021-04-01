Арахамия о переписке "слуги народа" Колесник: Никто никуда не свалит
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за скандальную переписку своей коллеги по фракции Анны Колесник, которая писала в частной переписке о необходимости "валить из страны".
Оценку действиям коллеги он дал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Арахамия заверил, что Колесник - добропорядочный человек, а ее голосования в Раде свидетельствуют о патриотической позиции. Впрочем, он принес извинения.
"То, как это выглядит - я должен извиниться перед всем народом Украины за то, как это выглядит. Конечно, это никакая не партийная позиция, вы это понимаете", - указал Арахамия.
"Точно могу заверить всех: никто из страны "валить" не будет, все будут работать на пользу страны, все будут защищать интересы Украины", - добавил глава фракции.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж
Напомним, ранее СМИ опубликовали переписку Колесник во время вчерашнего заседания Рады. "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", - написала "слуга народа". После она объяснила, что обсуждала таким образом перспективу отправиться майские праздники на отдых за границу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мы тебя поняли, Абрашка
Они же трусы гнилые.
Ну а некоторые из них выйдут встречать оккупантов с цветами
Черножопый,иди на фуй.
та вже "надо валить..."
як швидко біжить час
Таке враження, що Арахамія нас за лохів тримає.
Я іще б зрозумів, якщо би вони їй поспіхом коліном під сідниці дали, то ні - брешуть.
Та, Яременко (анал-табу) порівняно із цією дамою ангел ...
-«ещё как!»
разве это не тягчайшее государственное преступление
почему государственные судебные органы так долго молчат
мне кажется что просто-напросто ихздесьнет
а тем временем, кивы, опять становятся прахвессорами...
2. Фірму-одноденку, що зареєструвала вакцину Covishield, пов'язують із подругою Олени Зеленської.
Два світи.
Много кто свалил бы отсюда,имея достаточно денег)
а давайте отрубим Арахамии руку если кто-то из слуг не будет работать на пользу страны
чтобы когда уже останется одна рука - он более взвешенно гарантировал то, гарантом чего он не может быть. пора политиков научить отвечать за свои слова
При тому, що ви з бідних українців тянете собіі мілйони, можна спокійно пожити на Мальдівах, якщо перед вилітом не зловлять українці і не розтягнуть на двох березах, як колегу клоуна Ярмольника в дитинстві у Львові
Порошенко все понимал и поэтому НЕ рискнул страной ради своей попы... А Зе видимо уже готов. Ему нечего терять - он уже наподписывал на пожизненное, а его Слуги на 15 лет с конфискацией... и НИ ОДНА страна мира не будет их защищать - значит они сожгли мосты.
Вопрос лишь с том, сожгли для всех или только для себя.(с)
Та ты шо! Что еще должны сделать клоуны, чтобы нариду стало понятно, что они простое кафно???
Еще не все распродано.Еще не все украдено
І чого це не звалить? Вся ця банда корупціонерів і українофобів слуг неясно якого народу на чолі зі своїм ватажком ...резидентом ЗЕбілом -капітулянтом за зраду Україні, вона аж бігом звалить на Ростов. І ще навіть там в проклятій паРаші разом з кривавим ЗЕКОМ Юдою януком і його ригоАнальной бандою що ще раніше втекла створять вищий верховний легітимний уряд новроссіі - малроссіі в ВИГНАННІ!
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
А жаль, что "никто никуда не свалит" - хорошо бы в горах не сгодившемуся - сюда прикатившемуся истинному джигиту Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он как конь галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
Блін, ну дійсно, випадає, як Голобородько, взяти, і ту всю нечисть там перестріляти. А до того вже йде...