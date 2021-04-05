Постковідний синдром може тривати понад 12 тижнів, - експерт МОЗ Дубров. ВIДЕО

Постковідний синдром може тривати понад 12 тижнів від початку захворювання.

Про це заявив експерт МОЗ, президент ГО "Асоціація анестезіологів України", завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця, доктор медичних наук, професор Сергій Дубров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За його словами, симптоми можуть проявлятися з боку будь-якої системи організму пацієнта, але в першу чергу це дихальна, серцево-судинна та нервова.

Найбільш типовими і частими скаргами пацієнтів є:

зміни на рентгенограмах або комп'ютерних томограмах органів грудної порожнини дуже часто вони субтотальні або взагалі тотальні. Після важкого перебігу хвороби тривалий час пацієнти потребують допоміжної респіраторної підтримки;

дискомфорт з боку серцево-судинної системи;

неврологічні розлади, наприклад, тривала слабкість протягом декількох тижнів навіть після легкого перебігу, порушення сну і виражена слабкість.

когнітивні розлади - порушення пам'яті і функцій вищої нервової системи.

"Хоча на сьогодні немає чітких рекомендацій щодо медичного лікування постковідного стану, проте, більшість рекомендацій ЄС і США зводяться до відновної терапії, фізичної реабілітації, повноцінного харчування та нормального сну. Але ряд пацієнтів з чіткими скаргами потребує додаткового обстеження і корекції, якщо це необхідно", - зазначив лікар.



