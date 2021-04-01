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Арахамия о переписке "слуги народа" Колесник: Никто никуда не свалит

Арахамия о переписке

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за скандальную переписку своей коллеги по фракции Анны Колесник, которая писала в частной переписке о необходимости "валить из страны".

Оценку действиям коллеги он дал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Арахамия заверил, что Колесник - добропорядочный человек, а ее голосования в Раде свидетельствуют о патриотической позиции. Впрочем, он принес извинения.

"То, как это выглядит - я должен извиниться перед всем народом Украины за то, как это выглядит. Конечно, это никакая не партийная позиция, вы это понимаете", - указал Арахамия.

"Точно могу заверить всех: никто из страны "валить" не будет, все будут работать на пользу страны, все будут защищать интересы Украины", - добавил глава фракции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж

Напомним, ранее СМИ опубликовали переписку Колесник во время вчерашнего заседания Рады. "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", - написала "слуга народа". После она объяснила, что обсуждала таким образом перспективу отправиться майские праздники на отдых за границу.

Автор: 

Арахамия Давид (989) Слуга народа (2632) Колесник Анна (7)


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Топ комментарии
+42
Вітаю всіх зебілів з їхнім професійним святом День Лошари 73%!
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01.04.2021 23:21
+36
Не приведи Господь нам еще и войну с Расеей начать, так эти дристуны будут бежать с наворованным сшибая все шлагбаумы на своем пути.
Они же трусы гнилые.
Ну а некоторые из них выйдут встречать оккупантов с цветами
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01.04.2021 23:25
+31
тіки було "зробимо їх разом" ...
та вже "надо валить..."
як швидко біжить час
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01.04.2021 23:28
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Правила форума Совет форумчан
Не успеют...
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01.04.2021 23:20 Ответить
Сподіваюся, доля втікача януковоча буде для них мрією.
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01.04.2021 23:57 Ответить
#Арахамия посоветовал Колесник не отсвечивать. Каждое заявление пойдет в минус ей, а главное партии. Пару дней и страсти улягутся, как это было с Брагаром и собакой
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02.04.2021 00:11 Ответить
а може у неї описка і вона писала, пора валть страну, це більш похоже на правду, виходячи з їх дій.
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02.04.2021 06:36 Ответить
Куда валить- ещё столько бабок дурни заплатят в бюджет.
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02.04.2021 00:14 Ответить
Здадут страну,и им разрешат и дальше воровать.
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02.04.2021 03:23 Ответить
белое это черное

мы тебя поняли, Абрашка
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02.04.2021 00:22 Ответить
По статистике всегда успевают. Откуда у Вас столько оптимизма?
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02.04.2021 10:32 Ответить
а жаль...
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01.04.2021 23:21 Ответить
Вітаю всіх зебілів з їхнім професійним святом День Лошари 73%!
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01.04.2021 23:21 Ответить
сядут все
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01.04.2021 23:21 Ответить
Да? Похоже вот-вот мы увидим глубока ли кроличья нора... И какие кроты в ней сидят.
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01.04.2021 23:22 Ответить
Арахамия о переписке "слуги народа" Колесник: Никто никуда не свалит - Цензор.НЕТ 2051
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01.04.2021 23:23 Ответить
Она сама не свалит! Гнать надо сцаной тряпкой!
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01.04.2021 23:23 Ответить
Я вас прошу! -- нет, я вас просто умаляю -- сплясать со мною аргентинское тангО... (с) *)
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01.04.2021 23:24 Ответить
Завязывай с нейролетиками, болезное. 😎
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02.04.2021 00:05 Ответить
нєудобно как то получилось. виноват тот кто в карты подглядывал. ))
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01.04.2021 23:24 Ответить
Не приведи Господь нам еще и войну с Расеей начать, так эти дристуны будут бежать с наворованным сшибая все шлагбаумы на своем пути.
Они же трусы гнилые.
Ну а некоторые из них выйдут встречать оккупантов с цветами
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01.04.2021 23:25 Ответить
Уже идёт, отмечу.
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01.04.2021 23:36 Ответить
" Войну с рассеей начать" это как ?
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02.04.2021 13:07 Ответить
Не думал,что когда нибудь в жизни такое напишу
Черножопый,иди на фуй.
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01.04.2021 23:25 Ответить
Новинский выйдет с хоругвями
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01.04.2021 23:26 Ответить
«Правда никого не интересует. Важно, как все выглядит со стороны». Арахамия о переписке "слуги народа" Колесник: Никто никуда не свалит - Цензор.НЕТ 1825
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01.04.2021 23:26 Ответить
Набагато краще було би, щоби не тільки вона, а уся зелена цвіль разом з іншим непотрібом, зникла з теренів нашої країни назавжди.
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01.04.2021 23:27 Ответить
Корчит из себя просточка, мол, не понимает, в чём проблема. Как будто все испугались, что такая ценная дура куда-то свалит и бросит патриотов на произвол судьбы.
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01.04.2021 23:28 Ответить
тіки було "зробимо їх разом" ...
та вже "надо валить..."
як швидко біжить час
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01.04.2021 23:28 Ответить
Да, от "зробимо їх разом", до "надо валить" не прошло и двух лет...
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02.04.2021 00:56 Ответить
У слуг свій сленг, своя фєня. Шантрапа.
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01.04.2021 23:28 Ответить
А то некоторые уже переживали, что она свалит, успокойтесь, никуда не свалит, арахамия ее не пустит одну, они свалят вместе.
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01.04.2021 23:30 Ответить
Анна Колесник - патріотка
Таке враження, що Арахамія нас за лохів тримає.
Я іще б зрозумів, якщо би вони їй поспіхом коліном під сідниці дали, то ні - брешуть.
Та, Яременко (анал-табу) порівняно із цією дамою ангел ...
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01.04.2021 23:31 Ответить
Хламидия даст ей парабеллум?...
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01.04.2021 23:32 Ответить
Хехех- « неужели вы нас будете бить?»
-«ещё как!»
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02.04.2021 01:13 Ответить
слуги сказали шо мертвечук финансирует терроризм
разве это не тягчайшее государственное преступление
почему государственные судебные органы так долго молчат
мне кажется что просто-напросто ихздесьнет
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01.04.2021 23:34 Ответить
Це говорить про те що ЗЕ закрив ці канали через особисті образи, а не через фінансування тероризму. Я відразу сказав про це.
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01.04.2021 23:43 Ответить
Та що там образи! Закрив тих, що паслися на його електоральному полі. Нічого особистого. Політика - вона така... брудна. 😊
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02.04.2021 00:01 Ответить
А жаль. Було б прекрасно,якби всі зелені "слуги народу"одночасно "свалили из этой страны". Ми б тільки пораділи за них. І за себе...
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01.04.2021 23:35 Ответить
Глисты и паразиты по своей воле Украину не покинут, и не мечтайте.
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01.04.2021 23:38 Ответить
дивишся на фото цього ублюдка і лише одна думка: що за гопота з підворотні..
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01.04.2021 23:36 Ответить
они все в квартале, играют роли государственных мужей
а тем временем, кивы, опять становятся прахвессорами...
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01.04.2021 23:41 Ответить
Видно і Байден такої ж думки, навіть подзвонити гидує.
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02.04.2021 07:02 Ответить
Не хочеш по доброму , то сваліш по плохому ,, але сваліш всеодно , гнидота ЗЕльона . .
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01.04.2021 23:39 Ответить
1. Сьогодні Марина передала 18 кисневих концентраторів у лікарні Києва. 9 апаратів отримала Київська лікарня №4, ще 9 - лікарня №12.
2. Фірму-одноденку, що зареєструвала вакцину Covishield, пов'язують із подругою Олени Зеленської.

Два світи.
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01.04.2021 23:44 Ответить
Да что вы наехали на человека?!
Много кто свалил бы отсюда,имея достаточно денег)
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01.04.2021 23:45 Ответить
Турборежим зашкварів
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01.04.2021 23:45 Ответить
"Точно могу заверить всех: никто из страны "валить" не будет, все будут работать на пользу страныИсточник: https://censor.net/ru/n3257130"

а давайте отрубим Арахамии руку если кто-то из слуг не будет работать на пользу страны
чтобы когда уже останется одна рука - он более взвешенно гарантировал то, гарантом чего он не может быть. пора политиков научить отвечать за свои слова
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01.04.2021 23:47 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3512880.html Шмария снова трахнули) И это - только начало

Арахамия о переписке "слуги народа" Колесник: Никто никуда не свалит - Цензор.НЕТ 9359
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01.04.2021 23:47 Ответить
Эти извинения излишни ,дуру просто выгнать из Рады и пусть валит куда хочет ...ещё пара-тройка таких залётов и после следующих выборов вам валить таки придётся ...
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01.04.2021 23:47 Ответить
слуги урода тоже за украинский туризм типа, а сами только ждут выходных чтобы свалить на дорогие зарубежные курорты
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01.04.2021 23:48 Ответить
Ага якщо ти відпочиваєш на Мальдівах за $300 в день, за рік всього якіхось $110 тис.
При тому, що ви з бідних українців тянете собіі мілйони, можна спокійно пожити на Мальдівах, якщо перед вилітом не зловлять українці і не розтягнуть на двох березах, як колегу клоуна Ярмольника в дитинстві у Львові
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01.04.2021 23:49 Ответить
Ще й як бігтимете... - навипередки... і попереду бубочка... Якщо звісно встигнете...
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01.04.2021 23:56 Ответить
Она ведь права. Они чужие люди в ЭТОЙ стране были всегда и чем быстрее они все свалят отсюда тем будет лучше для НАШЕЙ СТРАНЫ.
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01.04.2021 23:57 Ответить
Коли вас вже будуть під радую на ялинку чіпляти мерзоти
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01.04.2021 23:59 Ответить
Представляю что бы сделали в Украине с Эхом Москвы с их бесконечными комментариями про рашку-говняшку.
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02.04.2021 00:05 Ответить
Они во власти все понимают... и "пора валить"... Свалят... А нам что делать? Допускать до этого? Они готовятся покинуть Титаник и ввергнуть нас в хаос.
Порошенко все понимал и поэтому НЕ рискнул страной ради своей попы... А Зе видимо уже готов. Ему нечего терять - он уже наподписывал на пожизненное, а его Слуги на 15 лет с конфискацией... и НИ ОДНА страна мира не будет их защищать - значит они сожгли мосты.
Вопрос лишь с том, сожгли для всех или только для себя.(с)
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02.04.2021 00:05 Ответить
"Никто никуда не свалит" - сообщил нам крендель очень удачно сваливший в Украину из Абхазии. С
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02.04.2021 00:08 Ответить
Слышь---слегка бородатый! Не о том сказал что мол никто никуда не свалит. Ты бородатый чуть больше думай что бы вас всех не завалили тут. Всё сильней этого хочется!
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02.04.2021 00:12 Ответить
Арахамия небритая непричесанная обезьяна после будуна
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02.04.2021 00:27 Ответить
Арах немножко скривил душой, когда это говорил. Зевласти просто некуда сваливать. На Запад нельзя, там и активы и их арестуют. На Восток тоже нельзя, там пропадут как сбежавшие рыги. Остается только один вариант - дурить лохов их избравших и стараться поднять рейтинг псевдо бурной деятельностью.
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02.04.2021 00:28 Ответить
...Черножопия, таки пора тебе двигать в родную Абхезию...
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02.04.2021 00:31 Ответить
Арахамия заверил, что Колесник - добропорядочный человек, а ее голосования в Раде свидетельствуют о патриотической позиции

Та ты шо! Что еще должны сделать клоуны, чтобы нариду стало понятно, что они простое кафно???
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02.04.2021 00:31 Ответить
Хдамидия как Геббельс. Тот тоже говорил, что врать надо нагло
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02.04.2021 10:43 Ответить
Паспорт отобрали уже?
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02.04.2021 00:33 Ответить
а,могла написать-с@*********,пообтерлась!
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02.04.2021 00:35 Ответить
а не пора эту обезьянку в зоопарк вернуть ?
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02.04.2021 00:38 Ответить
"Ніхто нікуди не звалить..."))) Здається, у квартальних блазнів, знов є план "Б"

Арахамія про листування "слуги народу" Колесник: Ніхто нікуди не звалить - Цензор.НЕТ 6316
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02.04.2021 00:45 Ответить
Ага ,так мі и поверили!
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02.04.2021 01:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QmKHeoeVyyk Веселый песец- ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ КРАСКА!
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02.04.2021 02:42 Ответить
Арахамия о переписке "слуги народа" Колесник: Никто никуда не свалит:
Еще не все распродано.Еще не все украдено
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02.04.2021 02:44 Ответить
Выходит, как свалила, так и привалила? Фу-у-у... Отлегло от сердца. Пойду съем на радостях булочку!
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02.04.2021 04:02 Ответить
Фух, Слава Богу, не свалит.... А то мы уже так начали переживать, а вдруг и действительно свалит и нас бросит.... как мы тогда без неё проживём? Но Арахамия всех успокоил... Прям в ежёвых рукавицах своих подчинённых держит, не мужик-а кремень
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02.04.2021 04:30 Ответить
Правильно, Арахамія... Пора кожному депутату "монобільшості" на ногу одягать електронний браслет... Щоб не розбігалися і можна було контролювать їх місце перебування...... Бо на засідання Ради вже давно ходить перестали, а скоро і з України тікать почнуть, бо не захочуть висіть поряд з тобою і "Блазнем", на одному каштані...
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02.04.2021 05:17 Ответить
Арахамія про листування "слуги народу" Колесник: Ніхто нікуди не звалить - Цензор.НЕТ 5177
І чого це не звалить? Вся ця банда корупціонерів і українофобів слуг неясно якого народу на чолі зі своїм ватажком ...резидентом ЗЕбілом -капітулянтом за зраду Україні, вона аж бігом звалить на Ростов. І ще навіть там в проклятій паРаші разом з кривавим ЗЕКОМ Юдою януком і його ригоАнальной бандою що ще раніше втекла створять вищий верховний легітимний уряд новроссіі - малроссіі в ВИГНАННІ!
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02.04.2021 05:40 Ответить
а цьому тіпочку я вірю
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02.04.2021 06:57 Ответить
До чего же у него отвратительная физиономия - такая мелкая гнида.
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02.04.2021 07:09 Ответить
"...ніхто з країни "валити" не буде,". А може все ж таки звалите до біса в сраку. Джерело: https://censor.net/ua/n3257130
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02.04.2021 07:36 Ответить
Они ещё сильнее позорятся этими отговорками...надеюсь после смены власти большинство из них сядет.
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02.04.2021 07:54 Ответить
крысы......
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02.04.2021 07:55 Ответить
Арахамчик, зайка! Добропорядні люди після цих всіх скандалів і зрад подають у відставку, і не поплюжать своїми харями Країну. Ви, і вся ваша зелена зграя звичайні паразити ...
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02.04.2021 07:55 Ответить
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
А жаль, что "никто никуда не свалит" - хорошо бы в горах не сгодившемуся - сюда прикатившемуся истинному джигиту Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу врезать дэбэлый пендель промеж полужопий, шоб он как конь галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
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02.04.2021 08:06 Ответить
Нічого дивного. Черговий в щур-зебілоїд. як там щурята калмойського? це ті нарідні депутани в яких приймальні в каломойського? понабирали в слуги всякий непотріб,які служать не народу а своїм хазяїнам-сатанистам
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02.04.2021 08:37 Ответить
наглая пы з дорванка
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02.04.2021 08:38 Ответить
Чіста сєрдєчньій кацапскій пєрдімонокль...(с. архм)
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02.04.2021 08:39 Ответить
Видно, что ЭТА "Слуга народа" достаточно "наслужила", что есть с чем сваливать из ЭТОЙ страны...
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02.04.2021 08:57 Ответить
Уже достаточно прибарахлилась
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02.04.2021 10:46 Ответить
Свалят, еще как свалят! Вот ты же свалил со своей родины, значит свалиш и из Украины, в случае обострения, как и большинство депутанов сн.
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02.04.2021 09:02 Ответить
Арахамія про листування "слуги народу" Колесник: Ніхто нікуди не звалить - Цензор.НЕТ 4236Арахамія про листування "слуги народу" Колесник: Ніхто нікуди не звалить - Цензор.НЕТ 8435Арахамія про листування "слуги народу" Колесник: Ніхто нікуди не звалить - Цензор.НЕТ 7675
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02.04.2021 09:47 Ответить
Гарантує? Не випустять? Прив`яжуть до того депутатського крісла? Але ж, пілять, нахрена нам такі депутати, яким "єта страна" нафік не потрібна, з якої вони валити збираються? Для чого то стерво - "народний ізбарннік" там сидить? Що вона там поназаконює, пілять?! І, що найгірше, поки то курвисько звалить з країни, воно ж падло ту країну завалить!

Блін, ну дійсно, випадає, як Голобородько, взяти, і ту всю нечисть там перестріляти. А до того вже йде...
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02.04.2021 10:22 Ответить
Вот вы и насмотрелись Голобородька
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02.04.2021 10:48 Ответить
Якщо то мені, то, напевно, крім популярної картинки шмарклі з Uzi я й більше тої херні і не бачив.
Арахамія про листування "слуги народу" Колесник: Ніхто нікуди не звалить - Цензор.НЕТ 3720
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02.04.2021 11:29 Ответить
ну слава богу, успокоил. Как жить, если депутат Колесник свалит из страны? Как же Украина без нее и ей подобных?
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02.04.2021 11:05 Ответить
Э нет - вокзал значит вокзал
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02.04.2021 11:45 Ответить
Коли наші сметуни повстануть, то їм мало місця буде. За все відповісти прийдеться.
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02.04.2021 12:15 Ответить
По моему так цинично ссать в глаза народу и при этом думать, что все прокатит - такого себе ни одна, даже самая бандитская власть в Украине себе не позволяла!
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05.04.2021 10:00 Ответить
 
 