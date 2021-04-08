Проєкт "Без цензури": Чи буде велика війна з Росією? ВIДЕО
Чи потрібна Росії велика війна? Якщо так, то навіщо? А якщо ні, то чого ж хочуть у Москві? Богдан Буткевич пояснює, що відбувається і гасить величезну хвилю паніки, що розповзається інфопростором у останні кілька тижнів.
Паралельно із загостренням на фронті Росія вже кілька тижнів стягує війська до кордонів із Україною. Рух військової техніки видно на численних відео, опублікованих у соцмережах користувачами з РФ. В Кремлі заявляють, що військова техніка пересувається територією РФ у тих напрямках, в яких вважає за потрібне й це нікого не повинно хвилювати. А скільки військ перебуває на кордоні, вирішує особисто Володимир Путін.
То чого хочуть у Кремлі? Чи справді усе це - помста за санкції проти Віктора Медведчука? Для чого Росія лякає Захід і до чого тут вибори в наших партнерів? Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 30 березня 2021 року в ЗСУ заявили про стягування військ РФ до кордонів: з'явилися відео / фото перекидання ешелонів і колон техніки. Союзники висловили підтримку Україні і застерегли РФ. Там відповіли, що "нікого не повинно турбувати", як і чому вони переміщують війська на своїй території.
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або ми вбиваємо москалів, або вони вбиватимуть нас - все просто
- с Крыма.. ой ли? перешеек один и второй- узкое горло.. при желании можно заблокировать успешно .. пойти со стороны ОРЛДО таки да.. но там уже 7 лет по сути война использовать как второй эшелон как тыл- серьезно??!! + минные поля на которые нет карт разрушенное самими же кацапами и их подручными вся инфраструктура в Крыму проблема с водой про питье еду питание вода для техники тоннами...а ведь это вам не игра на компе тут если начнется назад не отыграешь и на паузу не поставишь ЭТОГ ПО СУТИ УЖЕ НЕ ЛОКАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ РАДИ РУССКОГО ЯЗЫКА ЭТО ВОЕННАЯ АГРЕССИЯ ВОЙНА СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ ПРОБЛЕМАМИ.. то что кацапы нанесут удар с перелетом недолетом не по Украине а скажем по Румынии Болгарии и к гадалке не ходи.. сразу воевать на 2-3 фронта если присобачить тему типа морской десант Одесса ага можно влажно мечтать и про войска в ПМР это будет конец России назад и кнопку стоп никто не включит повод и причина есть США НАТО просчитав варианты отдав Украину и через полгода такое же в Прибалтике Румынии на Балканах и все капдзец мировому порядку да он ужасен не так справедлив но мир.. а так... кто будет рисковать дальше... тем более причин нет никаких просто у Х..ло окончательно нае..лись мозги..... он решил умирая утащить за собой Земной шарик а таких пристреливают я более чем уверен что Китай тут же впишется в карточную колоду.. начиная с Урала до Дальнего Востока по России начнутся массовые военные сражения.. Китай пойдет ва-банк ибо силы брошены на Украину остались вторые тыловые части и жалкая пародия на ВС России в центре... полагаю что нынешнее весеннее обострение Путина имеет несколько позывов.. 1. Байден назвал его ублюдком.. убийца.. 2 Украина даже с Зеленским поняла что Путин не Путин а таки то еще Х..ло.. 3. Северный Поток № 2 и 40 млрд долларов просто тупо кинуты в печку... 4. Стагнация экономики пародия на такое в России.. 5. тут скорее не пойдет воевать потому что даже несмотря на снижение объемов газа Россия пока сильно зависит от Украинской газовой сети как транзит... 6. Тут еще абида ублюдков *********** на оскорбления и насмешки на то что кума Ху..ла взяли за яйца пусть пока так но показательно взяли... и последнее ..умные люди были всегда и везде и что то мне подсказывает что....войска стянуты на Донбасс с одной целью и Крым что когда Вову будут в ********** убивать своя же свора бояр то до разборок Украина не шевелилась с Крымом и ОРЛДО.. хотя новая власть получив трон сама же все вернет с выкрутасами выкручиванием мозга пугалками но отдаст и Крым и ОРЛДО... так будет дешевле Россия давно поняла что в современных реалиях Крым ее никогда не будет нет будет НО остров Крым убогое пустошь без воды и прочей радости.... даже хуже чем чумадан без ручки скорее сейф пустой несенный против себя же на руках...
ВВХ головне провести вибори в Україні щоби ОПЗЖ зайшов в нову Раду монокоаліцією, а президентом став Бойко чи хтось з тієї обойми, абсолютно керований.
Для цього не потрібно окуповувати всю території України на роки. Головне забезпечити жорстоку поразку ЗСУ, знищити стратегічні арсенали та ключови виробництва ВПК, що ще лишилися.
І сил для цього там більше ніж достатньо. І тактичних ракетних комплексів в Україні 40-60 шт. "Точка-У", з яких частина навіть не стартане, бо вже 50 років ракетам. Союзники не встигнуть надати власні засоби ураження та навчити використанню, бо війна буде 2-4 тижні, з огляду на театр бойових дій - рівнинна місцевість. Це вам не Карабах, де рельєф не давав Азербайджану стрімко просуватися.
Звісно ми зробимо все можливе. Але ось це шапкозакідатєльство і співи про мільйони чубатих патріотів, що підуть голими руками зупиняти розвідбати мотострілків РФ, це маячня. Так, тисячі підуть, а тисячі забьють дороги на Польшу, Словачину та Румунію. І з огляду на те, як "розвивали" ЗСУ останні 2-3 роки... ну всі все зрозуміли.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVzOpJxpUvmxewX7VmN-o9wpuSlsI7QkRgpunRkQXttqXnDC6o6KCROx5JKNtsN9swIFo6gxEFnz_R_mayQX_dW950rIYp2IFg9sHfb4_RuclCfzHXM-0VNUVmHeA8tHRemGYImaD-GkMhVdq6WNuP-9ZRsUc7KemDRcSWFcTdT0Q&__tn__=-]C%2CP-R Helgi Sharp
сейчас с https://www.facebook.com/oleg.sharp.1?__cft__[0]=AZVzOpJxpUvmxewX7VmN-o9wpuSlsI7QkRgpunRkQXttqXnDC6o6KCROx5JKNtsN9swIFo6gxEFnz_R_mayQX_dW950rIYp2IFg9sHfb4_RuclCfzHXM-0VNUVmHeA8tHRemGYImaD-GkMhVdq6WNuP-9ZRsUc7KemDRcSWFcTdT0Q&__tn__=-]C%2CP-R
Ol Sharp .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1017870638617262&id=100011830050778&__cft__[0]=AZVzOpJxpUvmxewX7VmN-o9wpuSlsI7QkRgpunRkQXttqXnDC6o6KCROx5JKNtsN9swIFo6gxEFnz_R_mayQX_dW950rIYp2IFg9sHfb4_RuclCfzHXM-0VNUVmHeA8tHRemGYImaD-GkMhVdq6WNuP-9ZRsUc7KemDRcSWFcTdT0Q&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
ЭКСПРЕCC-АНАЛИЗ УГРОЗ ПО ИТОГАМ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ:
Четыре свежих факта:
Одновременно три государства - США, Франция и Россия - начали проверку своих ядерных и воздушно-космических сил.
Еврокомиссия одобрила идею совместного авиационного пространства с Украиной.
В Вашингтоне начали активно изучать возможность закрытия неба над Украиной американскими ПВО в случае развязывания Кремлём военных действий.
Меркель в ультимативной форме (так, по крайней мере, утверждают европейские издания) потребовала от Путина отвести войска от границы Украины.
Мои выводы:
Ставки начала повышать не только Россия (чего только стоят сегодняшние угрозы Козака), но и европейцы с американцами. Если в 14-м году они ограничивались "озабоченностью", то сейчас налицо подготовительные мероприятия по солидарным действиям на случай российской агрессии.
Я бы предостерёг от параллелей в активности Запада при нападении РФ на Грузию в 2008-м и Украину в 2014-м. С тех пор многое изменилось с учётом приобретённого опыта и поведения Москвы. Прецеденты прошлого не должны становиться приговором и автоматически экстраполироваться на будущее.
Сейчас ситуация как в воздушном бою: истребители идут лоб в лоб - кто первый свернул, тот проиграл.
Думаю, раньше сдадут нервы у России - она прекрасно осознаёт, что сейчас не 14-й год. Все её агрессивные заявления, бряцание оружием, вой пропаганды - это шоковая психологическая травма и реакция на твёрдые заявления Запада, что Украину не оставят один на один с Мордором. К тому же (и это главное!) они теряются в догадках, насколько далеко может зайти Вашингтон в своих обещаниях помочь Киеву. А не зная, какими силами и средствами тебе будут противостоять, на военную кампанию не решится даже самый тупой и безбашенный полководец.
Сколько всё ЭТО ещё продлится? Думаю, до 9 мая - им нужно войти в свой главный религиозный праздник путинского победобесия в привычной атмосфере антизападной истерии.
Что делать Киеву? Не сцать и не идти на уступки: дал слабину - Путин сядет на шею, а Запад спросит у себя: "Зачем нам это нужно, если украинская власть сама готова сдавать позиции?"
Короче - битва нервов. Настоящие войны так не начинают. Успех любой военной операции зависит от внезапности и скрытности. Иначе огромных потерь не избежать. А когда об этом кричат из каждого утюга, значит цели совсем другие.
Но! Si vis pacem, para bellum. Причём, ежедневно и ежеминутно.