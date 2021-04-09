Полицейский, занимавшийся сбытом наркотиков, задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

В Киеве правоохрантели задержали сотрудника отделения полиции одного из районов столицы, который в сговоре с гражданскими лицами наладил схему распространения марихуаны и амфетамина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

35-летний сотрудник отдела полиции Днепровского УП ГУ Нацполиции в Киеве по предварительному сговору с 44-летним жителем столицы занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ как лично, так и через доверенных лиц. Установлено, что наркотики они получали от сообщника из Киевской области, который изготавливал их на территории домовладения в одном из сел Броварского района.

После оперативной закупки амфетамина полицейского и его сообщников задержали.

Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяты амфетамин, марихуана, прекурсоры, весы для наркотиков, устройства для их употребления, деньги и мобильные телефоны. В автомобиле одного из сообщников обнаружен пакет, в котором находилось 100 граммов готового к употреблению амфетамина.

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В настоящее время злоумышленникам объявлено о подозрении по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, они помещены в ИВС. За сбыт наркотиков дилерам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.