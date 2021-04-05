РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10333 посетителя онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
5 132 10

Постковидный синдром может длиться более 12 недель, - эксперт Минздрава Дубров. ВИДЕО

Постковидный синдром может длиться более 12 недель от начала заболевания.

Об этом заявил эксперт Минздрава, президент ОО "Ассоциация анестезиологов Украины", заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По его словам, симптомы могут проявляться со стороны любой системы организма пациента, но в первую очередь это дыхательная, сердечно-сосудистая и нервная. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Среди заболевших коронавирусом все больше детей. Уханскому штамму такая тенденция была несвойственна, - врач

Наиболее типичными и частыми жалобами пациентов являются:

  • изменения на рентгенограммах или компьютерных томограммах органов грудной полости очень часто они субтотальные или вообще тотальные. После тяжелого течения болезни длительное время пациенты нуждаются в вспомогательной респираторной поддержке;
  • дискомфорт со стороны сердечно-сосудистой системы;
  • неврологические расстройства, например, длительная слабость в течение нескольких недель даже после легкого течения, нарушение сна и выраженная слабость.
  • когнитивные расстройства - нарушение памяти и функций высшей нервной системы.

"Хотя на сегодня нет четких рекомендаций по медицинскому лечению постковидного состояния, однако большинство рекомендаций ЕС и США сводятся к восстановительной терапии, физической реабилитации, полноценному питанию и нормальному сну. Но ряд пациентов с четкими жалобами нуждается в дополнительном обследовании и коррекции, если это необходимо", - отметил врач.

Постковидный синдром может длиться более 12 недель, - эксперт Минздрава Дубров 01
Постковидный синдром может длиться более 12 недель, - эксперт Минздрава Дубров 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4912) врачи (1525) лечение (923) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Ты - врач?
показать весь комментарий
05.04.2021 15:22 Ответить
+1
Сколько "экспертов", столько и небылиц..
показать весь комментарий
05.04.2021 15:20 Ответить
+1
У нас, после вакцинации, настоятельно рекомендуют недельку-две на больничном поваляться.
Мой напарник ширнулся, но больничку не взял -- через неделю слёг на две недели с общим недомоганием и слабостью в членах...

Щас нормально себя чувствует.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сколько "экспертов", столько и небылиц..
показать весь комментарий
05.04.2021 15:20 Ответить
Ты - врач?
показать весь комментарий
05.04.2021 15:22 Ответить
так то у вовки-шмаркли оказывается "постковидный синдром".. а не врожденный идиотизм))
показать весь комментарий
05.04.2021 15:24 Ответить
У нас, после вакцинации, настоятельно рекомендуют недельку-две на больничном поваляться.
Мой напарник ширнулся, но больничку не взял -- через неделю слёг на две недели с общим недомоганием и слабостью в членах...

Щас нормально себя чувствует.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:21 Ответить
А скільки це у нього членів? Нічого собі.. Многочлен.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:10 Ответить
...Постковидный синдром может длиться более 12 недель... - це якщо не лікувати побічки, а якщо спробувати лікувати?
показать весь комментарий
05.04.2021 15:22 Ответить
Дідовик, ти?
показать весь комментарий
05.04.2021 15:48 Ответить
оно самое.. под "новым обличием", но с прежней дуростью..
показать весь комментарий
05.04.2021 15:58 Ответить
Забань мене - хто там сьогдні на вашій ботофермі старший зміни.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:04 Ответить
Дідовик, а слабо в ковідне працювати піти?
показать весь комментарий
05.04.2021 16:13 Ответить
 
 