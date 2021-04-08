Проект "Без цензуры": Будет ли большая война с Россией? ВИДЕО

Нужна ли России большая война? Если да, то зачем? А если нет, то чего же хотят в Москве? Богдан Буткевич объясняет, что происходит и гасит огромную волну паники, расползающуюся инфопространством в последние несколько недель.

Параллельно с обострением на фронте, Россия уже несколько недель стягивает войска к границам с Украиной. Движение военной техники видно на многочисленных видео, опубликованных в соцсетях пользователями из РФ. В Кремле заявляют, что военная техника передвигается по территории РФ в тех направлениях, в которых считает нужным, и это никого не должно волновать. А сколько войск находится на границе, решает лично Владимир Путин.

Так чего же хотят в Кремле? Действительно ли все это - месть за санкции против Виктора Медведчука? Для чего Россия пугает Запад и при чем здесь выборы у наших партнеров? Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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Напомним, 30 марта 2021-го в ВСУ заявили о стягивании войск РФ к границам: появились видео/фото переброски эшелонов и колонн техники. Союзники выразили поддержку Украине и предостерегли РФ. Там ответили, что "никого не должно беспокоить", как и почему они перемещают войска на своей территории.