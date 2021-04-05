Постковидный синдром может длиться более 12 недель, - эксперт Минздрава Дубров. ВИДЕО
Постковидный синдром может длиться более 12 недель от начала заболевания.
Об этом заявил эксперт Минздрава, президент ОО "Ассоциация анестезиологов Украины", заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По его словам, симптомы могут проявляться со стороны любой системы организма пациента, но в первую очередь это дыхательная, сердечно-сосудистая и нервная.
Наиболее типичными и частыми жалобами пациентов являются:
- изменения на рентгенограммах или компьютерных томограммах органов грудной полости очень часто они субтотальные или вообще тотальные. После тяжелого течения болезни длительное время пациенты нуждаются в вспомогательной респираторной поддержке;
- дискомфорт со стороны сердечно-сосудистой системы;
- неврологические расстройства, например, длительная слабость в течение нескольких недель даже после легкого течения, нарушение сна и выраженная слабость.
- когнитивные расстройства - нарушение памяти и функций высшей нервной системы.
"Хотя на сегодня нет четких рекомендаций по медицинскому лечению постковидного состояния, однако большинство рекомендаций ЕС и США сводятся к восстановительной терапии, физической реабилитации, полноценному питанию и нормальному сну. Но ряд пациентов с четкими жалобами нуждается в дополнительном обследовании и коррекции, если это необходимо", - отметил врач.
