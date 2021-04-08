Проєкт "Без цензури": Чи буде велика війна з Росією? ВIДЕО

Чи потрібна Росії велика війна? Якщо так, то навіщо? А якщо ні, то чого ж хочуть у Москві? Богдан Буткевич пояснює, що відбувається і гасить величезну хвилю паніки, що розповзається інфопростором у останні кілька тижнів.

Паралельно із загостренням на фронті Росія вже кілька тижнів стягує війська до кордонів із Україною. Рух військової техніки видно на численних відео, опублікованих у соцмережах користувачами з РФ. В Кремлі заявляють, що військова техніка пересувається територією РФ у тих напрямках, в яких вважає за потрібне й це нікого не повинно хвилювати. А скільки військ перебуває на кордоні, вирішує особисто Володимир Путін.

То чого хочуть у Кремлі? Чи справді усе це - помста за санкції проти Віктора Медведчука? Для чого Росія лякає Захід і до чого тут вибори в наших партнерів? Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 30 березня 2021 року в ЗСУ заявили про стягування військ РФ до кордонів: з'явилися відео / фото перекидання ешелонів і колон техніки. Союзники висловили підтримку Україні і застерегли РФ. Там відповіли, що "нікого не повинно турбувати", як і чому вони переміщують війська на своїй території.

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