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Полицейский, занимавшийся сбытом наркотиков, задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

В Киеве правоохрантели задержали сотрудника отделения полиции одного из районов столицы, который в сговоре с гражданскими лицами наладил схему распространения марихуаны и амфетамина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

35-летний сотрудник отдела полиции Днепровского УП ГУ Нацполиции в Киеве по предварительному сговору с 44-летним жителем столицы занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ как лично, так и через доверенных лиц. Установлено, что наркотики они получали от сообщника из Киевской области, который изготавливал их на территории домовладения в одном из сел Броварского района.

После оперативной закупки амфетамина полицейского и его сообщников задержали.

Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяты амфетамин, марихуана, прекурсоры, весы для наркотиков, устройства для их употребления, деньги и мобильные телефоны. В автомобиле одного из сообщников обнаружен пакет, в котором находилось 100 граммов готового к употреблению амфетамина.

Также смотрите: Задержана группа, занимавшаяся распространением наркотиков на территории Киевского СИЗО, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В настоящее время злоумышленникам объявлено о подозрении по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, они помещены в ИВС. За сбыт наркотиков дилерам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. 

Автор: 

Киев (25659) наркотики (2152) Нацполиция (16549) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+6
что, только один?
они разве не все этим занимаются?
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09.04.2021 16:24
+4
теж дивно, мусора якісь тупуваті! ви коли-небудь чули. щоб на продажі трави попався, наприклад, вихователь дитячого садка? або водій тролейбуса? або бібліотекар??
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09.04.2021 16:32
+3
Скупий мусорок був, не ділився з начальством
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09.04.2021 16:40
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что, только один?
они разве не все этим занимаются?
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09.04.2021 16:24 Ответить
теж дивно, мусора якісь тупуваті! ви коли-небудь чули. щоб на продажі трави попався, наприклад, вихователь дитячого садка? або водій тролейбуса? або бібліотекар??
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09.04.2021 16:32 Ответить
Ну и ну... конечно, кто ЕЩЁ может торговать наркотой? Любого, кто займётся этим без ментовской крыши - сожрут. Тоже новость.... любого бери за ж...
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09.04.2021 17:02 Ответить
За траву теперь ещё и поощрят - за развитие предпринимательства
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09.04.2021 16:26 Ответить
За марихуану нужно вообще расстреливать на месте и убивать всю семью и родственников ! это самое большое зло во всем мире ! от марихуаны все беды и несчастья населения планеты Земля !!! все войны,землетрясения,цунами от марихуаны! страна гибнет от марихуаны ! Атлантида ведь затонула из за марихуаны !
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09.04.2021 16:36 Ответить
...сарказм 80 рівня...горілка то є панацея...тільки від трави ще ніхто не вмер у світі...а від горілки дохнуть кожного дня...вбивства на битовому рівні-..після розпиття горілки зарізав..зарубав..збив..утопив...і рекламують цю гидоту вже повсюди...ФБ..кожного дня рекламує ...задовбали..
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11.04.2021 10:37 Ответить
в Европу идем кули .....галопируем семимильными шагами на высокой скорости,
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11.04.2021 12:04 Ответить
Скупий мусорок був, не ділився з начальством
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09.04.2021 16:40 Ответить
Если по совести, то тем упырям, кого ловят на "крышевании" и сбыте наркоты, нужно забивать в пасть столько дури, сколько войдет, и не давать воды. И пусть Господь решает его судьбу.
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09.04.2021 19:35 Ответить
 
 