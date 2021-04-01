Арахамия о переписке "слуги народа" Колесник: Никто никуда не свалит:

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за скандальную переписку своей коллеги по фракции Анны Колесник, которая писала в частной переписке о необходимости "валить из страны".

Оценку действиям коллеги он дал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Арахамия заверил, что Колесник - добропорядочный человек, а ее голосования в Раде свидетельствуют о патриотической позиции. Впрочем, он принес извинения.

"То, как это выглядит - я должен извиниться перед всем народом Украины за то, как это выглядит. Конечно, это никакая не партийная позиция, вы это понимаете", - указал Арахамия.

"Точно могу заверить всех: никто из страны "валить" не будет, все будут работать на пользу страны, все будут защищать интересы Украины", - добавил глава фракции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж

Напомним, ранее СМИ опубликовали переписку Колесник во время вчерашнего заседания Рады. "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны", - написала "слуга народа". После она объяснила, что обсуждала таким образом перспективу отправиться майские праздники на отдых за границу.