Задержана группа, занимавшаяся распространением наркотиков на территории Киевского СИЗО, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции задержали группу лиц, которые занимались поставкой наркотиков и психотропов на территорию Киевского следственного изолятора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В состав наркогруппы входило 13 человек:

"Роль организатора выполнял 30-летний мужчина, осужденный за убийство малолетнего ребенка. В изоляторе он позиционировал себя так называемым "смотрящим" и имел в "подчинении" шесть человек на территории учреждения, которые также ожидали судебных разбирательств. Заключенным помогали другие шестеро сообщников, которые наладили каналы доставки наркотиков в пенитенциарное учреждение. Одна группа сообщников должна была хранить наркотики и перебрасывать их через забор учреждения, а другие фигуранты в дальнейшем должны были распространять их среди задержанных за отдельную плату Злоумышленники - это мужчины и две женщины в возрасте от 27 до 53 лет", - рассказали в полиции.





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Полицейские провели обыски в камерах задержанных и по месту жительства фигурантов в городе Киеве и Киевской области. Обнаружены и изъяты 31 таблетка неизвестного происхождения, 8 пакетов с веществом растительного происхождения, 11 свертков с кристаллообразным веществом, сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Кроме того, полицейские обнаружили предметы похожи на мину и гранату. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.





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"Семь сообщников задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также следователи готовят сообщение о подозрении другим участникам преступной группировки.