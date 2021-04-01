Задержана группа, занимавшаяся распространением наркотиков на территории Киевского СИЗО, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Сотрудники полиции задержали группу лиц, которые занимались поставкой наркотиков и психотропов на территорию Киевского следственного изолятора.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В состав наркогруппы входило 13 человек:
"Роль организатора выполнял 30-летний мужчина, осужденный за убийство малолетнего ребенка. В изоляторе он позиционировал себя так называемым "смотрящим" и имел в "подчинении" шесть человек на территории учреждения, которые также ожидали судебных разбирательств. Заключенным помогали другие шестеро сообщников, которые наладили каналы доставки наркотиков в пенитенциарное учреждение. Одна группа сообщников должна была хранить наркотики и перебрасывать их через забор учреждения, а другие фигуранты в дальнейшем должны были распространять их среди задержанных за отдельную плату Злоумышленники - это мужчины и две женщины в возрасте от 27 до 53 лет", - рассказали в полиции.
Полицейские провели обыски в камерах задержанных и по месту жительства фигурантов в городе Киеве и Киевской области. Обнаружены и изъяты 31 таблетка неизвестного происхождения, 8 пакетов с веществом растительного происхождения, 11 свертков с кристаллообразным веществом, сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Кроме того, полицейские обнаружили предметы похожи на мину и гранату. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
"Семь сообщников задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также следователи готовят сообщение о подозрении другим участникам преступной группировки.
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Квартиру журналістки видання Reporters Ольги Омелянчук пограбували. Вона заявила, що сама опитала свідків і визначила можливого злочинця, але правоохоронці відмовили їй у допомозі.
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Відповідний допис Омелянчук опублікувала в https://www.facebook.com/olga.omelyanchuk.90/posts/2936958423218621 Facebook .
За словами журналістки, квартиру пограбували місяць тому. Було вкрадено чимало цінного майна (готівка, ювелірні вироби, новий Macbook тощо).
"Мені перевернули дороги дригом все моє життя, перевернули навіть білизну. Змусили озиратися, відчувати незахищеність та злість", - коментує Ольга.
Омелянчук заявила, що самотужки опитала свідків і визначила ймовірного злочинця. Однак поліція досі його не допитала.
"Офіцери всіх можливих силових структур (геть всіх), як один, розвели руками: "Вибач, Олю, ти хороша. Але у твого підозрюваного "каса" в МВС. Нічим тобі не допоможемо". Ще раз. Каса в Міністерстві внутрішніх справ", - розповідає журналістка.
Омелянчук визначила, що квартиру міг пограбувати громадянин Грузії, який також може бути причетний до крадіжки на Троєщині, і показала його фото.
Вже після публікації у Facebook, пише журналістка, з нею зв'язалися представники МВС, які пообіцяли перевірити інформацію про "кришування" злодія.
"Маю надію на зрушення та справедливість", - резюмувала Омелянчук.