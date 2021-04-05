УКР
Постковідний синдром може тривати понад 12 тижнів, - експерт МОЗ Дубров. ВIДЕО

Постковідний синдром може тривати понад 12 тижнів від початку захворювання.

Про це заявив експерт МОЗ, президент ГО "Асоціація анестезіологів України", завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця, доктор медичних наук, професор Сергій Дубров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За його словами, симптоми можуть проявлятися з боку будь-якої системи організму пацієнта, але в першу чергу це дихальна, серцево-судинна та нервова.

Також читайте: Найзаразніший період у хворого на COVID-19 - перший тиждень від дебюту клінічних симптомів, - лікар-інфекціоніст Голубовська

Найбільш типовими і частими скаргами пацієнтів є:

  • зміни на рентгенограмах або комп'ютерних томограмах органів грудної порожнини дуже часто вони субтотальні або взагалі тотальні. Після важкого перебігу хвороби тривалий час пацієнти потребують допоміжної респіраторної підтримки;
  • дискомфорт з боку серцево-судинної системи;
  • неврологічні розлади, наприклад, тривала слабкість протягом декількох тижнів навіть після легкого перебігу, порушення сну і виражена слабкість.
  • когнітивні розлади - порушення пам'яті і функцій вищої нервової системи.

"Хоча на сьогодні немає чітких рекомендацій щодо медичного лікування постковідного стану, проте, більшість рекомендацій ЄС і США зводяться до відновної терапії, фізичної реабілітації, повноцінного харчування та нормального сну. Але ряд пацієнтів з чіткими скаргами потребує додаткового обстеження і корекції, якщо це необхідно", - зазначив лікар.

Постковідний синдром може тривати понад 12 тижнів, - експерт МОЗ Дубров 01
Постковідний синдром може тривати понад 12 тижнів, - експерт МОЗ Дубров 02

карантин (18172) МОЗ (5418) лікарі (1299) лікування (610) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+2
Ты - врач?
показати весь коментар
05.04.2021 15:22 Відповісти
+1
Сколько "экспертов", столько и небылиц..
показати весь коментар
05.04.2021 15:20 Відповісти
+1
У нас, после вакцинации, настоятельно рекомендуют недельку-две на больничном поваляться.
Мой напарник ширнулся, но больничку не взял -- через неделю слёг на две недели с общим недомоганием и слабостью в членах...

Щас нормально себя чувствует.
показати весь коментар
05.04.2021 15:21 Відповісти
Сколько "экспертов", столько и небылиц..
показати весь коментар
05.04.2021 15:20 Відповісти
Ты - врач?
показати весь коментар
05.04.2021 15:22 Відповісти
так то у вовки-шмаркли оказывается "постковидный синдром".. а не врожденный идиотизм))
показати весь коментар
05.04.2021 15:24 Відповісти
У нас, после вакцинации, настоятельно рекомендуют недельку-две на больничном поваляться.
Мой напарник ширнулся, но больничку не взял -- через неделю слёг на две недели с общим недомоганием и слабостью в членах...

Щас нормально себя чувствует.
показати весь коментар
05.04.2021 15:21 Відповісти
А скільки це у нього членів? Нічого собі.. Многочлен.
показати весь коментар
05.04.2021 16:10 Відповісти
...Постковидный синдром может длиться более 12 недель... - це якщо не лікувати побічки, а якщо спробувати лікувати?
показати весь коментар
05.04.2021 15:22 Відповісти
Дідовик, ти?
показати весь коментар
05.04.2021 15:48 Відповісти
оно самое.. под "новым обличием", но с прежней дуростью..
показати весь коментар
05.04.2021 15:58 Відповісти
Забань мене - хто там сьогдні на вашій ботофермі старший зміни.
показати весь коментар
05.04.2021 16:04 Відповісти
Дідовик, а слабо в ковідне працювати піти?
показати весь коментар
05.04.2021 16:13 Відповісти
 
 